Житель Луганщины хранил в гараже 10 кг каннабиса, - прокуратура. ФОТО

Мужчина хранил в гараже 10 кг конопли в виде корней, стеблей и листьев. Ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По версии прокуратуры, коноплю житель Луганщины хранил с целью сбыта. Растение обнаружили во время обыска на территории гаражного кооператива.

"По данным следствия, 37-летний местный житель приобрел, перевез и хранил для последующего сбыта каннабис в виде корней, стеблей с листьями и частично измельченного вещества", - сказано в сообщении прокуратуры.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (хранение наркотика с целью сбыта в особо крупных размерах).

Наказание по этой статье - лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.





