Более 22 тысяч больных с COVID-19 находятся на стационарном лечении, - Шмыгаль
В Украине пятую неделю наблюдается сокращение количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и увеличение количества выздоравливающих, однако существует вероятность роста количества больных после новогодних праздников.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 4 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Министр также отметил уменьшение заболеваемости пневмонией в последние недели, в то же время в ближайшее время ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в настоящее время на госпитализации находятся 22 802 больных COVID-19, пять недель назад их было 28-29 тыс.
При этом чиновники доложили, что сейчас в Украине оборудовано 50 409 койко-мест в больницах с подключением кислорода, сейчас свободны почти 35 тыс. из них. Всего же в стране выделено почти 66 тыс. койко-мест для больных с коронавирусом.
Зеленский, в свою очередь, поручил всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оставить - ПОРОХОБОТЫ будут орать что это тропику гробят
какая разница шо будут орать порохоботы?
...а то, каждый месяц, одним только фирмам, работникам и служащим туристическо-культурных сфер, по 15 -- 17 миллиардов евро отстёгивается... -- за простой.
Работягам зарплаты приподняли, почти на 30 % + премиальные и компенсации за работу в локдауне...
-- а хочется быть нищим, больным и свободным...*)
"У него есть глаза, но нет взгляда"
В Турцию недавно ездила поотдыхать... -- похоже, шо зря старалась.
А на выборы не ходила! -- лень ей было.
...писец негаданно нагрянет, когда его совсем не ждёшь...
В Тунисе Сеструха тоже -- рапортует бодро, но без визуального контакта.
Бедные Барышни... ...жалко родненьких...