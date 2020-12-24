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"Укрпочта" продлила на январь-февраль доставку пенсий по старым тарифам

"Укрпочта" продлит действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год. Соответствующее предложение почтового оператора принял Пенсионный фонд Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Благодаря такому шагу пенсионерам в течение двух первых месяцев 2021 года будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику. А все участники процесса - Пенсионный фонд Украины, Министерство финансов и Министерство социальной политики - получат время на выработку системного решения по тарифам на выплату и доставку пенсий, которое уже предложила "Укрпочта", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 23 декабря, Кабмин на заседании должен был рассмотреть вопрос установления нового тарифа на выплату и доставку пенсий "Укрпочтой", однако решение так и не было принято.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января, если Кабмин не оплатит данную услугу, - Смилянский

Отмечается, что руководство "Укрпочты" в 2018 и 2019 годах поднимало вопрос убыточности тарифа на доставку и выплату пенсий. В 2019 году было найдено решение, которое позволило продолжить предоставление услуг по выплате и доставке пенсий и социальных пособий в 2020 году. Был установлен тариф в городе - 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3%. А до этого времени тариф на эту услугу не менялся с 2004 года и составлял в городе 0,79%, в селах и поселках городского типа - 1,56% от суммы выплаты.

Читайте также: Проблемы "Укрпочты" надо решать не за счет пенсионеров, - министр соцполитики Лазебная

Автор: 

пенсия (2161) Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66)


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Побоялась Укрпочта без денег остаться.
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24.12.2020 19:04 Ответить
як пенсійний інакше доставить пенсію в селі? Просто штраф, я так думаю, пенсійний списав Укрпошті за те, що перед святом і довгими вихідними бабушкам пенсію дала раніше на день, от же ж злодії, положили б гроші в банк під процент і проценти собі забрали, їм би і слова ніхто б не сказал
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24.12.2020 20:35 Ответить
І треба було воду каламутити !!!!))))
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24.12.2020 19:13 Ответить
вВде себе як приватна "лавочка".
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24.12.2020 19:49 Ответить
Виженіть громадянимна США начальника Укрпошти і все наладиться!
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24.12.2020 20:33 Ответить
 
 