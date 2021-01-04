Мінветеранів висловило співчуття з приводу смерті волонтерки Олександри Тарасової
Міністерство у справах ветеранів України висловлює щирі співчуття рідним і побратимам військової волонтерки Олександри Тарасової.
Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, Україна втратила ще одного великого патріота своєї країни. Олександра Тарасова багато допомагала ветеранам, пораненим воїнам, піклувалася про учасників АТО. Її доброта, турбота і підтримка навіки залишаться в серцях тих, хто її знав. Для багатьох вона назавжди буде прикладом сили духу і багатогранності. Спочивай з миром, велика Українко! Вічна пам’ять!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що колишня начальниця управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Мінсоцполітики, глава правління благодійних фондів "Крила фенікса" та "Повернися живим" Олександра Тарасова померла від ускладнень COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Пока пыталась поесть, сатурация 60. Врачей сегодня нет. ( будний день)
Пыталась поговорить с дежурным врачом. Она, даже не проверив сатурацию, сбежала и сказала, что позвонит мне. Пока не звонила.
После этих слов Саша добавляет три смайлика...
23 декабря
- Сегодня примчались все. Кололи что-то уже. И сказали, что завтра все анализы возьмут.
Дана возмущается:
- Ты там 6 дней лежишь, а они так и не взяли?
- Да, почти неделю.
26 декабря в 9.46 Саша пишет:
- Переводят в реанимацию
После этого Саша больше ничего не писала…"
Источник: https://censor.net/ru/r3240331
Сатурацию нужно постоянно измерять хотя бы.
Интересно, что за больница такая - "20 декабря: Сатурация 90. На кислороде. Ничего, блин, не колют и не капают. Выходные." - я в субботу залёг и до понедельника никаких врачей не видел но к тому же понедельнику двадцать уколов уже принял.
https://censor.net/ru/resonance/3240331/20_dekabrya_aleksandra_tarasova_napisala_iz_stolichnoyi_17oyi_bolnitsy_kuda_dostavlyayut_bolnyh_kovidom
Царство небесне.
А я вважаю, що через імпотентну владу помер не один українець.
І судити потрібно з самого верху.
...
Мабуть, щоб не було зайвого згадування про Василя Сліпака, вбитого «той россійской стороной» на Донбасі....