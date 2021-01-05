Поповнити банківську картку тепер можна на пошті

"Укрпошта" запустила в 3000 відділень послугу поповнення карт VISA і Mastercard. За один раз можна зарахувати від 50 до 4999 грн, комісія становить 1,5% від суми.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Тарифи Укрпошти на поповнення готівки нижчі, ніж у середньому в фінансових установах. Комісія за послугу становить 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки. Поповнити готівково можна картку з будь-якою технологією - безконтактну, з чіпом чи магнітною стрічкою", - сказано в повідомленні.

В "Укрпошті" зазначають, що картку можна поповнити навіть якщо її немає з собою, але ви знаєте її номер. Для цього потрібно повідомити номер оператору.

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"Послуга особливо затребувана в тих населених пунктах, де банки закрили свої відділення, у людей залишилися картки, зокрема і кредитні, які потрібно погасити", - зазначив заступник гендиректора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Також у відділеннях можна зняти без комісії кошти з банківських карток Visa, MasterCard.