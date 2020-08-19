"Укрпочта" выпустила марку с изображением первой награды УНР. ФОТО

Введена в обращение почтовая марка, посвященная 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов и основанию государственных наград Украинской Народной Республики.

Отличие "Железный крест" - это первая из реализованных наград УНР, предназначенная для награждения за поход и бои с 6 декабря 1919-го по 6 мая 1920 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрпочты".

К почтовой марке выпущен конверт "Первый день" и изготовлен штемпель спецпогашения. На конверте изображен фрагмент грамоты генерала (тогда - атамана) М. Омеляновича-Павленко, эскиз которой выполнил В. Крыжановский. Автор почтового выпуска - Владимир Таран.

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Почтовая марка "Отличие Железного креста" выпущена тиражом 130 тыс. экземпляров. Номинальная стоимость - 11 грн и соответствует тарифу на пересылку простого приоритетного письма весом до 50 г в пределах Украины.





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