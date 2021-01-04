Депутати пропонують узаконити обіг конопель з медичною метою

Народні депутати пропонують урегулювати обіг конопель у медичних цілях, науково-технічної діяльності та промисловості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, розміщений на сайті Верховної Ради законопроєкт №4553 пропонує імплементувати міжнародний досвід у сфері регулювання обігу конопель для розширення доступу громадян України до лікування, проведення наукових досліджень ефективності конопель.

Авторами законопроєкту зазначені 30 народних депутатів із фракцій "Голос", "Слуга народу", "Європейська Солідарність", а також позафракційні. Серед авторів нардепи фракції "Голос" Ольга Стефанишина, Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, нардеп фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, а також представники фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нардепи пропонують внести зміни до низки законів, які створять умови для законного обігу конопель, зокрема, для використання їх у медичній практиці, науково-технічній діяльності та в промисловості.

Документ визначає вимоги до суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов'язані з обігом конопель, а також визначає і врегульовує розподіл функцій і повноважень контролюючих органів, які забезпечують боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних препаратів і прекурсорів.

Зокрема, пропонується нова норма, згідно з якою обіг лікарських та промислових конопель, продуктів їхньої переробки та виготовлених із них препаратів допускається лише для використання у промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності, а також у медичній практиці за призначенням лікаря.

Законопроєкт передбачає, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, медичних і промислових конопель, продуктів їхньої переробки та виготовлених із них препаратів дозволяється за умов забезпечення контролю та відстеження такого обігу на всіх його етапах.

Крім того, передбачається, що для відстеження обігу наркотичних засобів медичних та промислових конопель, продуктів їх переробки кожна партія та одиниця фасованої продукції маркується унікальним кодом і вводиться публічний електронний реєстр обігу (переміщення) наркотичних засобів, психотропних речовин медичних і промислових конопель, продуктів їхньої переробки.

Згідно із законопроєктом, придбати за медичними показаннями медичні коноплі та/або препарати, виготовлені з рослин роду конопель (cannabis), фізична особа може лише за рецептом лікаря.

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