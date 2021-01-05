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Потяги під час локдауну курсуватимуть за звичним графіком, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого і приміського сполучення під час посилення карантину з 8 по 24 січня.
Про це повідомляє пресслужба акціонерного товариства, інформує Цензор.НЕТ.
"Також "Укрзалізниця" забезпечить усі протиепідемічні заходи безпеки пасажирів під час подорожей", - йдеться в повідомленні.
Пасажирів закликали під час поїздок бути в масках і користуватися антисептиком.
"У разі порушення цих норм просимо звертатися в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такі порушення реагуватимемо миттєво", - пообіцяли в "Укрзалізниці".
Як повідомлялося, з 8 по 24 січня по всій території України діятиме посилений карантин у межах протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
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Старый зольдат
показати весь коментар05.01.2021 12:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Иван Гонта #472731
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Злий Грицько
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Киса Шариков
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