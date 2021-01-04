Минветеранов выразило соболезнования по поводу смерти волонтера Александры Тарасовой
Министерство по делам ветеранов Украины выражает искренние соболезнования родным и побратимам военного волонтера Александры Тарасовой.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, Украина потеряла еще одного великого патриота своей страны. Александра Тарасова много помогала ветеранам, раненым воинам, заботилась об участниках АТО. Ее доброта, забота и поддержка навеки останется в сердцах тех, кто ее знал. Для многих она навсегда будет примером силы духа и многогранности. Покойся с миром, великая украинка! Вечная память!", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 января стало известно, что бывший начальник управления по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики, глава правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Повернись живим" Александра Тарасова умерла от осложнений COVID-19.
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- Пока пыталась поесть, сатурация 60. Врачей сегодня нет. ( будний день)
Пыталась поговорить с дежурным врачом. Она, даже не проверив сатурацию, сбежала и сказала, что позвонит мне. Пока не звонила.
После этих слов Саша добавляет три смайлика...
23 декабря
- Сегодня примчались все. Кололи что-то уже. И сказали, что завтра все анализы возьмут.
Дана возмущается:
- Ты там 6 дней лежишь, а они так и не взяли?
- Да, почти неделю.
26 декабря в 9.46 Саша пишет:
- Переводят в реанимацию
После этого Саша больше ничего не писала…"
Источник: https://censor.net/ru/r3240331
Сатурацию нужно постоянно измерять хотя бы.
Интересно, что за больница такая - "20 декабря: Сатурация 90. На кислороде. Ничего, блин, не колют и не капают. Выходные." - я в субботу залёг и до понедельника никаких врачей не видел но к тому же понедельнику двадцать уколов уже принял.
https://censor.net/ru/resonance/3240331/20_dekabrya_aleksandra_tarasova_napisala_iz_stolichnoyi_17oyi_bolnitsy_kuda_dostavlyayut_bolnyh_kovidom
Царство небесне.
А я вважаю, що через імпотентну владу помер не один українець.
І судити потрібно з самого верху.
...
Мабуть, щоб не було зайвого згадування про Василя Сліпака, вбитого «той россійской стороной» на Донбасі....