УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10292 відвідувача онлайн
Новини
6 372 16

Мінветеранів висловило співчуття з приводу смерті волонтерки Олександри Тарасової

Мінветеранів висловило співчуття з приводу смерті волонтерки Олександри Тарасової

Міністерство у справах ветеранів України висловлює щирі співчуття рідним і побратимам військової волонтерки Олександри Тарасової.

Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, Україна втратила ще одного великого патріота своєї країни. Олександра Тарасова багато допомагала ветеранам, пораненим воїнам, піклувалася про учасників АТО. Її доброта, турбота і підтримка навіки залишаться в серцях тих, хто її знав. Для багатьох вона назавжди буде прикладом сили духу і багатогранності. Спочивай з миром, велика Українко! Вічна пам’ять!" - йдеться в повідомленні.

Мінветеранів висловило співчуття з приводу смерті волонтерки Олександри Тарасової 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захистив державу ціною власного життя, - глава РНБО Данілов висловив співчуття у зв'язку зі смертю Євгена Коростельова

Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що колишня начальниця управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Мінсоцполітики, глава правління благодійних фондів "Крила фенікса" та "Повернися живим" Олександра Тарасова померла від ускладнень COVID-19.

Автор: 

смерть (6776) співчуття (67) волонтери (1339) Міністерство у справах ветеранів (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
а "доктор смерть"-степанов каждый день рапортует с энтузиазмом о "самой низкой смертности в мире от ковида"
показати весь коментар
04.01.2021 12:00
+7
Шкода..
Царство небесне.
показати весь коментар
04.01.2021 12:10
+6
засуньте свое соболезнование...... и выделите бабла детям. Cашу не вернеш. а дети таких людей должны быть обеспечены всем. так как обеспечены дети министров, замов и всякой нечести которая в министерствах помогает деребанить бютжет
показати весь коментар
04.01.2021 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Минздрав со Степановым и Ляшко?
показати весь коментар
04.01.2021 11:59 Відповісти
"22 декабря:
- Пока пыталась поесть, сатурация 60. Врачей сегодня нет. ( будний день)
Пыталась поговорить с дежурным врачом. Она, даже не проверив сатурацию, сбежала и сказала, что позвонит мне. Пока не звонила.

После этих слов Саша добавляет три смайлика...

23 декабря
- Сегодня примчались все. Кололи что-то уже. И сказали, что завтра все анализы возьмут.

Дана возмущается:

- Ты там 6 дней лежишь, а они так и не взяли?

- Да, почти неделю.

26 декабря в 9.46 Саша пишет:

- Переводят в реанимацию
После этого Саша больше ничего не писала…"

Источник: https://censor.net/ru/r3240331
показати весь коментар
04.01.2021 12:02 Відповісти
Да собственно какой толк с тех анализов? Максимум узнать подключилась бактериальная инфекция или нет. Так один хрен антибиотик сходу в зад заправляют.
показати весь коментар
04.01.2021 12:21 Відповісти
При ковиде часто и в вену заправляют.
Сатурацию нужно постоянно измерять хотя бы.
показати весь коментар
04.01.2021 12:25 Відповісти
В вену, пузо или задницу а может и таблетки от ковида не зависит.

Интересно, что за больница такая - "20 декабря: Сатурация 90. На кислороде. Ничего, блин, не колют и не капают. Выходные." - я в субботу залёг и до понедельника никаких врачей не видел но к тому же понедельнику двадцать уколов уже принял.
показати весь коментар
04.01.2021 14:06 Відповісти
"20 декабря Александра Тарасова написала из столичной 17-ой больницы, куда доставляют больных ковидом: "Я надеюсь выжить"."

https://censor.net/ru/resonance/3240331/20_dekabrya_aleksandra_tarasova_napisala_iz_stolichnoyi_17oyi_bolnitsy_kuda_dostavlyayut_bolnyh_kovidom
показати весь коментар
04.01.2021 14:09 Відповісти
а "доктор смерть"-степанов каждый день рапортует с энтузиазмом о "самой низкой смертности в мире от ковида"
показати весь коментар
04.01.2021 12:00 Відповісти
А що зробило гребане міністерство щоб трошки більше приділити увагу хворій Волонтеру- невже не заслужила.... Нафуй їхне те формальне "співчуття"....
показати весь коментар
04.01.2021 12:08 Відповісти
Министерство должно было уделять внимание всем гражданам и она, возможно, была бы живой. Мое соболезнование, такие мы.
показати весь коментар
04.01.2021 12:15 Відповісти
Шкода..
Царство небесне.
показати весь коментар
04.01.2021 12:10 Відповісти
Серце крається, коли такі люди гинуть... .вона віддавала всю себе іншим безкорисно, натомість отримали байдужість та цинізм від зевлади, яка сприяла її загибелі. Боже , сподіваюсь, ти є, та приймеш в свої обійми Олександру!
показати весь коментар
04.01.2021 12:19 Відповісти
засуньте свое соболезнование...... и выделите бабла детям. Cашу не вернеш. а дети таких людей должны быть обеспечены всем. так как обеспечены дети министров, замов и всякой нечести которая в министерствах помогает деребанить бютжет
показати весь коментар
04.01.2021 12:23 Відповісти
Вчера было открыто уголовное производство по статье 140 уголовного кодекса Украины: неисполнение или недостаточное исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело з тяжелым последствиям для больного.Источник: https://censor.net/ru/r3240331

А я вважаю, що через імпотентну владу помер не один українець.
І судити потрібно з самого верху.
показати весь коментар
04.01.2021 12:24 Відповісти
Царство Небесне...
Мінветеранів висловило співчуття з приводу смерті волонтерки Олександри Тарасової - Цензор.НЕТ 7261

...
показати весь коментар
04.01.2021 12:33 Відповісти
І ніде ні слова, що Олександра, оперна співачка...
Мабуть, щоб не було зайвого згадування про Василя Сліпака, вбитого «той россійской стороной» на Донбасі....
показати весь коментар
04.01.2021 13:10 Відповісти
Так,вибачте на слові,лікували досить відому людину - співачку,волонтерку,в міністерстві працювала в кінці кінців. А як відносяться до простих, "пересічних" хворих? Можна собі тільки уявити!
показати весь коментар
04.01.2021 17:44 Відповісти
 
 