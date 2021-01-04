Более 22 тысяч больных с COVID-19 находятся на стационарном лечении, - Шмыгаль

В Украине пятую неделю наблюдается сокращение количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и увеличение количества выздоравливающих, однако существует вероятность роста количества больных после новогодних праздников.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 4 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Министр также отметил уменьшение заболеваемости пневмонией в последние недели, в то же время в ближайшее время ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в настоящее время на госпитализации находятся 22 802 больных COVID-19, пять недель назад их было 28-29 тыс.

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При этом чиновники доложили, что сейчас в Украине оборудовано 50 409 койко-мест в больницах с подключением кислорода, сейчас свободны почти 35 тыс. из них. Всего же в стране выделено почти 66 тыс. койко-мест для больных с коронавирусом.

Зеленский, в свою очередь, поручил всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.