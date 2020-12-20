"Укрпошта" представила марку "Козаки" з доповненою реальністю. ФОТОрепортаж
Український державний поштовий оператор представив першу інтерактивну поштову марку в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії, її створювали разом з компанією Art Nation.
"На знаках поштової оплати зображені улюблені для багатьох поколінь українців герої мультсеріалу "Козаки" – Око, Грай та Тур", - зазначається в повідомленні.
Щоб "оживити" козаків у доповненій реальності, потрібно завантажити на смартфон безкоштовний мобільний застосунок WowBox AR: версію для Android або для iOS. Завдяки застосунку традиційна поштова марка перетворюється на відео-привітання від анімаційних героїв. Окрім того, з WowBox AR можна робити фото і відео з улюбленими персонажами та публікувати їх у соціальних мережах.
Козаки на марці - з найвідомішого мультсеріалу про українських козаків, який почав виходити ще в 1967 році. На церемонію, де представили марку, запросили почесного гостя - художника-постановника анімаційних фільмів про пригоди козаків, народного художника України Едуарда Кірича.
Тираж марок - 100 тисяч, кожна номіналом 9 гривень.
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-- русский язык -- прекрасный инструмент! Ни в каком другом невозможны такие вариации -- от синтаксиса, через фонетику до морфологии...*)
Его культурные, умные и грамотные Люди придумали! И об этом знают, даже в Одессе...
...а за переводчиков? -- за них иногда впрягаются перевозчики...*)
" - Третьим будешь?
- Да нет наверное."
у нас что, своих символов нет?