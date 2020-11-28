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Житель Луганщини зберігав у гаражі 10 кг канабісу, - прокуратура. ФОТО

Чоловік зберігав у гаражі 10 кг конопель у вигляді коренів, стебел і листя. Йому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За версією прокуратури, коноплі житель Луганщини зберігав з метою збуту. Рослину виявили під час обшуку на території гаражного кооперативу.

"За даними слідства, 37-річний місцевий мешканець придбав, перевіз та зберігав для подальшого збуту канабіс у вигляді коренів, стебел з листям та частково подрібненої речовини", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Також дивіться: СБУ в зоні ООС викрила виробництво елітного канабісу: вилучено "товару" на 4,5 млн грн. ФОТО

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу (зберігання наркотику з метою збуту в особливо великих розмірах).

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Житель Луганщини зберігав у гаражі 10 кг канабісу, - прокуратура 01
Житель Луганщини зберігав у гаражі 10 кг канабісу, - прокуратура 02
Житель Луганщини зберігав у гаражі 10 кг канабісу, - прокуратура 03

Автор: 

коноплі (103) наркотики (1447) прокуратура (3676) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+12
От де корінь зла...
Дебіли, проведіть декриміналізаціб цеї х-ні, досить позоритись.
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28.11.2020 16:37
+9
Канабис это ни о чем .Сигареты намного вреднее,водка вреднее .Давайте их запретим.Еще и людей в тюрьму сажают, портят им жызнь. За что? За травку? Бред.
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28.11.2020 16:56
+6
За что, ёпта? Наградить труженика!
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28.11.2020 16:36
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За что, ёпта? Наградить труженика!
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28.11.2020 16:36 Відповісти
От де корінь зла...
Дебіли, проведіть декриміналізаціб цеї х-ні, досить позоритись.
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28.11.2020 16:37 Відповісти
Житель Луганщини зберігав у гаражі 10 кг канабісу, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3654
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28.11.2020 16:52 Відповісти
ага, в США лікувальна марихуана застосовується і для дітей
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28.11.2020 17:45 Відповісти
Дилера бубочки повязали.😧
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28.11.2020 16:39 Відповісти
надпись прокуратуры органично смотрится
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28.11.2020 16:40 Відповісти
Он голосовал за лєгалізацию... Нєдождалса😁
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28.11.2020 16:42 Відповісти
Исключительно в медицинских целях
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28.11.2020 16:42 Відповісти
Последующий сбыт ребятки еще нужно доказать...
Он сам себе не враг...скажет для себя...для лечения...и ни каких 9-12 лет там не будет...
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28.11.2020 16:51 Відповісти
канати виробляти або матраси, і не буде нічого кримінального
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28.11.2020 18:57 Відповісти
Кстаті сєводня дєнь памяті - нікада нє забуду, как ми атривалісь на Інтерє !

Житель Луганщини зберігав у гаражі 10 кг канабісу, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3699
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28.11.2020 16:51 Відповісти
Прокуратуре Луганщины нечем заняться???
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28.11.2020 16:53 Відповісти
хранил ))))) лелеял !!!
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28.11.2020 16:55 Відповісти
Канабис это ни о чем .Сигареты намного вреднее,водка вреднее .Давайте их запретим.Еще и людей в тюрьму сажают, портят им жызнь. За что? За травку? Бред.
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28.11.2020 16:56 Відповісти
За то, что изза него:
а) государство налогов с фоттки и цыгарок недобирает
б) мусорам цену сбивает
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28.11.2020 16:58 Відповісти
9-12 за 10 кг ганджибасу..?
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28.11.2020 16:57 Відповісти
отож
не героин, не амфетамин, ни ЛСД, конопля!!! 12 лет!!!

наша страна начинает смахивать на эрефию, где за миллиардные кражи условный срок и штраф, а за коноплю на нары.
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28.11.2020 18:06 Відповісти
Не дождался Бедолашный , -А так хотел подготовится к массовому Употреблению, и как бы и референдум провели . Не бойсь опять Соврали.
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28.11.2020 17:04 Відповісти
От дурак в полиции надо хранить ,там никто искать не будет ...
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28.11.2020 17:05 Відповісти
Конопля не наркотик...
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28.11.2020 17:06 Відповісти
ну дак локдаун жеж... и тем более зима на близко - запасаться надо.
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28.11.2020 17:55 Відповісти
как то всё мутно рассказано...полиция снова интриги плетёт.
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28.11.2020 18:13 Відповісти
не інтригу, а дурню
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28.11.2020 18:50 Відповісти
Кусты нашли, видать украл много, раз ему столько лет. А суке дубинскому и ему подобным, еще по головке погладят. Страна ватных даунов и зеленых придурков.
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28.11.2020 18:27 Відповісти
это запас антидепрессантов на год !
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28.11.2020 18:53 Відповісти
Ишь, как заботливо сушит зелье, почти любовно! А, может, болеет чувачело, для себя анестезию приобрел, а тут сразу - срок и т.д.!
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28.11.2020 19:40 Відповісти
советский сАюз живее всех живых!
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28.11.2020 19:46 Відповісти
Це для лікування головзебіла.
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28.11.2020 20:19 Відповісти
>хранил для последующего сбыта каннабис в виде корней, стеблейИсточник: https://censor.net/ru/p3233843
Из стеблей можно верёвки делать, а как корни используют?
Вот за такое "преступление" без пострадавших человека оставят без дома, работы и на 10 лет запрут в клетку. А за наезд на пешехода в пьяном виде - оправдают.
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28.11.2020 20:28 Відповісти
Всё на что мусора способны.Если коноплю декриминализируют,то у мусоров работы не будет.
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28.11.2020 22:18 Відповісти
 
 