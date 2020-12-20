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"Укрпошта" представила марку "Козаки" з доповненою реальністю. ФОТОрепортаж

Український державний поштовий оператор представив першу інтерактивну поштову марку в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії, її створювали разом з компанією Art Nation.

"На знаках поштової оплати зображені улюблені для багатьох поколінь українців герої мультсеріалу "Козаки" – Око, Грай та Тур", - зазначається в повідомленні.

Щоб "оживити" козаків у доповненій реальності, потрібно завантажити на смартфон безкоштовний мобільний застосунок WowBox AR: версію для Android або для iOS. Завдяки застосунку традиційна поштова марка перетворюється на відео-привітання від анімаційних героїв. Окрім того, з WowBox AR можна робити фото і відео з улюбленими персонажами та публікувати їх у соціальних мережах.

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Козаки на марці - з найвідомішого мультсеріалу про українських козаків, який почав виходити ще в 1967 році. На церемонію, де представили марку, запросили почесного гостя - художника-постановника анімаційних фільмів про пригоди козаків, народного художника України Едуарда Кірича.

Тираж марок - 100 тисяч, кожна номіналом 9 гривень.

Укрпошта представила марку Козаки з доповненою реальністю 01

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Укрпошта представила марку Козаки з доповненою реальністю 02
Укрпошта представила марку Козаки з доповненою реальністю 03
Укрпошта представила марку Козаки з доповненою реальністю 04
Укрпошта представила марку Козаки з доповненою реальністю 05

козаки (45) Укрпошта (1081)


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Топ коментарі
+14
А таке буде то тих пір, допоки не буде заборона перекладу новин з української, на мокшано-болгарський суржик.
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20.12.2020 00:15
+3
Всегда нравился этот мульт.
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20.12.2020 00:01
+2
Прикольно!) Головне, шо нє кАзаки ! Бо ці огидні тупорилі казакі вперлися з війною в Україну! Пуйловські шлюхи!)(
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20.12.2020 00:40
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Всегда нравился этот мульт.
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20.12.2020 00:01 Відповісти
А як на рахунок порушення авторських прав? Укрпошта нічого вже не боїться? Якусь фірму "Здоров'я" АМКУ пограбував штрафами на 10 мільонів гривень за дизайн пакуночка, що чимось схожий на коробочку ліків іншої фірми, а тут прямо вже крадіжка робіться вочевидь безсоромно, або я щось не розумію?
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20.12.2020 00:47 Відповісти
митця то запросили на промоушен, а от ройялті грошей йому заплатили?
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20.12.2020 00:52 Відповісти
А таке буде то тих пір, допоки не буде заборона перекладу новин з української, на мокшано-болгарський суржик.
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20.12.2020 00:15 Відповісти
Не згоден...
-- русский язык -- прекрасный инструмент! Ни в каком другом невозможны такие вариации -- от синтаксиса, через фонетику до морфологии...*)

Его культурные, умные и грамотные Люди придумали! И об этом знают, даже в Одессе...
...а за переводчиков? -- за них иногда впрягаются перевозчики...*)
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20.12.2020 00:31 Відповісти
Такие вариации...
" - Третьим будешь?
- Да нет наверное."
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20.12.2020 10:21 Відповісти
...а румынского мальчика зачем в вышиванку нарядили?
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20.12.2020 00:22 Відповісти
понабирають по оголошенню в газеті ))
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20.12.2020 00:27 Відповісти
тут на цензорі іноді і гірші бувають огріхи у заголовках та статтях
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20.12.2020 00:55 Відповісти
совковые скрепы...
у нас что, своих символов нет?
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20.12.2020 00:25 Відповісти
Прикольно!) Головне, шо нє кАзаки ! Бо ці огидні тупорилі казакі вперлися з війною в Україну! Пуйловські шлюхи!)(
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20.12.2020 00:40 Відповісти
Цензор показав все, тільки не марку
"Укрпошта" представила марку "Козаки" з доповненою реальністю - Цензор.НЕТ 8908
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20.12.2020 11:57 Відповісти
Класна марка, це вже бренд України
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21.12.2020 12:27 Відповісти
 
 