Нацгвардия начинает разработку доктрины по принципам НАТО, - МВД

В Национальной гвардии Украины приступили к разработке Доктрины НГУ. В разработке доктрины будут принимать участия коллеги из США и Канады.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Представители Группы советников по вопросам доктрины и образования (DEAG) U.S. Embassy Kyiv Ukraine провели семинар по разработке институциональной доктрины НГУ по подходам военных формирований стран НАТО.

"Нацгвардии Украины есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, есть Концепция и есть планирование на разных уровнях, но нет такого документа как доктрина, которая применяется в военных структурах стран-членов НАТО, и определяет роль и место органов военного управления, командиров (начальников) всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем. Важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам в то время как по вопросам обороны, так и по вопросам безопасности и была совместимой с доктринами стран-партнеров", - говорится в сообщении.

Совместно с Группой DEAG участие в семинаре приняли представители Вооруженные силы Канады в Украине (Canadian Armed Forces in Ukraine (Операция UNIFIER).

Начало работы по разработке Доктрины при участии американских и канадских коллег запланировано в начале 2021 года.

Читайте также: Решение следственного судьи о передаче дела Татарова СБУ не подлежит обжалованию, - Верховный Суд