Мінветеранів висловило співчуття з приводу смерті волонтерки Олександри Тарасової

Міністерство у справах ветеранів України висловлює щирі співчуття рідним і побратимам військової волонтерки Олександри Тарасової.

Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, Україна втратила ще одного великого патріота своєї країни. Олександра Тарасова багато допомагала ветеранам, пораненим воїнам, піклувалася про учасників АТО. Її доброта, турбота і підтримка навіки залишаться в серцях тих, хто її знав. Для багатьох вона назавжди буде прикладом сили духу і багатогранності. Спочивай з миром, велика Українко! Вічна пам’ять!" - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що колишня начальниця управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Мінсоцполітики, глава правління благодійних фондів "Крила фенікса" та "Повернися живим" Олександра Тарасова померла від ускладнень COVID-19.