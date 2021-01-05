Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі прокоментував співпрацю з главою держави-агресора Володимиром Путіним.

Про це він сказав на каналі "Росія 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство РІА "Новости".

"Нас загнали вже намертво в одну команду", - сказав Лукашенко про Путіна.

Він також зазначив, що грає в одній команді з Путіним у хокей.

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