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Нацгвардія починає розробку доктрини за принципами НАТО, - МВС

Нацгвардія починає розробку доктрини за принципами НАТО, - МВС

У Національній гвардії України розпочали розробку Доктрини НГУ. У розробці доктрини братимуть участь колеги зі США і Канади.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Представники Групи радників з питань доктрини та освіти (DEAG) U.S. Embassy Kyiv Ukraine провели семінар з розробки інституціональної доктрини НГУ за підходами військових формувань країн-членів НАТО

"У Нацгвардії України є ряд документів, які визначають її діяльність, є Концепція і є планування на різних рівнях, але немає такого документа як доктрина, яка застосовується у військових структурах країн-членів НАТО та визначає роль і місце органів військового управління, командирів (начальників) усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії всередині структури на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях щодо організації виконання повсякденних завдань і забезпечення підготовки до виконання завдань у майбутньому. Важливо, щоб доктрина Національної гвардії Україна не суперечила національним нормативним документам водночас як з питань оборони, так і з питань безпеки та була сумісною з доктринами країн-партнерів", - йдеться в повідомленні.

Спільно з Групою DEAG участь у семінарі взяли представники Збройних сил Канади в Україні (Canadian Armed Forces in Ukraine (Операція UNIFIER).

Початок роботи з розробки Доктрини за участю американських та канадських колег заплановано вже на початку 2021 року.

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Автор: 

МВС (3509) НАТО (6516) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+5
Какое отношение мусора имеют к НАТО ?
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05.01.2021 09:21
+4
Банда вооружает танками и вертолетами ньюБеркут. Придумали какую то гвардию у мусоров. Это ВВ со всеми теми же задачами по усмирению народа.
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05.01.2021 09:25
+2
Довго думали.
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05.01.2021 08:46
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Довго думали.
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05.01.2021 08:46 Відповісти
Возьмут за основу доктрину как у кацапов)))
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05.01.2021 08:48 Відповісти
Доктрина одна-держать скот в стойле.
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05.01.2021 09:29 Відповісти
В Национальной гвардии Украины приступили к разработке Доктрины НГУ. В разработке доктрины будут принимать участия коллеги из США и Канады.Источник: https://censor.net/ru/n3240402

Странно, НАТО, США и Канада....
По глубокому мнению свинофермы мы уже как полтора года при паРашки состоим
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05.01.2021 08:49 Відповісти
Вооружите, оденьте, обуйте, кормите ... как солдат НАТО.
А потом можно и за доктрины.
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05.01.2021 08:58 Відповісти
Т.е. они сейчас голые, босые и голодные?
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05.01.2021 09:00 Відповісти
По совковым меркам - как сыр в масле. По меркам НАТО ...
Если всем обеспечены, что делают волонтеры?
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05.01.2021 09:04 Відповісти
Волонтеры вооружают ВСУ , а это мусора, назови их хоть ангелами ,хоть гвардией-суть не меняется.
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05.01.2021 09:27 Відповісти
У оманського брехуна такими і стануть.
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05.01.2021 09:08 Відповісти
Пока МО сопли пережевывает , рюкзаков создает НКВД. Странно что люди настолько не разбираются в структурах силовиков.
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05.01.2021 09:33 Відповісти
Одіньте, дайте достойні зарплати і житло сімям, змогу їх дітей поступати без екзаменів до ВИШів саме тих хто воюює на фронті, хто виготовляє ******* зброю, а не працює жандармами оліграхії в тилу чи провотить зачистки в третій лінії оборони. Вони жодної копійки не приносять в Україну вони тупопролїдають бюджет і охороняють владу від народу, а їм вимагають комунізм і вже зараз.
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05.01.2021 09:50 Відповісти
Какое отношение мусора имеют к НАТО ?
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05.01.2021 09:21 Відповісти
Банда вооружает танками и вертолетами ньюБеркут. Придумали какую то гвардию у мусоров. Это ВВ со всеми теми же задачами по усмирению народа.
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05.01.2021 09:25 Відповісти
А ТЫ МНЕПОХЙ ПЗДЮК !) ПОКА УКРАИНА НЕ БУДЕТ В НАТО !!!
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05.01.2021 09:46 Відповісти
Еще не доросли до НАТО ( и вообще НАТО это военный блок а Нацгвардия это МВД , какая может быть концепция )
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05.01.2021 09:51 Відповісти
Голодна армія і зажрана поліція, це дорога в парашку, а не в НАТО.
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05.01.2021 11:05 Відповісти
видел как они на плацу стоят 3029 целый день вместе со сокрой и пожарниками до 5 вечера а в другой день квартиры выдают..и присяги...это совок еще тот ..хоть броники и авто новые
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05.01.2021 11:21 Відповісти
 
 