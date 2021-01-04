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Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях

Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях

Народные депутаты предлагают урегулировать оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, размещенный на сайте Верховной Рады законопроект №4553 предлагает имплементировать международный опыт в сфере регулирования оборота конопли для расширения доступа граждан Украины к лечению, проведению научных исследований эффективности конопли.

Авторами документа указаны 30 народных депутатов из фракций "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность", а также внефракционные. Среди них - нардепы фракции "Голос" Ольга Стефанишина, Кира Рудык, Ярослав Юрчишин, фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Нардепы предлагают внести изменения в ряд законов, которые создадут условия для законного оборота конопли, в частности, для использования ее в медицинской практике, научно-технической деятельности и в промышленности.

Документ определяет требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом конопли, а также определяет и урегулирует распределение функций и полномочий контролирующих органов, которые обеспечивают борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных препаратов и прекурсоров.

В частности, предлагается новая норма, согласно которой оборот лекарственной и промышленной конопли, продуктов их переработки и изготовленных из них препаратов допускается только для использования в промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, а также в медицинской практике по назначению врача.

Оговаривается, что оборот наркотических средств, психотропных веществ, медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки и изготовленных из них препаратов разрешается при условиях обеспечения контроля и отслеживания такого оборота на всех его этапах.

Кроме того, предусматривается, что для отслеживания оборота наркотических средств медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки каждая партия и единица фасованной продукции маркируется уникальным кодом и вводится публичный электронный реестр оборота (перемещения) наркотических средств, психотропных веществ медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки.

Согласно законопроекту приобрести медицинскую коноплю и/или препараты, изготовленные из растений рода конопли (cannabis), по медицинским показаниям физическое лицо может только по рецепту врача.

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конопля (133) легализация наркотиков (37)


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Топ комментарии
+14
Щоб не так помітно було?
Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 4466
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04.01.2021 14:44
+10
Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 2012
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04.01.2021 14:46
+9
Давайте уже и кокс легализуйте, чтобы 2 раза не нажимать кнопки. В политических целях.
Депутати пропонують узаконити обіг конопель з медичною метою - Цензор.НЕТ 7297
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04.01.2021 14:53
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Правила форума Совет форумчан
Теперь становится понятной фраза " Мы вложили деньги в дороги"
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04.01.2021 14:41 Ответить
из конопли "дороги" не делают, тем более из медицинской
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04.01.2021 14:45 Ответить
вы еще скажите, что дороги бесплатные
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04.01.2021 14:52 Ответить
неа, налоги тратятся на них, в стоимость бензина % включен. Ничего нет бесплатного, но некоторым хочется верить в колбасу по 2.20, безборыг, конецэпохизубажиння
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04.01.2021 14:56 Ответить
А яка різниця між медичним канабісом, та наркоманським?
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04.01.2021 15:22 Ответить
уменьшенное содержание ТГК?
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04.01.2021 15:47 Ответить
Ні. Адже саме ТГК найбільш активне при шизофренії, синдромі Туретта. Накурений шизік сидить вирячивши очі і не бушує.
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04.01.2021 16:02 Ответить
Они узаконивают канабис не для больных, а для себя, чтобы подешевке баловаться в Раде и сидеть вот так как вы пишете - вытрищив бэньки. Скоро такое увидим на заседаниях, если и дальше будем терпеть этих обезьян во власти.
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04.01.2021 16:16 Ответить
Разница условная!!!Ведь например чифирь(из чая) ты дома можеш пить свободно...а в тюремной камере пить его запрещали!!!
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04.01.2021 17:58 Ответить
А что такое медицинская конопля? -это название прикрытия? так почему не медицинский гашишь, или медицинский опиум. Всё что конфискуют, присвоить слово медицинский и в реализацию, через лецинзованные аптеки, под Зелёной крышей .Для оборота конопли для расширения доступа граждан Украины к лечению, проведению научных исследований, каждый нарик исследованиями занимается, разных сортов.
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04.01.2021 21:49 Ответить
Не секрет , что это им помогает "работать" .
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04.01.2021 14:43 Ответить
потрібно спочатку декриміналізувати вирощування та зберігання без мети збуту, ці ганебні дикунські статті ККУ служать тільки незаконному збагаченню та свавіллю ментів
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04.01.2021 14:43 Ответить
самогоноваріння наносить більшу шкоду громадянам та суспільству в цілому
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04.01.2021 14:46 Ответить
продам 10 кустов канапля
звонить 102, спрасить Арсена
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04.01.2021 14:43 Ответить
Щоб не так помітно було?
Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 4466
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04.01.2021 14:44 Ответить
Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 2012
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04.01.2021 14:46 Ответить
"Слуги метадону: Чому в Україні процвітає торгівля наркотиками" - https://ua.112.ua/statji/sluhy-metadonu-chomu-v-ukraini-protsvitaie-torhivlia-narkotykamy-517620.html
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04.01.2021 14:47 Ответить
Для "служок", актуальна тема.
""Слуга народа" Сергей Алексейченко в Новомосковске курит марихуану"

Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 7252
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04.01.2021 14:48 Ответить
Красавцы! За неделю до НГ местная ТЭЦ подняла тариф на отопление на 450 грн. На сегодняшней сессии они обьявили, что хотят еще поднять на 400 грн, видите ли " минималка повысилась"😁 Итого 850 грн. за неполный месяц!!! Так еще этот тупой и убогий нарид никто не делал "вместе" 😁 На следующих выборах буду голосовать за слуг, они одни выполнили свое обещание!
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04.01.2021 14:50 Ответить
Давайте уже и кокс легализуйте, чтобы 2 раза не нажимать кнопки. В политических целях.
Депутати пропонують узаконити обіг конопель з медичною метою - Цензор.НЕТ 7297
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04.01.2021 14:53 Ответить
А чего только в политических!!!???Можно и в развлекательных целях!!! Помнится коммунисты 14 лет запрещали праздновать Новый год,считая его буржуазным пережитком!!!А потом когда посчитали сколько денег в казну принесёт его празднование-сразу разрешили!!!
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04.01.2021 18:09 Ответить
Презедент наркоман, горе в стране.
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04.01.2021 14:58 Ответить
А как же мак для пирожков?
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04.01.2021 14:58 Ответить
Хорошая инициатива! Давно пора!
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04.01.2021 14:59 Ответить
черги в аптеках будуть
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04.01.2021 15:01 Ответить
Давайте узаконим украинские сорта конопли!
Они не содержат наркотика.
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04.01.2021 15:13 Ответить
Хто в Україні лікується канабісом? Відгукніться, будь ласка, просто цікаво знати, чи є такі, а може ваші батьки чи бабусі смалять канабіс? Планокурів я розумію, бо вони ж лікують все тіло та душу замість хворих бабусь.
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04.01.2021 15:33 Ответить
Таблетка анальгіну для онкохворого буде вдесятеро дієвіша за косяк. Хотів би написати що хворий мо хоч помре хіхікаючи, але при болю на хі-хі навряд чи попре. Онкохворим зараз можна без проблем виписати трамадол чи морфін. Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
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04.01.2021 15:38 Ответить
Так, я знаю лише одного планокура зі стажем, який лікувався канабісом, коли зламав руку. От йому дійсно було класно, бо перелам був складний, а рука боліла. То він дуне косячок і йому харашо, а головне весело.
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04.01.2021 15:43 Ответить
Мужик, что то ты не везешь о канабисе. Ты решил что, в аптеках будет продавать 1г за 200грн? смешно. Пока нет законопроекта в котором бы указывалось бы как и кто может заниматься экстракцией кбд и тгк. Без декриминализации ничего не будет, будут вечные нарушения транспортировки и хранения. Ну и на последок, СБД это именно то, что нужно онкобольным, а не тгк.
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04.01.2021 15:52 Ответить
Емм, сорти канабісу насправді відрізняються % вмісту наркотичних речовин - науково доведено! У тих коноплях, з яких наші пращури спокон віків одяг шили, взагалі майже немає наркотичних речовин. Задумайтеся, чому ніхто не вирізає промислові коноплі для накурки? Ну невже наркомани не додумалися би до цього (тим більше, мак постійно вирізають вони)...
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04.01.2021 15:52 Ответить
Промислові коноплі вирощувати і не заборонено. У нас цілі плантації. Охорона задовбалася наркоманів ганяти. Їм же по фіг що курити, як припече.
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04.01.2021 15:55 Ответить
не примут
не выгодно...
пока трава криминал
она стоит денег
Украина может весь мир снабдить))
цена в сша 7$ грамм в аптеке принтмают))
у нас по чем??
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04.01.2021 16:37 Ответить
Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях

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А что, депутаты у нас все поголовно больные, раз это их так сильно волнует конопля?
Что-то те же депутаты не предлагают снизить тарифы на отопление для населения, а вот коноплю для народа надо срочно узаконить.
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04.01.2021 16:50 Ответить
Усім, хто проти: Налийте в стакан окропу і потримайте хвилину в руці. А якщо це робити годину? Або ніч, або тиждень, а якщо рік чи три? Ви не уявляєте, як болить, сльози рікою, домашнім спати не можливо від стогонів... До речі, хто створив цей законопроект? Чи є серед них наркомани з жопо-блоку? Усі нормальні люди, які розуміють, що онкохворі потребують медичного канабісу.
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04.01.2021 17:19 Ответить
алкаши против каннабисв?
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04.01.2021 17:22 Ответить
Замість зброї -рабам коноплю. Такий зелений ПЛАН дій?
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04.01.2021 19:57 Ответить
Процесс деградации и отупления народа уже запущен , это одна из стадий. Согласно графика, сначала пачка сигарет должна стоить 200гр и это уже скоро. Потом конопля дешевле пачки сигарет. И в каждой школе по распространителю. Это ведь для молодёжи Зелёная программа.
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04.01.2021 22:11 Ответить
Яке свинство! Ганьба! Мусорки все контролюють і кришують,мають надприбутки із конопель,і на тобі ,легалізація! А за що ,тепер будуть сажать тисячі людей ?
Хто компенсує збитки поссонам ???😈
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05.01.2021 05:40 Ответить
 
 