Потяги під час локдауну курсуватимуть за звичним графіком, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого і приміського сполучення під час посилення карантину з 8 по 24 січня.

Про це повідомляє пресслужба акціонерного товариства, інформує Цензор.НЕТ.

"Також "Укрзалізниця" забезпечить усі протиепідемічні заходи безпеки пасажирів під час подорожей", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів закликали під час поїздок бути в масках і користуватися антисептиком.

"У разі порушення цих норм просимо звертатися в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такі порушення реагуватимемо миттєво", - пообіцяли в "Укрзалізниці".

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Як повідомлялося, з 8 по 24 січня по всій території України діятиме посилений карантин у межах протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.