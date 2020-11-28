Житель Луганщины хранил в гараже 10 кг каннабиса, - прокуратура. ФОТО
Мужчина хранил в гараже 10 кг конопли в виде корней, стеблей и листьев. Ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
По версии прокуратуры, коноплю житель Луганщины хранил с целью сбыта. Растение обнаружили во время обыска на территории гаражного кооператива.
"По данным следствия, 37-летний местный житель приобрел, перевез и хранил для последующего сбыта каннабис в виде корней, стеблей с листьями и частично измельченного вещества", - сказано в сообщении прокуратуры.
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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (хранение наркотика с целью сбыта в особо крупных размерах).
Наказание по этой статье - лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
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Дебіли, проведіть декриміналізаціб цеї х-ні, досить позоритись.
Он сам себе не враг...скажет для себя...для лечения...и ни каких 9-12 лет там не будет...
а) государство налогов с фоттки и цыгарок недобирает
б) мусорам цену сбивает
не героин, не амфетамин, ни ЛСД, конопля!!! 12 лет!!!
наша страна начинает смахивать на эрефию, где за миллиардные кражи условный срок и штраф, а за коноплю на нары.
Из стеблей можно верёвки делать, а как корни используют?
Вот за такое "преступление" без пострадавших человека оставят без дома, работы и на 10 лет запрут в клетку. А за наезд на пешехода в пьяном виде - оправдают.