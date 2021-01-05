УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9397 відвідувачів онлайн
Новини
24 159 139

Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду"

Лукашенко про Путіна:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі прокоментував співпрацю з главою держави-агресора Володимиром Путіним.

Про це він сказав на каналі "Росія 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство РІА "Новости".

"Нас загнали вже намертво в одну команду", - сказав Лукашенко про Путіна.

Він також зазначив, що грає в одній команді з Путіним у хокей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі за "несанкціонований пікет" судитимуть чоловіка, який зліпив "вусатого" сніговика. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7966) Лукашенко Олександр (2660) путін володимир (24089) росія (65934)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
...тока один стоИт в ракообразной позе со спущенными портками, а другой - ширинку расстегивает.
А так да, "одна команда", одна...
Навіки разом.
показати весь коментар
05.01.2021 14:47
+30
Дас Бог скоро вас загонят в одну могилу, вместе со всем парашным лепрозорием.
показати весь коментар
05.01.2021 14:48
+22
А загнанных лошадей пристреливают, не так ли ?
показати весь коментар
05.01.2021 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
старые клюшки играли в хоккей,
фраер пуйло и усатый лакей
показати весь коментар
05.01.2021 15:27 Відповісти
Вот и криса лукашенко просит у главарей крыс снова напугат США ))) но думаю глава крыс понемает - все дети у крыс девут в ЕВРОПЕ- если исполщоват атомное бомбо-ну приказат его исползуват в Польше.это неизбежная ГААГА)) в этот раз мертвых будут судит в УКРАИНЕ!!! САМАЯ ДАСТОЙНАЯ ЗЕМЛЯ ГДЕ НЕ толка удобрение русских исползует.ЕШО ИХ ЬУДУТ СУДИТ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !! ГЕРОЯМ С.БАНДЕРОВЦАМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
05.01.2021 15:27 Відповісти
Интервью с украинским историком и мостостроителем Владимиром Брониславовичем Белинским - автором антиимперского исследования "Страна Моксель, или открытие Великороссии": https://blog.daniyar.info/2021/01/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE/ https://blog.daniyar.info/2021/01/владимир-белинский-в-казахстане-надо/

Он рассуждает о превратностях российско-украинских отношений, вспоминает свои встречи с
политиком Нурсултаном Назарбаевым, историком Львом Гумилёвым, поэтом Олжасом Сулейменовым и другими деятелями бывшего СССР.

Вышеупомянутая книга запрещена в России.
показати весь коментар
05.01.2021 15:28 Відповісти
От разом і здохнете . В одній ямі , в скотомогильнику , вас і зариють .. .
показати весь коментар
05.01.2021 15:30 Відповісти
"Голубая команда"
показати весь коментар
05.01.2021 15:33 Відповісти
Гостеррорист гостеррористу глаз не выклюет...
показати весь коментар
05.01.2021 15:33 Відповісти
Tak on sam Belorus i zagnal v etu komandu i bolse tut vynovnix i netu.
показати весь коментар
05.01.2021 15:55 Відповісти
Дивно, були такі "незалежні", а тепер їх хтось загнав.
показати весь коментар
05.01.2021 15:59 Відповісти
Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду" - Цензор.НЕТ 1661
показати весь коментар
05.01.2021 16:03 Відповісти
Может и в одну безымянную могилу загонят обоих...
показати весь коментар
05.01.2021 16:08 Відповісти
"Нас загнали уже намертво в одну команду", - сказал Лукашенко о Путине.",- помирать будут вместе? Источник: https://censor.net/ru/n3240453
показати весь коментар
05.01.2021 16:30 Відповісти
Они давно уже в одной банде убийц
показати весь коментар
05.01.2021 16:31 Відповісти
если намертво, то это хорошо.
показати весь коментар
05.01.2021 16:42 Відповісти
Намертво - это радует. Намертво загнанные не долго живут.
показати весь коментар
05.01.2021 16:53 Відповісти
У другій половині ХХ століття за роль "прогресивного авангарду людства" змагалися дві ідеології: лібералізм і комунізм. За кожною стояла група країн, які обидві вважали, що їхня історична правота дає їм на міжнародній арені особливі права. Парадоксальним чином, це до певної міри знімало гостроту їхніх історичних претензій: адже зазіхання на особливі права кожної сторони врівноважувалися протидією другої сторони.
Натомість зараз, у 20-ті роки ХХІ століття, на нас чекає зовсім інший вибір: або лібералізм, або безідеологічний, хижацький, егоїстичний авторитаризм (представниками якого, на різні лади, є і Путін, і Орбан, і Дональд Трамп).
Таким чином, сьогодні нам йдеться вже не про вибір ідеології, а про те, буде ХХІ століття століттям переможної ідеології лібералізму (як передвіщав свого часу Фукуяма), чи, навпаки, століттям безсоромної Realpolitik, яка або змінює ідеології ad hoc як одноразові маски (у чому зараз успішно вправляється Кремль), або відверто відкидає їх всі (до чого фактично зводиться картина майбутнього, яким його бачив Гантінгтон).
Я не думаю, що історичний результат цього вибору фаталістично запрограмований наперед. Натомість я думаю, що цей результат залежить від кожного з нас. Обираючи те або інше в своїй локальній ситуації, ми тим самим обираємо, яке майбутнє людства ми, мірою своїх скромних сил, обстоюємо.
Головне чітко розуміти, між чим і чим ми маємо вибір, і які перспективи/наслідки випливають з того, що на поставлене на початку питання ми відповідаємо "так" або "ні".
Що стосується мене особисто, то я би не поспішав радісно проголошувати "смерть лібералізму слідом за комунізмом" (як вже роблять деякі). Якщо ви таке кажете, то це не тому, що "смерть лібералізму" вже є історичним фактом, а лише тому, що ви, особисто для себе, на власний страх і ризик - а також з певними наслідками для решти людства - прийняли це як факт.
Я це як факт не прийняв. І вам би, на мою скромну думку, цього не радив. Навпаки, я щиро вірю, що в питаннях історії quod licet Iovi, non licet bovi (що дозволено Юпітеру, не дозволено бику). І це правильно, бо "волкодав - прав, а людоед - нет". - О. Панич
https://gazeta.ua/blog/54429/liberalizm-abo-hizhackij-avtoritarizm-pro-dolyu-ideologiyi-u-hhi-stolitti
показати весь коментар
05.01.2021 16:57 Відповісти
Не согласен. В любом случае нужно определиться с терминами. Скорее не в одну команду, а в жопу.
показати весь коментар
05.01.2021 17:00 Відповісти
Чому тут ніхто не відноситься серйозно до Лукашенка?..Чому більшість коментарів хамські і дебільні,на кшталт "загналі в одну магілу"?..Адже це - правда,Білорусі вже мало що бракує,щоб стати губернією Росіі...А тепер про нас...Хіба оті закони про мову,ота пронаціоналістична політика не кидає схід і південь України в обійми Росіі?..Як вже кинула Крим і Донбас,де після слів "путін ввєді" були "патамушта бандьора прідьот"...Так хто виграв з того всього?Виграла Рашка,приєднавши наші територіі і заявивши всьому світові,що здатна на поступок,а санкціями може підтертись...А тепер зробіть висновок,кому був потрібен і хто організував наш (і білоруський) націоналістичний ідіотизм...
показати весь коментар
05.01.2021 17:05 Відповісти
в спам придурку
показати весь коментар
05.01.2021 17:07 Відповісти
Так для этого "кухарка" и была нужна.

Надо было Луке не бороться с ней, а купить и пристроить Мендельвошкой при власти. И волки были бы сыты, и овцы при деле, и ***** потихоньку шантажировать можно было бы дальше.

А так обложили со всех сторон - на улицах белые ходоки, на Западе враги, на Востоке ошейник с намордником, а в Литве кухарка погавкивает, чтобы градус не спадал.
показати весь коментар
05.01.2021 17:12 Відповісти
В природе всегда так: Подобное тянется к себе подобному.......
показати весь коментар
05.01.2021 17:29 Відповісти
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? ©

Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду" - Цензор.НЕТ 8410
показати весь коментар
05.01.2021 18:14 Відповісти
Путин намертво зажал ягодицами язык "железного картофельника".
показати весь коментар
05.01.2021 18:19 Відповісти
Україна має імплементувати в своє законодавство санкції наших союзників проти кривавого режиму луки.
показати весь коментар
05.01.2021 18:28 Відповісти
Точно так, тебе загнали, хоч ти і крутився як міг. І міг таки не погано. Але путін всеж тебе загнав.
показати весь коментар
05.01.2021 18:29 Відповісти
тут нужна песня TOR BAND Мавзолей
показати весь коментар
05.01.2021 18:43 Відповісти
Намёртва загнаны Бацька Лука аб адной камандзе з Пуціным:
«Гэта пашырыла не толькі мой кругагляд але і яшчэ дзе-нідзе ў літаральным сэнсе. Аказваецца, бульба - гэта не толькі смачны гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майго носа, калі Ўладзімір Уладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханингаўальну галоўку.»
показати весь коментар
05.01.2021 19:05 Відповісти
Мрійник. Вас звичайно запросять на Титанік, але у якості челяді.
показати весь коментар
05.01.2021 19:37 Відповісти
Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду" - Цензор.НЕТ 2130
показати весь коментар
05.01.2021 20:09 Відповісти
Обьективно ребята!!! А бацька таки удержал власть, мужик крепкий оказался, Я признаться думал, что эти протесты его за пару недель доконают, а он перетерпел, стальные яйца у мужика, это следует признать....... Янык бы давно усрался и убежал на его месте, и Зесопля тоже.
показати весь коментар
05.01.2021 21:48 Відповісти
Загнали в одну команду двоих рабовладельцев, а народ хлопает в ладоши и уже ликует.

Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду" - Цензор.НЕТ 3282
показати весь коментар
06.01.2021 13:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 