Поповнити банківську картку тепер можна на пошті
"Укрпошта" запустила в 3000 відділень послугу поповнення карт VISA і Mastercard. За один раз можна зарахувати від 50 до 4999 грн, комісія становить 1,5% від суми.
Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Тарифи Укрпошти на поповнення готівки нижчі, ніж у середньому в фінансових установах. Комісія за послугу становить 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки. Поповнити готівково можна картку з будь-якою технологією - безконтактну, з чіпом чи магнітною стрічкою", - сказано в повідомленні.
В "Укрпошті" зазначають, що картку можна поповнити навіть якщо її немає з собою, але ви знаєте її номер. Для цього потрібно повідомити номер оператору.
"Послуга особливо затребувана в тих населених пунктах, де банки закрили свої відділення, у людей залишилися картки, зокрема і кредитні, які потрібно погасити", - зазначив заступник гендиректора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.
Також у відділеннях можна зняти без комісії кошти з банківських карток Visa, MasterCard.
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Там одна общая очередь на улице.
Предстоит получить пару посылок от алибабы и я каждый раз с ужасом прохожу мимо почты.
Вся переписка между гос учреждениями и гражданами. Заказные письма. С уведомлением.
Те же повестки. Правда, Президенту потеряли повестку.
Сегодня не смог проверить содержимое посылки на Укрпочте с оплатой по наложке. Требуют полную оплату, а потом уже распаковывайте. Говорят, что такие у них правила в Каменном Веке. Послал им письмо по электронке, хоть бы ответ на папирусе не прислали
Всих вітаю з наступаючим Різдвом Христовим, а державній Укрпошті бажаю переродитись у державну конкурентну і ******* компанію!
А если хочешь проверки - то нужно отправлять с наложкой и описью вложения. Тогда да, при получении посылки вы открываете ее вдвоем с оператором, сверяете содержимое по описи и если все устраивает - тогда оплачиваешь