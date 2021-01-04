Минветеранов выразило соболезнования по поводу смерти волонтера Александры Тарасовой

Министерство по делам ветеранов Украины выражает искренние соболезнования родным и побратимам военного волонтера Александры Тарасовой.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Украина потеряла еще одного великого патриота своей страны. Александра Тарасова много помогала ветеранам, раненым воинам, заботилась об участниках АТО. Ее доброта, забота и поддержка навеки останется в сердцах тех, кто ее знал. Для многих она навсегда будет примером силы духа и многогранности. Покойся с миром, великая украинка! Вечная память!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитил государство ценой собственной жизни, - глава СНБО Данилов выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Коростелева

Напомним, 2 января стало известно, что бывший начальник управления по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики, глава правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Повернись живим" Александра Тарасова умерла от осложнений COVID-19.