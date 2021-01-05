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Лукашенко о Путине: "Нас загнали уже намертво в одну команду"

Лукашенко о Путине:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко прокомментировал сотрудничество с главой государства-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на канале "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство РИА "Новости".

"Нас загнали уже намертво в одну команду", - сказал Лукашенко о Путине.

Он также отметил, что играет в одной команде с Путиным в хоккей.

Также на Цензор.НЕТ: В Беларуси за "несанкционированный пикет" будут судить мужчину, слепившего "усатого" снеговика. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7919) Лукашенко Александр (3617) путин владимир (31530) россия (96095)


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Топ комментарии
+35
...тока один стоИт в ракообразной позе со спущенными портками, а другой - ширинку расстегивает.
А так да, "одна команда", одна...
Навіки разом.
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05.01.2021 14:47
+30
Дас Бог скоро вас загонят в одну могилу, вместе со всем парашным лепрозорием.
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05.01.2021 14:48
+22
А загнанных лошадей пристреливают, не так ли ?
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05.01.2021 14:48
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старые клюшки играли в хоккей,
фраер пуйло и усатый лакей
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05.01.2021 15:27 Ответить
Вот и криса лукашенко просит у главарей крыс снова напугат США ))) но думаю глава крыс понемает - все дети у крыс девут в ЕВРОПЕ- если исполщоват атомное бомбо-ну приказат его исползуват в Польше.это неизбежная ГААГА)) в этот раз мертвых будут судит в УКРАИНЕ!!! САМАЯ ДАСТОЙНАЯ ЗЕМЛЯ ГДЕ НЕ толка удобрение русских исползует.ЕШО ИХ ЬУДУТ СУДИТ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !! ГЕРОЯМ С.БАНДЕРОВЦАМ СЛАВА !!!
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05.01.2021 15:27 Ответить
Интервью с украинским историком и мостостроителем Владимиром Брониславовичем Белинским - автором антиимперского исследования "Страна Моксель, или открытие Великороссии": https://blog.daniyar.info/2021/01/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE/ https://blog.daniyar.info/2021/01/владимир-белинский-в-казахстане-надо/

Он рассуждает о превратностях российско-украинских отношений, вспоминает свои встречи с
политиком Нурсултаном Назарбаевым, историком Львом Гумилёвым, поэтом Олжасом Сулейменовым и другими деятелями бывшего СССР.

Вышеупомянутая книга запрещена в России.
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05.01.2021 15:28 Ответить
От разом і здохнете . В одній ямі , в скотомогильнику , вас і зариють .. .
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05.01.2021 15:30 Ответить
"Голубая команда"
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05.01.2021 15:33 Ответить
Гостеррорист гостеррористу глаз не выклюет...
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05.01.2021 15:33 Ответить
Tak on sam Belorus i zagnal v etu komandu i bolse tut vynovnix i netu.
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05.01.2021 15:55 Ответить
Дивно, були такі "незалежні", а тепер їх хтось загнав.
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05.01.2021 15:59 Ответить
Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду" - Цензор.НЕТ 1661
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05.01.2021 16:03 Ответить
Может и в одну безымянную могилу загонят обоих...
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05.01.2021 16:08 Ответить
"Нас загнали уже намертво в одну команду", - сказал Лукашенко о Путине.",- помирать будут вместе? Источник: https://censor.net/ru/n3240453
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05.01.2021 16:30 Ответить
Они давно уже в одной банде убийц
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05.01.2021 16:31 Ответить
если намертво, то это хорошо.
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05.01.2021 16:42 Ответить
Намертво - это радует. Намертво загнанные не долго живут.
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05.01.2021 16:53 Ответить
У другій половині ХХ століття за роль "прогресивного авангарду людства" змагалися дві ідеології: лібералізм і комунізм. За кожною стояла група країн, які обидві вважали, що їхня історична правота дає їм на міжнародній арені особливі права. Парадоксальним чином, це до певної міри знімало гостроту їхніх історичних претензій: адже зазіхання на особливі права кожної сторони врівноважувалися протидією другої сторони.
Натомість зараз, у 20-ті роки ХХІ століття, на нас чекає зовсім інший вибір: або лібералізм, або безідеологічний, хижацький, егоїстичний авторитаризм (представниками якого, на різні лади, є і Путін, і Орбан, і Дональд Трамп).
Таким чином, сьогодні нам йдеться вже не про вибір ідеології, а про те, буде ХХІ століття століттям переможної ідеології лібералізму (як передвіщав свого часу Фукуяма), чи, навпаки, століттям безсоромної Realpolitik, яка або змінює ідеології ad hoc як одноразові маски (у чому зараз успішно вправляється Кремль), або відверто відкидає їх всі (до чого фактично зводиться картина майбутнього, яким його бачив Гантінгтон).
Я не думаю, що історичний результат цього вибору фаталістично запрограмований наперед. Натомість я думаю, що цей результат залежить від кожного з нас. Обираючи те або інше в своїй локальній ситуації, ми тим самим обираємо, яке майбутнє людства ми, мірою своїх скромних сил, обстоюємо.
Головне чітко розуміти, між чим і чим ми маємо вибір, і які перспективи/наслідки випливають з того, що на поставлене на початку питання ми відповідаємо "так" або "ні".
Що стосується мене особисто, то я би не поспішав радісно проголошувати "смерть лібералізму слідом за комунізмом" (як вже роблять деякі). Якщо ви таке кажете, то це не тому, що "смерть лібералізму" вже є історичним фактом, а лише тому, що ви, особисто для себе, на власний страх і ризик - а також з певними наслідками для решти людства - прийняли це як факт.
Я це як факт не прийняв. І вам би, на мою скромну думку, цього не радив. Навпаки, я щиро вірю, що в питаннях історії quod licet Iovi, non licet bovi (що дозволено Юпітеру, не дозволено бику). І це правильно, бо "волкодав - прав, а людоед - нет". - О. Панич
https://gazeta.ua/blog/54429/liberalizm-abo-hizhackij-avtoritarizm-pro-dolyu-ideologiyi-u-hhi-stolitti
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05.01.2021 16:57 Ответить
Не согласен. В любом случае нужно определиться с терминами. Скорее не в одну команду, а в жопу.
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05.01.2021 17:00 Ответить
Чому тут ніхто не відноситься серйозно до Лукашенка?..Чому більшість коментарів хамські і дебільні,на кшталт "загналі в одну магілу"?..Адже це - правда,Білорусі вже мало що бракує,щоб стати губернією Росіі...А тепер про нас...Хіба оті закони про мову,ота пронаціоналістична політика не кидає схід і південь України в обійми Росіі?..Як вже кинула Крим і Донбас,де після слів "путін ввєді" були "патамушта бандьора прідьот"...Так хто виграв з того всього?Виграла Рашка,приєднавши наші територіі і заявивши всьому світові,що здатна на поступок,а санкціями може підтертись...А тепер зробіть висновок,кому був потрібен і хто організував наш (і білоруський) націоналістичний ідіотизм...
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05.01.2021 17:05 Ответить
в спам придурку
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05.01.2021 17:07 Ответить
Так для этого "кухарка" и была нужна.

Надо было Луке не бороться с ней, а купить и пристроить Мендельвошкой при власти. И волки были бы сыты, и овцы при деле, и ***** потихоньку шантажировать можно было бы дальше.

А так обложили со всех сторон - на улицах белые ходоки, на Западе враги, на Востоке ошейник с намордником, а в Литве кухарка погавкивает, чтобы градус не спадал.
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05.01.2021 17:12 Ответить
В природе всегда так: Подобное тянется к себе подобному.......
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05.01.2021 17:29 Ответить
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? ©

Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду" - Цензор.НЕТ 8410
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05.01.2021 18:14 Ответить
Путин намертво зажал ягодицами язык "железного картофельника".
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05.01.2021 18:19 Ответить
Україна має імплементувати в своє законодавство санкції наших союзників проти кривавого режиму луки.
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05.01.2021 18:28 Ответить
Точно так, тебе загнали, хоч ти і крутився як міг. І міг таки не погано. Але путін всеж тебе загнав.
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05.01.2021 18:29 Ответить
тут нужна песня TOR BAND Мавзолей
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05.01.2021 18:43 Ответить
Намёртва загнаны Бацька Лука аб адной камандзе з Пуціным:
«Гэта пашырыла не толькі мой кругагляд але і яшчэ дзе-нідзе ў літаральным сэнсе. Аказваецца, бульба - гэта не толькі смачны гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майго носа, калі Ўладзімір Уладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханингаўальну галоўку.»
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05.01.2021 19:05 Ответить
Мрійник. Вас звичайно запросять на Титанік, але у якості челяді.
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05.01.2021 19:37 Ответить
Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду" - Цензор.НЕТ 2130
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05.01.2021 20:09 Ответить
Обьективно ребята!!! А бацька таки удержал власть, мужик крепкий оказался, Я признаться думал, что эти протесты его за пару недель доконают, а он перетерпел, стальные яйца у мужика, это следует признать....... Янык бы давно усрался и убежал на его месте, и Зесопля тоже.
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05.01.2021 21:48 Ответить
Загнали в одну команду двоих рабовладельцев, а народ хлопает в ладоши и уже ликует.

Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду" - Цензор.НЕТ 3282
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06.01.2021 13:50 Ответить
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