Украинская разведка получила доступ к личным данным предателей Украины на Донбассе: "Клондайк "МЧС", других интересных должностей и лиц"

Украинская разведка получила в свое распоряжение документы из внутреннего оборота террористов Донбасса, которые позволили получить доступ к личным данным граждан Украины, ставших на службу оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет офицер украинской разведки Сергей Нещадим. По его словам, полученные документы касаются отчетности по коронавирусу за второе полугодие.

"Липовая отчетность, не составляющая интереса, скажите вы. А мы вам скажем, что нашли там много полезной информации для наших спецслужб... Клондайк "МЧС" и других интересных должностей и лиц. Офизичиваем, заносим в списки. Будет отдельная публикация со списком "военных", - пишет Нещадим, называя несколько фамилий и должностей предателей.

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