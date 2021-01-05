Івано-франківській судді Бабій спалили машину

Судді міського суду Івано-Франківська Ользі Бабій у ніч з 2 на 3 січня спалили машину.

Про це сама Бабій повідомила генпрокурору Венедіктовій і голові Вищої ради правосуддя. Її повідомлення опубліковано на сайті ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляю, що 02.01.2021 о 23:56 в м. Івано-Франківську невідомий шляхом підпалу навмисне пошкодив автомобіль марки "Nissan Qashqai" фіолетового кольору, який належить мені по праву власності. В результаті підпалу автомобіль знищено", - сказано в повідомленні.

За інформацією судді Бабій, за фактом події поліція внесла в ЄРДР відомості за ознаками злочину за ст. 194, ч. 2 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).

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