"Укрпочта" продлила на январь-февраль доставку пенсий по старым тарифам

"Укрпочта" продлит действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год. Соответствующее предложение почтового оператора принял Пенсионный фонд Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Благодаря такому шагу пенсионерам в течение двух первых месяцев 2021 года будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику. А все участники процесса - Пенсионный фонд Украины, Министерство финансов и Министерство социальной политики - получат время на выработку системного решения по тарифам на выплату и доставку пенсий, которое уже предложила "Укрпочта", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 23 декабря, Кабмин на заседании должен был рассмотреть вопрос установления нового тарифа на выплату и доставку пенсий "Укрпочтой", однако решение так и не было принято.

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Отмечается, что руководство "Укрпочты" в 2018 и 2019 годах поднимало вопрос убыточности тарифа на доставку и выплату пенсий. В 2019 году было найдено решение, которое позволило продолжить предоставление услуг по выплате и доставке пенсий и социальных пособий в 2020 году. Был установлен тариф в городе - 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3%. А до этого времени тариф на эту услугу не менялся с 2004 года и составлял в городе 0,79%, в селах и поселках городского типа - 1,56% от суммы выплаты.

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