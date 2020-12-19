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"Укрпочта" представила марку "Козаки" с дополненной реальностью. ФОТОрепортаж

Украинский государственный оператор почтовой связи представил первую интерактивную марку в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, ее создавали вместе с компанией Art Nation.

"На знаках почтовой оплаты изображены любимые многими поколениями украинские герои мультсериала "Козаки" - Око, Грай и Тур", - отмечается в сообщении.

Чтобы "оживить" козаков в дополненной реальности, нужно загрузить на смартфон бесплатное мобильное приложение WowBox AR. При помощи этого марка превращается в видеопоздравление от анимационных героев. Кроме того, с WowBox AR можно делать фото и видео с персонажами и публиковать их в социальных сетях.

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Козаки на марке - из самого известного мультсериала об украинских козаках, который начал выходить еще в 1967 году. На церемонию, где представили марку, пригласили почетного гостя - художника-постановщика анимационных фильмов о приключениях козаков, народного художника Украины Эдуарда Кирыча.

Тираж марок - 100 тысяч, каждая номиналом 9 гривен.

Укрпочта представила марку Козаки с дополненной реальностью 01

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Укрпочта представила марку Козаки с дополненной реальностью 02
Укрпочта представила марку Козаки с дополненной реальностью 03
Укрпочта представила марку Козаки с дополненной реальностью 04
Укрпочта представила марку Козаки с дополненной реальностью 05

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Автор: 

казаки (179) Укрпочта (310)


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Топ комментарии
+14
А таке буде то тих пір, допоки не буде заборона перекладу новин з української, на мокшано-болгарський суржик.
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20.12.2020 00:15
+3
Всегда нравился этот мульт.
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20.12.2020 00:01
+2
Прикольно!) Головне, шо нє кАзаки ! Бо ці огидні тупорилі казакі вперлися з війною в Україну! Пуйловські шлюхи!)(
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20.12.2020 00:40
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Всегда нравился этот мульт.
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20.12.2020 00:01 Ответить
А як на рахунок порушення авторських прав? Укрпошта нічого вже не боїться? Якусь фірму "Здоров'я" АМКУ пограбував штрафами на 10 мільонів гривень за дизайн пакуночка, що чимось схожий на коробочку ліків іншої фірми, а тут прямо вже крадіжка робіться вочевидь безсоромно, або я щось не розумію?
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20.12.2020 00:47 Ответить
митця то запросили на промоушен, а от ройялті грошей йому заплатили?
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20.12.2020 00:52 Ответить
А таке буде то тих пір, допоки не буде заборона перекладу новин з української, на мокшано-болгарський суржик.
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20.12.2020 00:15 Ответить
Не згоден...
-- русский язык -- прекрасный инструмент! Ни в каком другом невозможны такие вариации -- от синтаксиса, через фонетику до морфологии...*)

Его культурные, умные и грамотные Люди придумали! И об этом знают, даже в Одессе...
...а за переводчиков? -- за них иногда впрягаются перевозчики...*)
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20.12.2020 00:31 Ответить
Такие вариации...
" - Третьим будешь?
- Да нет наверное."
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20.12.2020 10:21 Ответить
...а румынского мальчика зачем в вышиванку нарядили?
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20.12.2020 00:22 Ответить
понабирають по оголошенню в газеті ))
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20.12.2020 00:27 Ответить
тут на цензорі іноді і гірші бувають огріхи у заголовках та статтях
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20.12.2020 00:55 Ответить
совковые скрепы...
у нас что, своих символов нет?
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20.12.2020 00:25 Ответить
Прикольно!) Головне, шо нє кАзаки ! Бо ці огидні тупорилі казакі вперлися з війною в Україну! Пуйловські шлюхи!)(
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20.12.2020 00:40 Ответить
Цензор показав все, тільки не марку
"Укрпошта" представила марку "Козаки" з доповненою реальністю - Цензор.НЕТ 8908
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20.12.2020 11:57 Ответить
Класна марка, це вже бренд України
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21.12.2020 12:27 Ответить
 
 