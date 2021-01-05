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Поповнити банківську картку тепер можна на пошті

Поповнити банківську картку тепер можна на пошті

"Укрпошта" запустила в 3000 відділень послугу поповнення карт VISA і Mastercard. За один раз можна зарахувати від 50 до 4999 грн, комісія становить 1,5% від суми.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Тарифи Укрпошти на поповнення готівки нижчі, ніж у середньому в фінансових установах. Комісія за послугу становить 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки. Поповнити готівково можна картку з будь-якою технологією - безконтактну, з чіпом чи магнітною стрічкою", - сказано в повідомленні.

В "Укрпошті" зазначають, що картку можна поповнити навіть якщо її немає з собою, але ви знаєте її номер. Для цього потрібно повідомити номер оператору.

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"Послуга особливо затребувана в тих населених пунктах, де банки закрили свої відділення, у людей залишилися картки, зокрема і кредитні, які потрібно погасити", - зазначив заступник гендиректора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Також у відділеннях можна зняти без комісії кошти з банківських карток Visa, MasterCard.

Автор: 

банки (7777) Укрпошта (1085)


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Топ коментарі
+7
топ-менеджменту укр пошты нада ж себе домик в США купить, прямо возле мамы Коболева))))
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05.01.2021 17:11
+6
комиссия составляет 1,5% от суммы.

Это грабёжь! -- ...кредитки щас везде, вообще бесплатные -- в обслуживании и в платежах.
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05.01.2021 17:10
+6
какой дурачок в наше время ходит на почту ?
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05.01.2021 17:11
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Смелянский, перелогинся пожалуйста, все равно в это Г никто адекватный не зайдет
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14.01.2021 21:07 Відповісти
Саме те чого не хватало...
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05.01.2021 18:10 Відповісти
Для начала на ту почту надо попасть.
Там одна общая очередь на улице.
Предстоит получить пару посылок от алибабы и я каждый раз с ужасом прохожу мимо почты.
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05.01.2021 18:10 Відповісти
Как страшно жить...
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05.01.2021 18:12 Відповісти
Кошмар ! Кругом жлобы ! Как жить ?
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05.01.2021 18:47 Відповісти
1,5% шо то коштовато будет, нехай сами туда гроши пуляют
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05.01.2021 18:33 Відповісти
Комиссия за перевод между карточками разных банков составляет 0,5% от суммы платежа плюс 5 гривен, т.
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05.01.2021 18:44 Відповісти
то же самое что и 1,5%
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05.01.2021 18:46 Відповісти
Комиссия за перевод между карточками берется не во всех банках/не на всех крточках. Например, Моно, часть карточек Привата и т.п.
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05.01.2021 18:50 Відповісти
меж своими картами
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05.01.2021 18:52 Відповісти
С Моно можно отправлять на любую карту без комиссий, получать тоже без комиссий (тут может быть, что снимет комиссию банк отправителя). В Привате да - внутри без комиссий, но он настолько распространен, что это тоже довольно неплохо.
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05.01.2021 18:58 Відповісти
Ощад возьмет комиссию
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05.01.2021 18:59 Відповісти
Где я хоть слово написал про Ощад? Кстати, про Ощад. Как-то занесло меня в их отделение - много ржал с объявления, что они принимают валютные вклады под НОЛЬ процентов. "Герои - щедрые люди!"
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05.01.2021 19:01 Відповісти
а Я не верю Привату , потому что он связан с Беней
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05.01.2021 19:04 Відповісти
А никто и не заставляет ему верить. У тебя свобода - сиди в Ощад.
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05.01.2021 19:05 Відповісти
В Швейцарии валютньіе вкладьі платньіе (для вкладчика) и все равно несут, а тут 0, круто! Сдай где начисляют процент ,а он обанкротится???
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06.01.2021 14:03 Відповісти
В Украине ВСЕ банки, кроме "этоговот", платят проценты по валютным вкладам. И только вкладчики-"нелохи" ощада платят всегда.
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06.01.2021 15:32 Відповісти
Интересно, кто еще пользуется услугами Укрпочты кроме как получить посылку, или отправить что-то и то, при условии, что это какое-то специальное требование, чтоб именно Укрпочтой? Там же дорого и медленно практически всё. Особого колорита добавляют плательщики за квартиру (это вообще мазохизм - вместо того, чтоб платить дома без очереди и дурных комиссий, толкаться во время эпидемии в тесном помещении в очередях и платить за это) и получатели пенсий (та же толкотня, вместо того, чтоб оформить карту Киянина, к примеру, или просто банковскую карту и получать на остаток по счету %% и прочие манибеки от покупок в аптеках и продуктовых маркетах).
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05.01.2021 18:56 Відповісти
Я ради Али хожу в этот бардак
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05.01.2021 19:00 Відповісти
Я ж говорю - кроме безвыходных ситуаций.
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05.01.2021 19:02 Відповісти
Интересно, кто еще пользуется услугами Укрпочты кроме как получить посылку, или отправить что-то и то, при условии, что это какое-то специальное требование, чтоб именно Укрпочтой?
Вся переписка между гос учреждениями и гражданами. Заказные письма. С уведомлением.
Те же повестки. Правда, Президенту потеряли повестку.
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05.01.2021 23:45 Відповісти
коммунальные платежи платишь онлайн с карты - 3 % , а если с карты в Ощаде 3грн любая сума
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05.01.2021 19:03 Відповісти
Коммунальные с Моно - без комиссии. Учитывая, что и пополнение и переводы на карту без комиссии, то коммунальные без комиссии вообще.
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05.01.2021 19:04 Відповісти
все возьму карту Моно Банка ,спецом для платежей .А сколько стоит если у них взять карту ?
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05.01.2021 19:06 Відповісти
Бесплатно. А если по приглашению, еще 50 грн на карту упадёт живых денег (не бонусов).
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05.01.2021 19:07 Відповісти
Я хочу депозитную
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05.01.2021 19:13 Відповісти
Есть и такие. Или обычную - ты кредитную часть сам себе можешь выставить в ноль. Раньше было выгодно использовать именно кредитные деньги - кешбеки были в два раза больше, чем за свои, а беспроцентный период 64 дня. Сейчас за кредитные кешбек 1%, что меньше, чем "за свои".
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05.01.2021 19:16 Відповісти
на сайте Моно посмотрел ,у них самые низкие проценты
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05.01.2021 19:12 Відповісти
Более того, кешбеки (возврат части денег) с покупок и прочих платежей (такси, кино и т.п.). Тоже живыми деньгами, а не бонусами.
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05.01.2021 19:13 Відповісти
посмотрел у нас в Городе есть отделение , можна на сайте заказать ,а там забрать
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05.01.2021 19:21 Відповісти
Можно в телефоне заказать, никуда не выходя из дома. Поставить приложение, зарегистрироваться и всё. Сразу можно или курьером (бесплатно) заказать, или в любом отделении забрать самому.
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05.01.2021 19:23 Відповісти
а снять с зарплатной карточки свою зарплату в Сраном оЩаде тоже процент !!!
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05.01.2021 19:22 Відповісти
Зачем снимать? Просто покупайте, что вам там надо, картой. Наличка - архаизм.
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05.01.2021 19:25 Відповісти
Наличка не архаизм а реальные деньги. Вам а не банку который ничего не производит.
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05.01.2021 22:52 Відповісти
В Привате есть услуга "Перевод зарплаты с карт других банков"
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06.01.2021 12:02 Відповісти
Кстати о птичках...
Сегодня не смог проверить содержимое посылки на Укрпочте с оплатой по наложке. Требуют полную оплату, а потом уже распаковывайте. Говорят, что такие у них правила в Каменном Веке. Послал им письмо по электронке, хоть бы ответ на папирусе не прислали
Всих вітаю з наступаючим Різдвом Христовим, а державній Укрпошті бажаю переродитись у державну конкурентну і ******* компанію!
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05.01.2021 20:19 Відповісти
Так и есть уже давно. Если посылка просто с наложкой - то сначала плати, потом получай и Укрпочта не несет ответственности, если тебе коробку мыла вместо смартфона прислали.
А если хочешь проверки - то нужно отправлять с наложкой и описью вложения. Тогда да, при получении посылки вы открываете ее вдвоем с оператором, сверяете содержимое по описи и если все устраивает - тогда оплачиваешь
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05.01.2021 23:52 Відповісти
Я щось не вкурив , як це - поповнювати кредітку VISA card ???Ще не чув такого )
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05.01.2021 20:19 Відповісти
Положить наличные деньги на счет к которому привязана карта.
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05.01.2021 21:04 Відповісти
Дякую , я вже сам як кажуть віддуплився -)
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05.01.2021 21:24 Відповісти
интересно какие версии были?
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05.01.2021 21:26 Відповісти
Варіантів не було, просто я ніколи не переступав поріг кредитного ліміту і взагалі користуюся кредиткою лише за кордоном, у відпустках, і коли бронюю готель на Букінгу. Тому для мене дивно як то поповнювати кредтку -)
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05.01.2021 22:24 Відповісти
Ну там не тільки про кредитки була мова, а взагалі про банківськи картки.
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05.01.2021 23:30 Відповісти
Ок, але дебетна карта в мене автоматично поповнюється - раз на місяц
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06.01.2021 06:12 Відповісти
Пополнить банковскую карту... Смелянского... теперь можно на почте!
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05.01.2021 21:18 Відповісти
Мене дивують люди які вірять в те що за користування своїми грошима потрібно платити банкам а не навпаки. Візьміть калькулятори і порахуйте скільки Ви втрачаєте за рік, за 5 і за 10. Додайте похибку на інфляцію. Я закрив всі рахунки в українських банках ще в 2008 році. Якщо порахувати за весь цей час то зекономленої суми вистачить на рік життя, але я поступово "інвестував" в будівництво нерухомості яка зараз приносить мені "пенсію". Відтак мої гроші працюють на мене а не на Смілянського, Коломойського і решту захребетників.
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05.01.2021 23:10 Відповісти
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