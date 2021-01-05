Лукашенко о Путине: "Нас загнали уже намертво в одну команду"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко прокомментировал сотрудничество с главой государства-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на канале "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство РИА "Новости".

"Нас загнали уже намертво в одну команду", - сказал Лукашенко о Путине.

Он также отметил, что играет в одной команде с Путиным в хоккей.

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