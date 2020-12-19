"Укрпочта" представила марку "Козаки" с дополненной реальностью. ФОТОрепортаж
Украинский государственный оператор почтовой связи представил первую интерактивную марку в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, ее создавали вместе с компанией Art Nation.
"На знаках почтовой оплаты изображены любимые многими поколениями украинские герои мультсериала "Козаки" - Око, Грай и Тур", - отмечается в сообщении.
Чтобы "оживить" козаков в дополненной реальности, нужно загрузить на смартфон бесплатное мобильное приложение WowBox AR. При помощи этого марка превращается в видеопоздравление от анимационных героев. Кроме того, с WowBox AR можно делать фото и видео с персонажами и публиковать их в социальных сетях.
Козаки на марке - из самого известного мультсериала об украинских козаках, который начал выходить еще в 1967 году. На церемонию, где представили марку, пригласили почетного гостя - художника-постановщика анимационных фильмов о приключениях козаков, народного художника Украины Эдуарда Кирыча.
Тираж марок - 100 тысяч, каждая номиналом 9 гривен.
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-- русский язык -- прекрасный инструмент! Ни в каком другом невозможны такие вариации -- от синтаксиса, через фонетику до морфологии...*)
Его культурные, умные и грамотные Люди придумали! И об этом знают, даже в Одессе...
...а за переводчиков? -- за них иногда впрягаются перевозчики...*)
" - Третьим будешь?
- Да нет наверное."
у нас что, своих символов нет?