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Украинская разведка получила доступ к личным данным предателей Украины на Донбассе: "Клондайк "МЧС", других интересных должностей и лиц"

Украинская разведка получила доступ к личным данным предателей Украины на Донбассе:

Украинская разведка получила в свое распоряжение документы из внутреннего оборота террористов Донбасса, которые позволили получить доступ к личным данным граждан Украины, ставших на службу оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет офицер украинской разведки Сергей Нещадим. По его словам, полученные документы касаются отчетности по коронавирусу за второе полугодие.

"Липовая отчетность, не составляющая интереса, скажите вы. А мы вам скажем, что нашли там много полезной информации для наших спецслужб... Клондайк "МЧС" и других интересных должностей и лиц. Офизичиваем, заносим в списки. Будет отдельная публикация со списком "военных", - пишет Нещадим, называя несколько фамилий и должностей предателей.

Украинская разведка получила доступ к личным данным предателей Украины на Донбассе: Клондайк МЧС, других интересных должностей и лиц 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переметнувшиеся из СБУ Крыма в ФСБ Склянко и Черных обсуждали сбор информации о главе ГУР Буданове, - пресс-служба

Автор: 

разведка (4191) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+34
Украинская разведка получила доступ к личным данным предателей Украины на Донбассе: "Клондайк "МЧС", других интересных должностей и лиц" - Цензор.НЕТ 5101
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04.01.2021 11:53
+29
а нафіга про це розповсюджувати? Отримали доступ - і працюйте над зрадниками. Втиху працюйте!
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04.01.2021 11:57
+21
Частина тих зрадників в ОПі президента ховається.
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04.01.2021 12:01
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Украинская разведка получила доступ к личным данным предателей Украины на Донбассе: "Клондайк "МЧС", других интересных должностей и лиц" - Цензор.НЕТ 5101
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04.01.2021 11:53 Ответить
Как поймают, сразу на кол, это первое дело (с)
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04.01.2021 11:54 Ответить
Їх вже не треба ловити, вони те є те, як його... Соблюдають рєжим тішіни...
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04.01.2021 12:12 Ответить
Вони вже всі громадяни рабсєї. Їм ніщо не загрожує.
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04.01.2021 12:21 Ответить
Гриб зачетный Хотя и барон зажигательных вечеринок ниче так
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04.01.2021 12:27 Ответить
Українська розвідка отримала доступ до особистих даних зрадників України на Донбасі: "Клондайк "МНС", інших цікавих посад та осіб" - Цензор.НЕТ 2095
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04.01.2021 13:30 Ответить
а смысл, зеля всех сольет и отдаст
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04.01.2021 11:53 Ответить
Наградит орденом потерпевшего вiслюка первой степени. За миротворческую деятельность.
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04.01.2021 12:00 Ответить
Ви цей клондайк "Козирю" вже передали для онайомлення?
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04.01.2021 11:54 Ответить
А , как на счёт убийц- извергов « вагнеровцев « ? Слили - спустили , и этих прикроют
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04.01.2021 11:56 Ответить
Добра новина ! Було б ще добре продовження ...
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04.01.2021 11:56 Ответить
а нафіга про це розповсюджувати? Отримали доступ - і працюйте над зрадниками. Втиху працюйте!
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04.01.2021 11:57 Ответить
А це вже як народна прикмета: якщо про справу розтрубили - значить вже її злили.
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04.01.2021 12:47 Ответить
а може, навпаки, треба трубити, бо буде як з вагнерівцями якщо промовчати, звільнять тих хто добув інформацію і а самі данні повернуть кацапосвиням, а потім будуть розповідати казочки, що не було ніяких спецоперацій
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04.01.2021 17:38 Ответить
І що з цим робити будете? З цим КЛОНДАЙКОМ? Я можу сказати що. Вірно. НІЧОГО.
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04.01.2021 11:57 Ответить
Крымские предатели - в открытых списках, и ни у кого имущество не конфисковали
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04.01.2021 12:01 Ответить
Сейчас призеле - да, Буданову не дадут по ним отработать, а вот перед началом активной фазы по возвращению Крыма и Донбасса - уже при следующем президенте, будут они бедные, ну если вообще будут) конечно
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04.01.2021 12:37 Ответить
Ой ли? Ждёт их спец.закон всё прощающий для национального, так сказать, примирения. Именно поэтому меня интересует не их посадка, которой не будет, а конфискация, которую уже не отменишь задним числом
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04.01.2021 12:54 Ответить
Один написал по Фрейду "Буданову", второй со знанием дела типа оспорил мыслю. Итог- два тролейбана с ипеней рузких детектед. За-лиз-ни-ца, робя)))
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04.01.2021 13:42 Ответить
Ермак будет не доволен, а ЗЕ напуган.

В лучшем случае, если ОП не успеет тормознуть военных, сепары съездят в Киев мароженка поесть и через месяцок вернутся обратно.
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04.01.2021 11:58 Ответить
Частина тих зрадників в ОПі президента ховається.
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04.01.2021 12:01 Ответить
а Ленка в списке есть?!.. ну, та что жена Клоуна и собирала в 2014г. деньги для ДэНээРии..
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04.01.2021 12:02 Ответить
та тут, если хорошо копнуть, сепаров не меньше
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04.01.2021 12:07 Ответить
Смехота, ПОЛУЧИЛА, а чем вы раньше занимались? За ЗЕ не говорю, это пустое место, а вот раньше, с 14. Шо не давали? А кто таким даст? Правильно, импотенты. Начинайте с этого, ну, Леха я, Леха. Был КОСОЙ, стал ПРЯМОЙ.
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04.01.2021 12:10 Ответить
Базу даних свої ж і продали карателям.
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04.01.2021 12:19 Ответить
Стаття 111. Державна зрада



1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -


карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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04.01.2021 12:24 Ответить
Дивно, що неЛох ще й цю операцію не зірвав.
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04.01.2021 12:35 Ответить
"Доступ к телу ограничен". А так, если бы доложили раньше то конечно.
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04.01.2021 12:47 Ответить
Українська розвідка отримала доступ до особистих даних зрадників України на Донбасі: "Клондайк "МНС", інших цікавих посад та осіб" - Цензор.НЕТ 6855
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04.01.2021 13:32 Ответить
"не все ли равно"
звезда или радуга ?
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04.01.2021 13:59 Ответить
Это новый антрепренер Бубочки. Его взяли для разогрева Бубочкиного инструмента перед выступлением на пианино. Правда, название своей должности он выговаривать так и не научился...
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04.01.2021 15:02 Ответить
Лепший дружбан Бори Моисеева.
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04.01.2021 15:43 Ответить
А Бубочка хоть в курсе ?
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04.01.2021 13:27 Ответить
А Зеленский их опять поменяет на каких-то бомжей!!
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04.01.2021 13:31 Ответить
та годі вже ховать інформацію від суспільства, викладайте все вже інтернет
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04.01.2021 14:30 Ответить
Бубочка их амнистирует потому что какаяразница и потому что они тоже противпорошенки.
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04.01.2021 15:45 Ответить
У вас под носом сеть ФСБ-РПЦ действуют а вы бурную деятельность изображаете.
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04.01.2021 15:51 Ответить
 
 