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Новини Коронавірус і карантин
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Потяги під час локдауну курсуватимуть за звичним графіком, - "Укрзалізниця"

Потяги під час локдауну курсуватимуть за звичним графіком, -

"Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого і приміського сполучення під час посилення карантину з 8 по 24 січня.

Про це повідомляє пресслужба акціонерного товариства, інформує Цензор.НЕТ.

"Також "Укрзалізниця" забезпечить усі протиепідемічні заходи безпеки пасажирів під час подорожей", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів закликали під час поїздок бути в масках і користуватися антисептиком.

"У разі порушення цих норм просимо звертатися в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такі порушення реагуватимемо миттєво", - пообіцяли в "Укрзалізниці".

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Як повідомлялося, з 8 по 24 січня по всій території України діятиме посилений карантин у межах протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) Укрзалізниця (6896) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.
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05.01.2021 12:38 Відповісти
Нахер такой локдаун, чтобы лишить людей зароботка?
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05.01.2021 12:55 Відповісти
Поезда во время локдауна будут курсировать по обычному графику, - "Укрзализныця"... А для кого ці зебіли зібрались курсувати по АбичнАму граХВіку?
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05.01.2021 13:02 Відповісти
Увсьо вірно. Тра щоби ліпше тей коранавірус передавався із регіону в регіон потягами і т.д.
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05.01.2021 13:52 Відповісти
 
 