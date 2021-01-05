Пополнить банковскую карту теперь можно на почте
"Укрпочта" запустила в 3000 отделений услугу пополнения карт VISA и Mastercard. За один раз можно зачислить от 50 до 4999 грн, комиссия составляет 1,5% от суммы.
Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
"Тарифы Укрпочты на пополнение наличности ниже, чем в среднем в финансовых учреждениях. Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка-эмитента карты. Пополнить налично можно карточку с любой технологии - бесконтактную, с чипом или магнитной лентой", - сказано в сообщении.
В "Укрпочте" отмечают, что карточку можно пополнить даже если ее нет с собой, но вы знаете ее номер. Для этого нужно сообщить номер оператору.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Укрпочта" предупреждает об аферистах, требующих уплатить пошлину на международные отправления
"Услуга особенно востребована в тех населенных пунктах, где банки закрыли свои отделения, у людей остались карты, в том числе и кредитные, которые нужно погасить", - отметил замгендиректора Укрпочты по развитию сети Дмитрий Полищук.
Также в отделениях можно снять без комиссии средства с банковских карт Visa, MasterCard.
Также на Цензор.НЕТ: "Укрпочта" представила марку "Козаки" с дополненной реальностью. ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там одна общая очередь на улице.
Предстоит получить пару посылок от алибабы и я каждый раз с ужасом прохожу мимо почты.
Вся переписка между гос учреждениями и гражданами. Заказные письма. С уведомлением.
Те же повестки. Правда, Президенту потеряли повестку.
Сегодня не смог проверить содержимое посылки на Укрпочте с оплатой по наложке. Требуют полную оплату, а потом уже распаковывайте. Говорят, что такие у них правила в Каменном Веке. Послал им письмо по электронке, хоть бы ответ на папирусе не прислали
Всих вітаю з наступаючим Різдвом Христовим, а державній Укрпошті бажаю переродитись у державну конкурентну і ******* компанію!
А если хочешь проверки - то нужно отправлять с наложкой и описью вложения. Тогда да, при получении посылки вы открываете ее вдвоем с оператором, сверяете содержимое по описи и если все устраивает - тогда оплачиваешь