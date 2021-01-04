Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях
Народные депутаты предлагают урегулировать оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, размещенный на сайте Верховной Рады законопроект №4553 предлагает имплементировать международный опыт в сфере регулирования оборота конопли для расширения доступа граждан Украины к лечению, проведению научных исследований эффективности конопли.
Авторами документа указаны 30 народных депутатов из фракций "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность", а также внефракционные. Среди них - нардепы фракции "Голос" Ольга Стефанишина, Кира Рудык, Ярослав Юрчишин, фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Нардепы предлагают внести изменения в ряд законов, которые создадут условия для законного оборота конопли, в частности, для использования ее в медицинской практике, научно-технической деятельности и в промышленности.
Документ определяет требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом конопли, а также определяет и урегулирует распределение функций и полномочий контролирующих органов, которые обеспечивают борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных препаратов и прекурсоров.
В частности, предлагается новая норма, согласно которой оборот лекарственной и промышленной конопли, продуктов их переработки и изготовленных из них препаратов допускается только для использования в промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, а также в медицинской практике по назначению врача.
Оговаривается, что оборот наркотических средств, психотропных веществ, медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки и изготовленных из них препаратов разрешается при условиях обеспечения контроля и отслеживания такого оборота на всех его этапах.
Кроме того, предусматривается, что для отслеживания оборота наркотических средств медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки каждая партия и единица фасованной продукции маркируется уникальным кодом и вводится публичный электронный реестр оборота (перемещения) наркотических средств, психотропных веществ медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки.
Согласно законопроекту приобрести медицинскую коноплю и/или препараты, изготовленные из растений рода конопли (cannabis), по медицинским показаниям физическое лицо может только по рецепту врача.
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звонить 102, спрасить Арсена
""Слуга народа" Сергей Алексейченко в Новомосковске курит марихуану"
Они не содержат наркотика.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
не выгодно...
пока трава криминал
она стоит денег
Украина может весь мир снабдить))
цена в сша 7$ грамм в аптеке принтмают))
у нас по чем??
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А что, депутаты у нас все поголовно больные, раз это их так сильно волнует конопля?
Что-то те же депутаты не предлагают снизить тарифы на отопление для населения, а вот коноплю для народа надо срочно узаконить.
Хто компенсує збитки поссонам ???😈