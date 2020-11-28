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Житель Луганщины хранил в гараже 10 кг каннабиса, - прокуратура. ФОТО

Мужчина хранил в гараже 10 кг конопли в виде корней, стеблей и листьев. Ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По версии прокуратуры, коноплю житель Луганщины хранил с целью сбыта. Растение обнаружили во время обыска на территории гаражного кооператива.

"По данным следствия, 37-летний местный житель приобрел, перевез и хранил для последующего сбыта каннабис в виде корней, стеблей с листьями и частично измельченного вещества", - сказано в сообщении прокуратуры.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (хранение наркотика с целью сбыта в особо крупных размерах).

Наказание по этой статье - лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Житель Луганщины хранил в гараже 10 кг каннабиса, - прокуратура 01
Житель Луганщины хранил в гараже 10 кг каннабиса, - прокуратура 02
Житель Луганщины хранил в гараже 10 кг каннабиса, - прокуратура 03

Автор: 

конопля (133) наркотики (2144) прокуратура (5012) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+12
От де корінь зла...
Дебіли, проведіть декриміналізаціб цеї х-ні, досить позоритись.
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28.11.2020 16:37
+9
Канабис это ни о чем .Сигареты намного вреднее,водка вреднее .Давайте их запретим.Еще и людей в тюрьму сажают, портят им жызнь. За что? За травку? Бред.
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28.11.2020 16:56
+6
За что, ёпта? Наградить труженика!
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28.11.2020 16:36
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За что, ёпта? Наградить труженика!
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28.11.2020 16:36 Ответить
От де корінь зла...
Дебіли, проведіть декриміналізаціб цеї х-ні, досить позоритись.
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28.11.2020 16:37 Ответить
Житель Луганщини зберігав у гаражі 10 кг канабісу, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3654
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28.11.2020 16:52 Ответить
ага, в США лікувальна марихуана застосовується і для дітей
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28.11.2020 17:45 Ответить
Дилера бубочки повязали.😧
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28.11.2020 16:39 Ответить
надпись прокуратуры органично смотрится
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28.11.2020 16:40 Ответить
Он голосовал за лєгалізацию... Нєдождалса😁
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28.11.2020 16:42 Ответить
Исключительно в медицинских целях
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28.11.2020 16:42 Ответить
Последующий сбыт ребятки еще нужно доказать...
Он сам себе не враг...скажет для себя...для лечения...и ни каких 9-12 лет там не будет...
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28.11.2020 16:51 Ответить
канати виробляти або матраси, і не буде нічого кримінального
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28.11.2020 18:57 Ответить
Кстаті сєводня дєнь памяті - нікада нє забуду, как ми атривалісь на Інтерє !

Житель Луганщини зберігав у гаражі 10 кг канабісу, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3699
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28.11.2020 16:51 Ответить
Прокуратуре Луганщины нечем заняться???
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28.11.2020 16:53 Ответить
хранил ))))) лелеял !!!
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28.11.2020 16:55 Ответить
Канабис это ни о чем .Сигареты намного вреднее,водка вреднее .Давайте их запретим.Еще и людей в тюрьму сажают, портят им жызнь. За что? За травку? Бред.
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28.11.2020 16:56 Ответить
За то, что изза него:
а) государство налогов с фоттки и цыгарок недобирает
б) мусорам цену сбивает
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28.11.2020 16:58 Ответить
9-12 за 10 кг ганджибасу..?
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28.11.2020 16:57 Ответить
отож
не героин, не амфетамин, ни ЛСД, конопля!!! 12 лет!!!

наша страна начинает смахивать на эрефию, где за миллиардные кражи условный срок и штраф, а за коноплю на нары.
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28.11.2020 18:06 Ответить
Не дождался Бедолашный , -А так хотел подготовится к массовому Употреблению, и как бы и референдум провели . Не бойсь опять Соврали.
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28.11.2020 17:04 Ответить
От дурак в полиции надо хранить ,там никто искать не будет ...
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28.11.2020 17:05 Ответить
Конопля не наркотик...
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28.11.2020 17:06 Ответить
ну дак локдаун жеж... и тем более зима на близко - запасаться надо.
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28.11.2020 17:55 Ответить
как то всё мутно рассказано...полиция снова интриги плетёт.
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28.11.2020 18:13 Ответить
не інтригу, а дурню
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28.11.2020 18:50 Ответить
Кусты нашли, видать украл много, раз ему столько лет. А суке дубинскому и ему подобным, еще по головке погладят. Страна ватных даунов и зеленых придурков.
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28.11.2020 18:27 Ответить
это запас антидепрессантов на год !
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28.11.2020 18:53 Ответить
Ишь, как заботливо сушит зелье, почти любовно! А, может, болеет чувачело, для себя анестезию приобрел, а тут сразу - срок и т.д.!
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28.11.2020 19:40 Ответить
советский сАюз живее всех живых!
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28.11.2020 19:46 Ответить
Це для лікування головзебіла.
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28.11.2020 20:19 Ответить
>хранил для последующего сбыта каннабис в виде корней, стеблейИсточник: https://censor.net/ru/p3233843
Из стеблей можно верёвки делать, а как корни используют?
Вот за такое "преступление" без пострадавших человека оставят без дома, работы и на 10 лет запрут в клетку. А за наезд на пешехода в пьяном виде - оправдают.
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28.11.2020 20:28 Ответить
Всё на что мусора способны.Если коноплю декриминализируют,то у мусоров работы не будет.
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28.11.2020 22:18 Ответить
 
 