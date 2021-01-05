Нацгвардія починає розробку доктрини за принципами НАТО, - МВС

У Національній гвардії України розпочали розробку Доктрини НГУ. У розробці доктрини братимуть участь колеги зі США і Канади.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Представники Групи радників з питань доктрини та освіти (DEAG) U.S. Embassy Kyiv Ukraine провели семінар з розробки інституціональної доктрини НГУ за підходами військових формувань країн-членів НАТО

"У Нацгвардії України є ряд документів, які визначають її діяльність, є Концепція і є планування на різних рівнях, але немає такого документа як доктрина, яка застосовується у військових структурах країн-членів НАТО та визначає роль і місце органів військового управління, командирів (начальників) усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії всередині структури на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях щодо організації виконання повсякденних завдань і забезпечення підготовки до виконання завдань у майбутньому. Важливо, щоб доктрина Національної гвардії Україна не суперечила національним нормативним документам водночас як з питань оборони, так і з питань безпеки та була сумісною з доктринами країн-партнерів", - йдеться в повідомленні.

Спільно з Групою DEAG участь у семінарі взяли представники Збройних сил Канади в Україні (Canadian Armed Forces in Ukraine (Операція UNIFIER).

Початок роботи з розробки Доктрини за участю американських та канадських колег заплановано вже на початку 2021 року.

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