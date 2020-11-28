Житель Луганщини зберігав у гаражі 10 кг канабісу, - прокуратура. ФОТО
Чоловік зберігав у гаражі 10 кг конопель у вигляді коренів, стебел і листя. Йому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
За версією прокуратури, коноплі житель Луганщини зберігав з метою збуту. Рослину виявили під час обшуку на території гаражного кооперативу.
"За даними слідства, 37-річний місцевий мешканець придбав, перевіз та зберігав для подальшого збуту канабіс у вигляді коренів, стебел з листям та частково подрібненої речовини", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу (зберігання наркотику з метою збуту в особливо великих розмірах).
Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
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Дебіли, проведіть декриміналізаціб цеї х-ні, досить позоритись.
Он сам себе не враг...скажет для себя...для лечения...и ни каких 9-12 лет там не будет...
а) государство налогов с фоттки и цыгарок недобирает
б) мусорам цену сбивает
не героин, не амфетамин, ни ЛСД, конопля!!! 12 лет!!!
наша страна начинает смахивать на эрефию, где за миллиардные кражи условный срок и штраф, а за коноплю на нары.
Из стеблей можно верёвки делать, а как корни используют?
Вот за такое "преступление" без пострадавших человека оставят без дома, работы и на 10 лет запрут в клетку. А за наезд на пешехода в пьяном виде - оправдают.