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Новости Коронавирус и карантин
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Более 22 тысяч больных с COVID-19 находятся на стационарном лечении, - Шмыгаль

Более 22 тысяч больных с COVID-19 находятся на стационарном лечении, - Шмыгаль

В Украине пятую неделю наблюдается сокращение количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и увеличение количества выздоравливающих, однако существует вероятность роста количества больных после новогодних праздников.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 4 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Министр также отметил уменьшение заболеваемости пневмонией в последние недели, в то же время в ближайшее время ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в настоящее время на госпитализации находятся 22 802 больных COVID-19, пять недель назад их было 28-29 тыс.

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При этом чиновники доложили, что сейчас в Украине оборудовано 50 409 койко-мест в больницах с подключением кислорода, сейчас свободны почти 35 тыс. из них. Всего же в стране выделено почти 66 тыс. койко-мест для больных с коронавирусом.

Зеленский, в свою очередь, поручил всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) карантин (16729) Степанов Максим (2062) Шмыгаль Денис (2721) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
То може отменить тогда локдаун? ведь пандемийка сдувается сама по себе
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04.01.2021 16:24
+2
Отменить - ПОРОХОБОТЫ будут орать что ничего для борьбы не делается
Оставить - ПОРОХОБОТЫ будут орать что это тропику гробят
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04.01.2021 16:33
+2
https://twitter.com/qeorqi43 Olevskij
"У него есть глаза, но нет взгляда"

Понад 22 тисячі хворих із COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7545
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04.01.2021 16:42
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То може отменить тогда локдаун? ведь пандемийка сдувается сама по себе
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04.01.2021 16:24 Ответить
Отменить - ПОРОХОБОТЫ будут орать что ничего для борьбы не делается
Оставить - ПОРОХОБОТЫ будут орать что это тропику гробят
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04.01.2021 16:33 Ответить
..... экономику гробят
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04.01.2021 16:35 Ответить
патовая безвыходная ситуация))
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04.01.2021 16:37 Ответить
выход - я устал, я ухожу устроит всех
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04.01.2021 16:43 Ответить
так зелебенцев же 73% .
какая разница шо будут орать порохоботы?
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04.01.2021 16:44 Ответить
Ты бы помог нам! -- напиши открытое гневное письмо наше Анке Думной!
...а то, каждый месяц, одним только фирмам, работникам и служащим туристическо-культурных сфер, по 15 -- 17 миллиардов евро отстёгивается... -- за простой.
Работягам зарплаты приподняли, почти на 30 % + премиальные и компенсации за работу в локдауне...
-- а хочется быть нищим, больным и свободным...*)
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04.01.2021 16:37 Ответить
Скоро будем завидовать эфиопским каким-нибудь дикарям - они там как раз такие.
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04.01.2021 18:25 Ответить
https://twitter.com/qeorqi43 Olevskij
"У него есть глаза, но нет взгляда"

Понад 22 тисячі хворих із COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7545
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04.01.2021 16:42 Ответить
агрессивно настроенные молодые люди
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04.01.2021 16:44 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5.html Один олигарх может забрать у украинцев 31 млн доз вакцины: обращение к Зеленскому 4 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5.html Понад 22 тисячі хворих із COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5457 Издание OBOZREVATEL сегодня повторно обращается к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на законопроект №3656, принятие которого позволит олигарху от аграриев Андрею Веревскому (собственник «Кернел») и небольшой группе крупных латифундистов платить сниженный НДС и оставить у себя в кармане 16 млрд грн.https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5.html#more-121984 Читать далее
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04.01.2021 16:56 Ответить
ви щось наплутали, то зерно буде експортовано, та ті латифундісти будуть вимагати повернення ПДВ у повному обсязі, тобто спочатку потрібно порахувать, буде це вигідно державі, чи ні
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04.01.2021 17:10 Ответить
Скайпался на НГ с Сестричкой в Днепре... -- даже свет в хате не включила, что б я её не рассмотрел -- грустную-ненамарфеченную -- что ей не свойственно... -- сидит, как мыша в норе.
В Турцию недавно ездила поотдыхать... -- похоже, шо зря старалась.
А на выборы не ходила! -- лень ей было.
...писец негаданно нагрянет, когда его совсем не ждёшь...
В Тунисе Сеструха тоже -- рапортует бодро, но без визуального контакта.
Бедные Барышни... ...жалко родненьких...
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04.01.2021 16:57 Ответить
а татьяна-упоротая говорит никакого ковид нету, и зачем больных типа-гриппом госпитализируют есди грипп всегда дома перележивали
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04.01.2021 17:04 Ответить
та такі тетяни поставлять діагноз простатиту, навіть у жінок
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04.01.2021 17:12 Ответить
Пенсы мрут,как мухи,может это простот так,не ковид?
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04.01.2021 17:08 Ответить
Это отсутствие доступа к медицине: весной плановых госпитализаций не было, летом - через тест (не все технически и материально могут его сделать), сейчас тоже пролечиться пенсам - зась. Ждут, не пролечиваясь, пока не бахнет инфаркт или инсульт. Но вы же все, вроде, о них заботитесь, заботливые наши.
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04.01.2021 18:34 Ответить
В каждую бочку затычка никак не уймётся.Фантомные боли у лузера.Зеленский справляется в назначении медицинских кадров и даже поневоле вынудил Супрун закрыть свой аккаунт.Очень уж красноречивы успехи Украины в борьбе с ковидом.
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04.01.2021 17:49 Ответить
 
 