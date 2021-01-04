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Минветеранов выразило соболезнования по поводу смерти волонтера Александры Тарасовой

Минветеранов выразило соболезнования по поводу смерти волонтера Александры Тарасовой

Министерство по делам ветеранов Украины выражает искренние соболезнования родным и побратимам военного волонтера Александры Тарасовой.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Украина потеряла еще одного великого патриота своей страны. Александра Тарасова много помогала ветеранам, раненым воинам, заботилась об участниках АТО. Ее доброта, забота и поддержка навеки останется в сердцах тех, кто ее знал. Для многих она навсегда будет примером силы духа и многогранности. Покойся с миром, великая украинка! Вечная память!", - говорится в сообщении.

Минветеранов выразило соболезнования по поводу смерти волонтера Александры Тарасовой 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитил государство ценой собственной жизни, - глава СНБО Данилов выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Коростелева

Напомним, 2 января стало известно, что бывший начальник управления по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики, глава правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Повернись живим" Александра Тарасова умерла от осложнений COVID-19.

Автор: 

смерть (9248) соболезнование (94) волонтеры (2640) Министерство по делам ветеранов (232)


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Топ комментарии
+7
а "доктор смерть"-степанов каждый день рапортует с энтузиазмом о "самой низкой смертности в мире от ковида"
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04.01.2021 12:00
+7
Шкода..
Царство небесне.
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04.01.2021 12:10
+6
засуньте свое соболезнование...... и выделите бабла детям. Cашу не вернеш. а дети таких людей должны быть обеспечены всем. так как обеспечены дети министров, замов и всякой нечести которая в министерствах помогает деребанить бютжет
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04.01.2021 12:23
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А Минздрав со Степановым и Ляшко?
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04.01.2021 11:59 Ответить
"22 декабря:
- Пока пыталась поесть, сатурация 60. Врачей сегодня нет. ( будний день)
Пыталась поговорить с дежурным врачом. Она, даже не проверив сатурацию, сбежала и сказала, что позвонит мне. Пока не звонила.

После этих слов Саша добавляет три смайлика...

23 декабря
- Сегодня примчались все. Кололи что-то уже. И сказали, что завтра все анализы возьмут.

Дана возмущается:

- Ты там 6 дней лежишь, а они так и не взяли?

- Да, почти неделю.

26 декабря в 9.46 Саша пишет:

- Переводят в реанимацию
После этого Саша больше ничего не писала…"

Источник: https://censor.net/ru/r3240331
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04.01.2021 12:02 Ответить
Да собственно какой толк с тех анализов? Максимум узнать подключилась бактериальная инфекция или нет. Так один хрен антибиотик сходу в зад заправляют.
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04.01.2021 12:21 Ответить
При ковиде часто и в вену заправляют.
Сатурацию нужно постоянно измерять хотя бы.
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04.01.2021 12:25 Ответить
В вену, пузо или задницу а может и таблетки от ковида не зависит.

Интересно, что за больница такая - "20 декабря: Сатурация 90. На кислороде. Ничего, блин, не колют и не капают. Выходные." - я в субботу залёг и до понедельника никаких врачей не видел но к тому же понедельнику двадцать уколов уже принял.
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04.01.2021 14:06 Ответить
"20 декабря Александра Тарасова написала из столичной 17-ой больницы, куда доставляют больных ковидом: "Я надеюсь выжить"."

https://censor.net/ru/resonance/3240331/20_dekabrya_aleksandra_tarasova_napisala_iz_stolichnoyi_17oyi_bolnitsy_kuda_dostavlyayut_bolnyh_kovidom
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04.01.2021 14:09 Ответить
а "доктор смерть"-степанов каждый день рапортует с энтузиазмом о "самой низкой смертности в мире от ковида"
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04.01.2021 12:00 Ответить
А що зробило гребане міністерство щоб трошки більше приділити увагу хворій Волонтеру- невже не заслужила.... Нафуй їхне те формальне "співчуття"....
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04.01.2021 12:08 Ответить
Министерство должно было уделять внимание всем гражданам и она, возможно, была бы живой. Мое соболезнование, такие мы.
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04.01.2021 12:15 Ответить
Шкода..
Царство небесне.
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04.01.2021 12:10 Ответить
Серце крається, коли такі люди гинуть... .вона віддавала всю себе іншим безкорисно, натомість отримали байдужість та цинізм від зевлади, яка сприяла її загибелі. Боже , сподіваюсь, ти є, та приймеш в свої обійми Олександру!
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04.01.2021 12:19 Ответить
засуньте свое соболезнование...... и выделите бабла детям. Cашу не вернеш. а дети таких людей должны быть обеспечены всем. так как обеспечены дети министров, замов и всякой нечести которая в министерствах помогает деребанить бютжет
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04.01.2021 12:23 Ответить
Вчера было открыто уголовное производство по статье 140 уголовного кодекса Украины: неисполнение или недостаточное исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело з тяжелым последствиям для больного.Источник: https://censor.net/ru/r3240331

А я вважаю, що через імпотентну владу помер не один українець.
І судити потрібно з самого верху.
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04.01.2021 12:24 Ответить
Царство Небесне...
Мінветеранів висловило співчуття з приводу смерті волонтерки Олександри Тарасової - Цензор.НЕТ 7261

...
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04.01.2021 12:33 Ответить
І ніде ні слова, що Олександра, оперна співачка...
Мабуть, щоб не було зайвого згадування про Василя Сліпака, вбитого «той россійской стороной» на Донбасі....
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04.01.2021 13:10 Ответить
Так,вибачте на слові,лікували досить відому людину - співачку,волонтерку,в міністерстві працювала в кінці кінців. А як відносяться до простих, "пересічних" хворих? Можна собі тільки уявити!
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04.01.2021 17:44 Ответить
 
 