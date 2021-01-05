Пополнить банковскую карту теперь можно на почте

"Укрпочта" запустила в 3000 отделений услугу пополнения карт VISA и Mastercard. За один раз можно зачислить от 50 до 4999 грн, комиссия составляет 1,5% от суммы.

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Тарифы Укрпочты на пополнение наличности ниже, чем в среднем в финансовых учреждениях. Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка-эмитента карты. Пополнить налично можно карточку с любой технологии - бесконтактную, с чипом или магнитной лентой", - сказано в сообщении.

В "Укрпочте" отмечают, что карточку можно пополнить даже если ее нет с собой, но вы знаете ее номер. Для этого нужно сообщить номер оператору.

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"Услуга особенно востребована в тех населенных пунктах, где банки закрыли свои отделения, у людей остались карты, в том числе и кредитные, которые нужно погасить", - отметил замгендиректора Укрпочты по развитию сети Дмитрий Полищук.

Также в отделениях можно снять без комиссии средства с банковских карт Visa, MasterCard.

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