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Ивано-франковской судье Бабий сожгли машину

Ивано-франковской судье Бабий сожгли машину

Судье городского суда Ивано-Франковска Ольге Бабий в ночь со 2 на 3 января сожгли машину.

Об этом сама Бабий сообщила генпрокурору Венедиктовой и главе Высшего совета правосудия. Ее сообщение опубликовано на сайте ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщаю, что 02.01.2021 в 23:56 в г. Ивано-Франковске неизвестный путем поджога умышленно повредила автомобиль марки "Nissan Qashqai" фиолетового цвета, который принадлежит мне по праву собственности. В результате поджога автомобиль уничтожен", - говорится в сообщении.

По информации судьи Бабий, по факту происшествия полиция внесла сведения в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст. 194, ч. 2 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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авто (4219) Ивано-Франковск (833) поджог (1091) судья (2651)


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Топ комментарии
+20
наколядують...- завтра ...- на нову...
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05.01.2021 17:00
+20
Чомусь суддям палять машини тільки якщо вони чесні і купили дешеву машину в кредит і живуть на ті гроші що їм сплачує держава. А тим суддям які є доларовими мільйонерами і їздять на машинах як річна зарплата судді, тим машини не палять, бо вони з мафією в тісному контакті.
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05.01.2021 17:01
+8
Старий Ніссан Кашкай це абсолютно бюджетна машина, доступна для людини з рівнем дохода судді. Це не Лексус, не Ауді Q7 і не Порш Кайєн.
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05.01.2021 17:09
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И машины с домами горят регулярно с момента прихода ЗЕшавок Коломойского к власти.

Это такой метод убеждения у ничем не запятнанного "бизнесмена".
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05.01.2021 17:00 Ответить
Громада висловила "занепокоєння" у манері місцевих традицій. А починали з колгоспів...
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05.01.2021 18:26 Ответить
наколядують...- завтра ...- на нову...
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05.01.2021 17:00 Ответить
Чомусь суддям палять машини тільки якщо вони чесні і купили дешеву машину в кредит і живуть на ті гроші що їм сплачує держава. А тим суддям які є доларовими мільйонерами і їздять на машинах як річна зарплата судді, тим машини не палять, бо вони з мафією в тісному контакті.
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05.01.2021 17:01 Ответить
Побачимо яку вона машину купе замість цієї,а потім дамо оцінку.
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05.01.2021 17:04 Ответить
Зараз я не зможу купити ні якої.А от вона купе невідмінно,а от яку,побачемо.
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05.01.2021 17:12 Ответить
Бо красти невмію.
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05.01.2021 17:15 Ответить
В тебе зараз є гроші на автівку?
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05.01.2021 17:37 Ответить
Тому що він не отримує відкатів
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05.01.2021 17:16 Ответить
Старий Ніссан Кашкай це абсолютно бюджетна машина, доступна для людини з рівнем дохода судді. Це не Лексус, не Ауді Q7 і не Порш Кайєн.
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05.01.2021 17:09 Ответить
Я знаю шо таке Кашкай.Я знаю одного пана,в нього було три машини,Крузак,Хамер та жигули 2103,і він дуже часто їздив саме на жигулі))
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05.01.2021 17:14 Ответить
Цікава логіка!!! А чому бюджетники не їздять на бюджетній машині а на громадському транспорті? Може в них робочий день 1 година?
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05.01.2021 17:14 Ответить
Із заробітної плати чомусь утримується пенсійний збір, збір на обов'язкове медичне страхування і не утримується суддівський збір. Але чомусь пенсіонери їздять пішки, медсестри пішки. Ось поясни мені цю арифметичні дію
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05.01.2021 17:42 Ответить
Нажаль порожню !!! "злоумишленник.....умишленно повредила" ,редактор з гумором !!)))
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05.01.2021 17:01 Ответить
Может это молния с неба?... знак что нужно поступать по совести а не за деньги...
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05.01.2021 17:02 Ответить
...ничего, еще себе насудит
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05.01.2021 17:05 Ответить
Дайте номер карточки щоб скинув допомогу
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05.01.2021 17:06 Ответить
18 Судьям криминального Суда в Гааге 14 декабря вынесшим приговор...РАБссия оккупант Крыма и части Донбасса ничего не сожгли...,а знаете почему? Потому что Судьи те были из 14 стран Мира...
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05.01.2021 17:06 Ответить
"Горіла тачка, палала" буде?
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05.01.2021 17:12 Ответить
Как только сожгут машину любого из 18 Судей,поджигателя вычислят за 5 секунд...,но это не Путлер или его братья вРоттьенберги...
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05.01.2021 17:13 Ответить
Внимательно читайте статью: .....неизвестный путем поджога умышленно повредилА автомобиль.... Оговорка по Фрейду. Предприимчивая судья отрабатывает страховую...
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05.01.2021 17:13 Ответить
В заяві написано "...Невідома особа, шляхом підпалу, умисно пошкодила..." ©
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06.01.2021 02:13 Ответить
Не нужно жлобиться, нужно машину на стоянку ставить, а не в подворотне возле дома.
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05.01.2021 17:14 Ответить
А жаль, что этой судистки самой не было в тот момент в авто.
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05.01.2021 17:16 Ответить
Ищите поджигателей среди недовольных судебными решениями которые выдала эта дама, а судя из машины то можно уверенно сказать что взятки не берет и живет по совести, а поджигатели какие то засуженные ею рецидивисты, найти и наказать
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05.01.2021 17:20 Ответить
В нас колись був в.о. сбу області їздив на 5 жигулі а мав новий крузак, нерухомість в іспанії і т.д. а в мому будинку жив суддя який їздив на кемрі 2004 причому був конкретний корупціонер і хабарник через нього рухали всі рішення ті що кидали банки по заставному майну
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05.01.2021 18:03 Ответить
На РАБссии арестовали мужика за сбор Валежника...,7 деревьев гнилых упавших,7 лет тюрьмы...,это правильно..нефиг у КГБиста воровать дерьмо...
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05.01.2021 17:20 Ответить
Суд Линча -- это, когда судья командует беспределом ... *)
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05.01.2021 17:20 Ответить
Ну нічого-нічого. Бог дав,Бог і взяв.Головне-не остання...
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05.01.2021 17:21 Ответить
Трамп посадит Байдена и его сына за отмывание денег в Китае на сумму 23 миллиарда долларов.Трамп стал Гитлером
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05.01.2021 17:25 Ответить
За лерку мазу тянули
За бабий радуются.
Странные люди.
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05.01.2021 17:25 Ответить
мудрый украинский нарід
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05.01.2021 17:28 Ответить
Последним честным Судьей в СССре дохляке был Прпокурор Вышинский...,сажал в ГУЛАГ всех подряд...,а расстрелял пол советского союза...справедливый был Чувак... среди всего краснопузого быдла...,включая товаристча Сралина...
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05.01.2021 17:30 Ответить
Мій дід знав батька того Вишинського. Здаться, хтось в тій сім"ї вкинув свого родича у колодязь. Вже забула історію.
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05.01.2021 17:56 Ответить
Не Вишинський, а Руденко, який був родом з містечка Носівка на Чернігівщині. Його батько вкинув в колодязь свою жінку, матір сралінського генпрокурва. А Вишинський, як і його татусь, були одеситами.
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05.01.2021 18:38 Ответить
Точно! Ну як я цих охламонів могла переплутати?
Ну бач, все ж вони чьотко поділені. Між нами. Так?
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05.01.2021 19:10 Ответить
"В результате поджога автомобиль уничтожен"
***
Фігня, пішки і ближче до народу - запорука здоров'я.
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05.01.2021 18:17 Ответить
нашли о чем горевать, она ж судья, ей на новую тачку грошей заробить, как в кусты сходить
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05.01.2021 18:35 Ответить
пусть "судья" радуется, что сожгли не с ней внутри...
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05.01.2021 20:42 Ответить
Я би теж декого радісно спалив. Єдине, що заважає - природня лінь.
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06.01.2021 01:13 Ответить
Івано-франківській судді Бабій спалили машину - Цензор.НЕТ 5782Івано-франківській судді Бабій спалили машину - Цензор.НЕТ 5782
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06.01.2021 08:28 Ответить
.

а Тупицкому не сожгли.
выбрали пилять гаранта
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06.01.2021 09:47 Ответить
 
 