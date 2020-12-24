"Укрпошта" продовжила на січень-лютий доставку пенсій за старими тарифами

"Укрпошта" продовжить дію поточного договору з доставки пенсій у січні і лютому за тарифами 2020 року і продовжить обговорення нових тарифів на 2021 рік. Відповідну пропозицію поштового оператора прийняв Пенсійний фонд України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Завдяки такому кроку пенсіонерам упродовж двох перших місяців 2021 року буде виплачено і доставлено пенсії за звичайним графіком. А всі учасники процесу - Пенсійний фонд України, Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики - отримають час на вироблення системного рішення щодо тарифів на виплату і доставку пенсій, яке вже запропонувала "Укрпошта", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 23 грудня, Кабмін на засіданні має розглянути питання встановлення нового тарифу на виплату і доставку пенсій "Укрпоштою", проте рішення так і не було прийнято.

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Зазначається, що керівництво "Укрпошти" в 2018 і 2019 роках порушувало питання збитковості тарифу на доставку і виплату пенсій. У 2019 було знайдено рішення, яке дозволило продовжити надання послуг з виплати та доставки пенсій і соціальних допомог у 2020 році. Було встановлено тариф у місті - 1,15% від суми відповідної виплати, в селі і селищі міського типу - 2,3%. А до цього часу тариф на цю послугу не змінювався з 2004 року і становив у місті 0,79%, в селах і селищах міського типу - 1,56% від суми виплати.