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Депутати пропонують узаконити обіг конопель з медичною метою

Депутати пропонують узаконити обіг конопель з медичною метою

Народні депутати пропонують урегулювати обіг конопель у медичних цілях, науково-технічної діяльності та промисловості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, розміщений на сайті Верховної Ради законопроєкт №4553 пропонує імплементувати міжнародний досвід у сфері регулювання обігу конопель для розширення доступу громадян України до лікування, проведення наукових досліджень ефективності конопель.

Авторами законопроєкту зазначені 30 народних депутатів із фракцій "Голос", "Слуга народу", "Європейська Солідарність", а також позафракційні. Серед авторів нардепи фракції "Голос" Ольга Стефанишина, Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, нардеп фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, а також представники фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нардепи пропонують внести зміни до низки законів, які створять умови для законного обігу конопель, зокрема, для використання їх у медичній практиці, науково-технічній діяльності та в промисловості.

Документ визначає вимоги до суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов'язані з обігом конопель, а також визначає і врегульовує розподіл функцій і повноважень контролюючих органів, які забезпечують боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних препаратів і прекурсорів.

Зокрема, пропонується нова норма, згідно з якою обіг лікарських та промислових конопель, продуктів їхньої переробки та виготовлених із них препаратів допускається лише для використання у промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності, а також у медичній практиці за призначенням лікаря.

Законопроєкт передбачає, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, медичних і промислових конопель, продуктів їхньої переробки та виготовлених із них препаратів дозволяється за умов забезпечення контролю та відстеження такого обігу на всіх його етапах.

Крім того, передбачається, що для відстеження обігу наркотичних засобів медичних та промислових конопель, продуктів їх переробки кожна партія та одиниця фасованої продукції маркується унікальним кодом і вводиться публічний електронний реєстр обігу (переміщення) наркотичних засобів, психотропних речовин медичних і промислових конопель, продуктів їхньої переробки.

Згідно із законопроєктом, придбати за медичними показаннями медичні коноплі та/або препарати, виготовлені з рослин роду конопель (cannabis), фізична особа може лише за рецептом лікаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легалізація медичного канабісу допоможе майже двом мільйонам українців, які потребують таких препаратів, - ОП

Автор: 

коноплі (105) легалізація наркотиків (31)


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Топ коментарі
+14
Щоб не так помітно було?
Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 4466
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04.01.2021 14:44
+10
Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 2012
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04.01.2021 14:46
+9
Давайте уже и кокс легализуйте, чтобы 2 раза не нажимать кнопки. В политических целях.
Депутати пропонують узаконити обіг конопель з медичною метою - Цензор.НЕТ 7297
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04.01.2021 14:53
Коментувати
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Правила форума Рада форумчан
Теперь становится понятной фраза " Мы вложили деньги в дороги"
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04.01.2021 14:41 Відповісти
из конопли "дороги" не делают, тем более из медицинской
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04.01.2021 14:45 Відповісти
вы еще скажите, что дороги бесплатные
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04.01.2021 14:52 Відповісти
неа, налоги тратятся на них, в стоимость бензина % включен. Ничего нет бесплатного, но некоторым хочется верить в колбасу по 2.20, безборыг, конецэпохизубажиння
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04.01.2021 14:56 Відповісти
А яка різниця між медичним канабісом, та наркоманським?
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04.01.2021 15:22 Відповісти
уменьшенное содержание ТГК?
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04.01.2021 15:47 Відповісти
Ні. Адже саме ТГК найбільш активне при шизофренії, синдромі Туретта. Накурений шизік сидить вирячивши очі і не бушує.
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04.01.2021 16:02 Відповісти
Они узаконивают канабис не для больных, а для себя, чтобы подешевке баловаться в Раде и сидеть вот так как вы пишете - вытрищив бэньки. Скоро такое увидим на заседаниях, если и дальше будем терпеть этих обезьян во власти.
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04.01.2021 16:16 Відповісти
Разница условная!!!Ведь например чифирь(из чая) ты дома можеш пить свободно...а в тюремной камере пить его запрещали!!!
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04.01.2021 17:58 Відповісти
А что такое медицинская конопля? -это название прикрытия? так почему не медицинский гашишь, или медицинский опиум. Всё что конфискуют, присвоить слово медицинский и в реализацию, через лецинзованные аптеки, под Зелёной крышей .Для оборота конопли для расширения доступа граждан Украины к лечению, проведению научных исследований, каждый нарик исследованиями занимается, разных сортов.
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04.01.2021 21:49 Відповісти
Не секрет , что это им помогает "работать" .
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04.01.2021 14:43 Відповісти
потрібно спочатку декриміналізувати вирощування та зберігання без мети збуту, ці ганебні дикунські статті ККУ служать тільки незаконному збагаченню та свавіллю ментів
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04.01.2021 14:43 Відповісти
самогоноваріння наносить більшу шкоду громадянам та суспільству в цілому
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04.01.2021 14:46 Відповісти
продам 10 кустов канапля
звонить 102, спрасить Арсена
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04.01.2021 14:43 Відповісти
Щоб не так помітно було?
Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 4466
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04.01.2021 14:44 Відповісти
Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 2012
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04.01.2021 14:46 Відповісти
"Слуги метадону: Чому в Україні процвітає торгівля наркотиками" - https://ua.112.ua/statji/sluhy-metadonu-chomu-v-ukraini-protsvitaie-torhivlia-narkotykamy-517620.html
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04.01.2021 14:47 Відповісти
Для "служок", актуальна тема.
""Слуга народа" Сергей Алексейченко в Новомосковске курит марихуану"

Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 7252
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04.01.2021 14:48 Відповісти
Красавцы! За неделю до НГ местная ТЭЦ подняла тариф на отопление на 450 грн. На сегодняшней сессии они обьявили, что хотят еще поднять на 400 грн, видите ли " минималка повысилась"😁 Итого 850 грн. за неполный месяц!!! Так еще этот тупой и убогий нарид никто не делал "вместе" 😁 На следующих выборах буду голосовать за слуг, они одни выполнили свое обещание!
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04.01.2021 14:50 Відповісти
Давайте уже и кокс легализуйте, чтобы 2 раза не нажимать кнопки. В политических целях.
Депутати пропонують узаконити обіг конопель з медичною метою - Цензор.НЕТ 7297
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04.01.2021 14:53 Відповісти
А чего только в политических!!!???Можно и в развлекательных целях!!! Помнится коммунисты 14 лет запрещали праздновать Новый год,считая его буржуазным пережитком!!!А потом когда посчитали сколько денег в казну принесёт его празднование-сразу разрешили!!!
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04.01.2021 18:09 Відповісти
Презедент наркоман, горе в стране.
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04.01.2021 14:58 Відповісти
А как же мак для пирожков?
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04.01.2021 14:58 Відповісти
Хорошая инициатива! Давно пора!
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04.01.2021 14:59 Відповісти
черги в аптеках будуть
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04.01.2021 15:01 Відповісти
Давайте узаконим украинские сорта конопли!
Они не содержат наркотика.
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04.01.2021 15:13 Відповісти
Хто в Україні лікується канабісом? Відгукніться, будь ласка, просто цікаво знати, чи є такі, а може ваші батьки чи бабусі смалять канабіс? Планокурів я розумію, бо вони ж лікують все тіло та душу замість хворих бабусь.
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04.01.2021 15:33 Відповісти
Таблетка анальгіну для онкохворого буде вдесятеро дієвіша за косяк. Хотів би написати що хворий мо хоч помре хіхікаючи, але при болю на хі-хі навряд чи попре. Онкохворим зараз можна без проблем виписати трамадол чи морфін. Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
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04.01.2021 15:38 Відповісти
Так, я знаю лише одного планокура зі стажем, який лікувався канабісом, коли зламав руку. От йому дійсно було класно, бо перелам був складний, а рука боліла. То він дуне косячок і йому харашо, а головне весело.
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04.01.2021 15:43 Відповісти
Мужик, что то ты не везешь о канабисе. Ты решил что, в аптеках будет продавать 1г за 200грн? смешно. Пока нет законопроекта в котором бы указывалось бы как и кто может заниматься экстракцией кбд и тгк. Без декриминализации ничего не будет, будут вечные нарушения транспортировки и хранения. Ну и на последок, СБД это именно то, что нужно онкобольным, а не тгк.
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04.01.2021 15:52 Відповісти
Емм, сорти канабісу насправді відрізняються % вмісту наркотичних речовин - науково доведено! У тих коноплях, з яких наші пращури спокон віків одяг шили, взагалі майже немає наркотичних речовин. Задумайтеся, чому ніхто не вирізає промислові коноплі для накурки? Ну невже наркомани не додумалися би до цього (тим більше, мак постійно вирізають вони)...
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04.01.2021 15:52 Відповісти
Промислові коноплі вирощувати і не заборонено. У нас цілі плантації. Охорона задовбалася наркоманів ганяти. Їм же по фіг що курити, як припече.
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04.01.2021 15:55 Відповісти
не примут
не выгодно...
пока трава криминал
она стоит денег
Украина может весь мир снабдить))
цена в сша 7$ грамм в аптеке принтмают))
у нас по чем??
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04.01.2021 16:37 Відповісти
Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях

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А что, депутаты у нас все поголовно больные, раз это их так сильно волнует конопля?
Что-то те же депутаты не предлагают снизить тарифы на отопление для населения, а вот коноплю для народа надо срочно узаконить.
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04.01.2021 16:50 Відповісти
Усім, хто проти: Налийте в стакан окропу і потримайте хвилину в руці. А якщо це робити годину? Або ніч, або тиждень, а якщо рік чи три? Ви не уявляєте, як болить, сльози рікою, домашнім спати не можливо від стогонів... До речі, хто створив цей законопроект? Чи є серед них наркомани з жопо-блоку? Усі нормальні люди, які розуміють, що онкохворі потребують медичного канабісу.
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04.01.2021 17:19 Відповісти
алкаши против каннабисв?
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04.01.2021 17:22 Відповісти
Замість зброї -рабам коноплю. Такий зелений ПЛАН дій?
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04.01.2021 19:57 Відповісти
Процесс деградации и отупления народа уже запущен , это одна из стадий. Согласно графика, сначала пачка сигарет должна стоить 200гр и это уже скоро. Потом конопля дешевле пачки сигарет. И в каждой школе по распространителю. Это ведь для молодёжи Зелёная программа.
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04.01.2021 22:11 Відповісти
Яке свинство! Ганьба! Мусорки все контролюють і кришують,мають надприбутки із конопель,і на тобі ,легалізація! А за що ,тепер будуть сажать тисячі людей ?
Хто компенсує збитки поссонам ???😈
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05.01.2021 05:40 Відповісти
 
 