Івано-франківській судді Бабій спалили машину
Судді міського суду Івано-Франківська Ользі Бабій у ніч з 2 на 3 січня спалили машину.
Про це сама Бабій повідомила генпрокурору Венедіктовій і голові Вищої ради правосуддя. Її повідомлення опубліковано на сайті ВРП, інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомляю, що 02.01.2021 о 23:56 в м. Івано-Франківську невідомий шляхом підпалу навмисне пошкодив автомобіль марки "Nissan Qashqai" фіолетового кольору, який належить мені по праву власності. В результаті підпалу автомобіль знищено", - сказано в повідомленні.
За інформацією судді Бабій, за фактом події поліція внесла в ЄРДР відомості за ознаками злочину за ст. 194, ч. 2 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).
Топ коментарі
+20 я гражданин Украины
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+20 Igor L
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+8 Igor L
показати весь коментар05.01.2021 17:09 Посилання
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Это такой метод убеждения у ничем не запятнанного "бизнесмена".
За бабий радуются.
Странные люди.
Ну бач, все ж вони чьотко поділені. Між нами. Так?
***
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