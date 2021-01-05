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Нацгвардия начинает разработку доктрины по принципам НАТО, - МВД

Нацгвардия начинает разработку доктрины по принципам НАТО, - МВД

В Национальной гвардии Украины приступили к разработке Доктрины НГУ. В разработке доктрины будут принимать участия коллеги из США и Канады.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Представители Группы советников по вопросам доктрины и образования (DEAG) U.S. Embassy Kyiv Ukraine провели семинар по разработке институциональной доктрины НГУ по подходам военных формирований стран НАТО.

"Нацгвардии Украины есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, есть Концепция и есть планирование на разных уровнях, но нет такого документа как доктрина, которая применяется в военных структурах стран-членов НАТО, и определяет роль и место органов военного управления, командиров (начальников) всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем. Важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам в то время как по вопросам обороны, так и по вопросам безопасности и была совместимой с доктринами стран-партнеров", - говорится в сообщении.

Совместно с Группой DEAG участие в семинаре приняли представители Вооруженные силы Канады в Украине (Canadian Armed Forces in Ukraine (Операция UNIFIER).

Начало работы по разработке Доктрины при участии американских и канадских коллег запланировано в начале 2021 года.

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Автор: 

МВД (9324) НАТО (10054) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+5
Какое отношение мусора имеют к НАТО ?
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05.01.2021 09:21
+4
Банда вооружает танками и вертолетами ньюБеркут. Придумали какую то гвардию у мусоров. Это ВВ со всеми теми же задачами по усмирению народа.
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05.01.2021 09:25
+2
Довго думали.
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05.01.2021 08:46
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Довго думали.
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05.01.2021 08:46 Ответить
Возьмут за основу доктрину как у кацапов)))
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05.01.2021 08:48 Ответить
Доктрина одна-держать скот в стойле.
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05.01.2021 09:29 Ответить
В Национальной гвардии Украины приступили к разработке Доктрины НГУ. В разработке доктрины будут принимать участия коллеги из США и Канады.Источник: https://censor.net/ru/n3240402

Странно, НАТО, США и Канада....
По глубокому мнению свинофермы мы уже как полтора года при паРашки состоим
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05.01.2021 08:49 Ответить
Вооружите, оденьте, обуйте, кормите ... как солдат НАТО.
А потом можно и за доктрины.
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05.01.2021 08:58 Ответить
Т.е. они сейчас голые, босые и голодные?
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05.01.2021 09:00 Ответить
По совковым меркам - как сыр в масле. По меркам НАТО ...
Если всем обеспечены, что делают волонтеры?
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05.01.2021 09:04 Ответить
Волонтеры вооружают ВСУ , а это мусора, назови их хоть ангелами ,хоть гвардией-суть не меняется.
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05.01.2021 09:27 Ответить
У оманського брехуна такими і стануть.
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05.01.2021 09:08 Ответить
Пока МО сопли пережевывает , рюкзаков создает НКВД. Странно что люди настолько не разбираются в структурах силовиков.
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05.01.2021 09:33 Ответить
Одіньте, дайте достойні зарплати і житло сімям, змогу їх дітей поступати без екзаменів до ВИШів саме тих хто воюює на фронті, хто виготовляє ******* зброю, а не працює жандармами оліграхії в тилу чи провотить зачистки в третій лінії оборони. Вони жодної копійки не приносять в Україну вони тупопролїдають бюджет і охороняють владу від народу, а їм вимагають комунізм і вже зараз.
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05.01.2021 09:50 Ответить
Какое отношение мусора имеют к НАТО ?
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05.01.2021 09:21 Ответить
Банда вооружает танками и вертолетами ньюБеркут. Придумали какую то гвардию у мусоров. Это ВВ со всеми теми же задачами по усмирению народа.
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05.01.2021 09:25 Ответить
А ТЫ МНЕПОХЙ ПЗДЮК !) ПОКА УКРАИНА НЕ БУДЕТ В НАТО !!!
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05.01.2021 09:46 Ответить
Еще не доросли до НАТО ( и вообще НАТО это военный блок а Нацгвардия это МВД , какая может быть концепция )
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05.01.2021 09:51 Ответить
Голодна армія і зажрана поліція, це дорога в парашку, а не в НАТО.
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05.01.2021 11:05 Ответить
видел как они на плацу стоят 3029 целый день вместе со сокрой и пожарниками до 5 вечера а в другой день квартиры выдают..и присяги...это совок еще тот ..хоть броники и авто новые
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05.01.2021 11:21 Ответить
 
 