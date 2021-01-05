Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі прокоментував співпрацю з главою держави-агресора Володимиром Путіним.
Про це він сказав на каналі "Росія 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство РІА "Новости".
"Нас загнали вже намертво в одну команду", - сказав Лукашенко про Путіна.
Він також зазначив, що грає в одній команді з Путіним у хокей.
Топ коментарі
+35 Сергій Кулик #452665
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+30 Старый зольдат
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+22 Sergey Odeskiy
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фраер пуйло и усатый лакей
Он рассуждает о превратностях российско-украинских отношений, вспоминает свои встречи с
политиком Нурсултаном Назарбаевым, историком Львом Гумилёвым, поэтом Олжасом Сулейменовым и другими деятелями бывшего СССР.
Вышеупомянутая книга запрещена в России.
Натомість зараз, у 20-ті роки ХХІ століття, на нас чекає зовсім інший вибір: або лібералізм, або безідеологічний, хижацький, егоїстичний авторитаризм (представниками якого, на різні лади, є і Путін, і Орбан, і Дональд Трамп).
Таким чином, сьогодні нам йдеться вже не про вибір ідеології, а про те, буде ХХІ століття століттям переможної ідеології лібералізму (як передвіщав свого часу Фукуяма), чи, навпаки, століттям безсоромної Realpolitik, яка або змінює ідеології ad hoc як одноразові маски (у чому зараз успішно вправляється Кремль), або відверто відкидає їх всі (до чого фактично зводиться картина майбутнього, яким його бачив Гантінгтон).
Я не думаю, що історичний результат цього вибору фаталістично запрограмований наперед. Натомість я думаю, що цей результат залежить від кожного з нас. Обираючи те або інше в своїй локальній ситуації, ми тим самим обираємо, яке майбутнє людства ми, мірою своїх скромних сил, обстоюємо.
Головне чітко розуміти, між чим і чим ми маємо вибір, і які перспективи/наслідки випливають з того, що на поставлене на початку питання ми відповідаємо "так" або "ні".
Що стосується мене особисто, то я би не поспішав радісно проголошувати "смерть лібералізму слідом за комунізмом" (як вже роблять деякі). Якщо ви таке кажете, то це не тому, що "смерть лібералізму" вже є історичним фактом, а лише тому, що ви, особисто для себе, на власний страх і ризик - а також з певними наслідками для решти людства - прийняли це як факт.
Я це як факт не прийняв. І вам би, на мою скромну думку, цього не радив. Навпаки, я щиро вірю, що в питаннях історії quod licet Iovi, non licet bovi (що дозволено Юпітеру, не дозволено бику). І це правильно, бо "волкодав - прав, а людоед - нет". - О. Панич
https://gazeta.ua/blog/54429/liberalizm-abo-hizhackij-avtoritarizm-pro-dolyu-ideologiyi-u-hhi-stolitti
Надо было Луке не бороться с ней, а купить и пристроить Мендельвошкой при власти. И волки были бы сыты, и овцы при деле, и ***** потихоньку шантажировать можно было бы дальше.
А так обложили со всех сторон - на улицах белые ходоки, на Западе враги, на Востоке ошейник с намордником, а в Литве кухарка погавкивает, чтобы градус не спадал.
«Гэта пашырыла не толькі мой кругагляд але і яшчэ дзе-нідзе ў літаральным сэнсе. Аказваецца, бульба - гэта не толькі смачны гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майго носа, калі Ўладзімір Уладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханингаўальну галоўку.»