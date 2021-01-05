Ивано-франковской судье Бабий сожгли машину

Судье городского суда Ивано-Франковска Ольге Бабий в ночь со 2 на 3 января сожгли машину.

Об этом сама Бабий сообщила генпрокурору Венедиктовой и главе Высшего совета правосудия. Ее сообщение опубликовано на сайте ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщаю, что 02.01.2021 в 23:56 в г. Ивано-Франковске неизвестный путем поджога умышленно повредила автомобиль марки "Nissan Qashqai" фиолетового цвета, который принадлежит мне по праву собственности. В результате поджога автомобиль уничтожен", - говорится в сообщении.

По информации судьи Бабий, по факту происшествия полиция внесла сведения в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст. 194, ч. 2 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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