"Укрпочта" выпустила марку с изображением первой награды УНР. ФОТО
Введена в обращение почтовая марка, посвященная 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов и основанию государственных наград Украинской Народной Республики.
Отличие "Железный крест" - это первая из реализованных наград УНР, предназначенная для награждения за поход и бои с 6 декабря 1919-го по 6 мая 1920 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрпочты".
К почтовой марке выпущен конверт "Первый день" и изготовлен штемпель спецпогашения. На конверте изображен фрагмент грамоты генерала (тогда - атамана) М. Омеляновича-Павленко, эскиз которой выполнил В. Крыжановский. Автор почтового выпуска - Владимир Таран.
Почтовая марка "Отличие Железного креста" выпущена тиражом 130 тыс. экземпляров. Номинальная стоимость - 11 грн и соответствует тарифу на пересылку простого приоритетного письма весом до 50 г в пределах Украины.
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Юрий Мухин
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Убери вирус Московии, и никаких проблем в Беларуси не будет. И в Сирии. В Иране не будет ядерного оружия, Ын согласится уехать в Швейцарию, где бывал молодым, на севере Африки прекратятся войны, а Краина вернется к исконным границам, вспомнив где украинский был родным языком.
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Орден Визволення 1-го ступеня.
2. Медаль "За заслуги" (Медаль Тризуба) 1-го класу.
3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Залізний хрест УНР
4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2 Хрест легіону Українських січових стрільців (Гуцульський)
5. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8 Хрест Симона Петлюри
6. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Галицький Хрест (для військовиків)
7. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_3-%D1%97_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%97 Хрест 3-ї Залізної стрілецької дивізії
8. Мініатюра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2_(%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Бойового (Мазепинського) хреста
9. Відзнака 6-ї Січової стрілецької дивізії.
Україні ще б прапор УНР як її правонаступниці.
Нормальне розташування кольорів.
Там би ще червоного і чорного кольору.