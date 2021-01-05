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Новости Коронавирус и карантин
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Поезда во время локдауна будут курсировать по обычному графику, - "Укрзализныця"

Поезда во время локдауна будут курсировать по обычному графику, -

"Укрзализныця" обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время усиления карантина с 8 по 24 января.

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества, информирует Цензор.НЕТ.

"Также Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий", - сказано в сообщении.

Пассажиров призвали во время поездок быть в масках и пользоваться антисептиком.

"В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно", - пообещали в "Укрзализныце".

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Как сообщалось, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Автор: 

карантин (16729) Укрзализныця (2759) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.
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05.01.2021 12:38 Ответить
Нахер такой локдаун, чтобы лишить людей зароботка?
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05.01.2021 12:55 Ответить
Поезда во время локдауна будут курсировать по обычному графику, - "Укрзализныця"... А для кого ці зебіли зібрались курсувати по АбичнАму граХВіку?
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05.01.2021 13:02 Ответить
Увсьо вірно. Тра щоби ліпше тей коранавірус передавався із регіону в регіон потягами і т.д.
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05.01.2021 13:52 Ответить
 
 