Поезда во время локдауна будут курсировать по обычному графику, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время усиления карантина с 8 по 24 января.

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества, информирует Цензор.НЕТ.

"Также Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий", - сказано в сообщении.

Пассажиров призвали во время поездок быть в масках и пользоваться антисептиком.

"В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно", - пообещали в "Укрзализныце".

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Как сообщалось, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.