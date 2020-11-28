Житель Луганщини зберігав у гаражі 10 кг канабісу, - прокуратура. ФОТО

Чоловік зберігав у гаражі 10 кг конопель у вигляді коренів, стебел і листя. Йому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За версією прокуратури, коноплі житель Луганщини зберігав з метою збуту. Рослину виявили під час обшуку на території гаражного кооперативу.

"За даними слідства, 37-річний місцевий мешканець придбав, перевіз та зберігав для подальшого збуту канабіс у вигляді коренів, стебел з листям та частково подрібненої речовини", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу (зберігання наркотику з метою збуту в особливо великих розмірах).

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.





