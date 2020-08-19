РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12858 посетителей онлайн
Новости Фото
6 520 14

"Укрпочта" выпустила марку с изображением первой награды УНР. ФОТО

Введена в обращение почтовая марка, посвященная 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов и основанию государственных наград Украинской Народной Республики.

Отличие "Железный крест" - это первая из реализованных наград УНР, предназначенная для награждения за поход и бои с 6 декабря 1919-го по 6 мая 1920 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрпочты".

К почтовой марке выпущен конверт "Первый день" и изготовлен штемпель спецпогашения. На конверте изображен фрагмент грамоты генерала (тогда - атамана) М. Омеляновича-Павленко, эскиз которой выполнил В. Крыжановский. Автор почтового выпуска - Владимир Таран.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" запускает передвижные отделения в Киевской, Одесской, Херсонской и еще 3 областях. ФОТОрепортаж

Почтовая марка "Отличие Железного креста" выпущена тиражом 130 тыс. экземпляров. Номинальная стоимость - 11 грн и соответствует тарифу на пересылку простого приоритетного письма весом до 50 г в пределах Украины.

Укрпочта выпустила марку с изображением первой награды УНР 01
Укрпочта выпустила марку с изображением первой награды УНР 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" заработала 42 миллиона чистой прибыли за полгода, - Смелянский

Автор: 

награда (1825) Укрпочта (312) УНР (84)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
"Укрпочта" выпустила марку с изображением единственной боевой награды Армии УНР - Цензор.НЕТ 9507
показать весь комментарий
19.08.2020 00:36 Ответить
+9
Нагороди армій УНР та ЗУНР
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Орден Визволення 1-го ступеня.
2. Медаль "За заслуги" (Медаль Тризуба) 1-го класу.
3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Залізний хрест УНР
4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2 Хрест легіону Українських січових стрільців (Гуцульський)
5. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8 Хрест Симона Петлюри
6. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Галицький Хрест (для військовиків)
7. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_3-%D1%97_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%97 Хрест 3-ї Залізної стрілецької дивізії
8. Мініатюра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2_(%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Бойового (Мазепинського) хреста
9. Відзнака 6-ї Січової стрілецької дивізії.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:36 Ответить
+8
"Укрпочта" выпустила марку с изображением единственной боевой награды Армии УНР - Цензор.НЕТ 3832
Україні ще б прапор УНР як її правонаступниці.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/mukhin_ua
https://twitter.com/mukhin_ua

Юрий Мухин

@mukhin_ua

https://twitter.com/mukhin_ua/status/1295834097336623105

Убери вирус Московии, и никаких проблем в Беларуси не будет. И в Сирии. В Иране не будет ядерного оружия, Ын согласится уехать в Швейцарию, где бывал молодым, на севере Африки прекратятся войны, а Краина вернется к исконным границам, вспомнив где украинский был родным языком.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:34 Ответить
"Укрпочта" выпустила марку с изображением единственной боевой награды Армии УНР - Цензор.НЕТ 9507
показать весь комментарий
19.08.2020 00:36 Ответить
Нагороди армій УНР та ЗУНР
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Орден Визволення 1-го ступеня.
2. Медаль "За заслуги" (Медаль Тризуба) 1-го класу.
3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Залізний хрест УНР
4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2 Хрест легіону Українських січових стрільців (Гуцульський)
5. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8 Хрест Симона Петлюри
6. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Галицький Хрест (для військовиків)
7. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_3-%D1%97_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%97 Хрест 3-ї Залізної стрілецької дивізії
8. Мініатюра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2_(%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Бойового (Мазепинського) хреста
9. Відзнака 6-ї Січової стрілецької дивізії.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:36 Ответить
Наскільки знаю, залізний хрест не був єдиною бойовою відзнакою армії УНР
показать весь комментарий
19.08.2020 00:38 Ответить
"Укрпочта" выпустила марку с изображением единственной боевой награды Армии УНР - Цензор.НЕТ 3832
Україні ще б прапор УНР як її правонаступниці.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:41 Ответить
О.
Нормальне розташування кольорів.
Там би ще червоного і чорного кольору.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:49 Ответить
А от орден РСФСР, тієї ж пори:
"Укрпочта" выпустила марку с изображением единственной боевой награды Армии УНР - Цензор.НЕТ 3202
показать весь комментарий
19.08.2020 00:47 Ответить
Це нагорода командного складу ЧА Туркестанського фронту, коли була Громадянська війна.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:56 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8&oq=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81&aqs=chrome.5.69i57j0l6.12181j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Бро, то вершечок айсберга. Касаби прикривають більш цікаві речі. Зайди по цьому пруфу.
показать весь комментарий
19.08.2020 01:00 Ответить
Так это свастику Гитлер у москалей скомуниздил. Интересно...
показать весь комментарий
19.08.2020 09:28 Ответить
Слугам народа нужно лучше знать подвиги народа.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:59 Ответить
Ну а как там смелянский глава укрпочты грёбанной ,а ну да продолжает жировать падло с зарплатой 2 ляма а марка это потом когда гавнюка посадят
показать весь комментарий
19.08.2020 01:00 Ответить
Укрполшта, нехай, стелажі зробить у відділеннях, щоб працівники в купах посилок не рилися. Опалення толкове зробили в цих самих відділеннях, щоб працівники та клієнти в холодну пору року не мерзли.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:45 Ответить
 
 