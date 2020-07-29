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"Укрпочта" заработала 42 миллиона чистой прибыли за полгода, - Смелянский

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что компания за первое полугодие 2020-го года заработала 42,7 миллиона гривен чистой прибыли.

Об Смелянский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы увеличили доходы, объемы бизнеса и заработали около 42.7 миллионов чистой прибыли. Это, несмотря на не летающие самолеты, более 120 миллионов на средства защиты и доплаты, остановки международной почты и почтовых отправок госсектора и бизнеса. Конечно, это меньше, чем мы планировали", - пишет Смелянский.

По его словам, за время карантина госкомпания открыла 20 новых почтовых отделений, и за этот год планирует приобрести 650 новых авто.

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Автор: 

Укрпочта (311) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+7
42 миллиона на 13700 отделений...3000 грн на отделение за полгода... или 500 грн в месяц...это достижение???
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29.07.2020 13:37 Ответить
+3
Ну да...если в отделениях укрпочты вместо почтовых услуг продавать крупу в пакетах...то можно заработать...
А если у укрпочты забрать доставку пенсий...то она вылетит в трубу...
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29.07.2020 13:28 Ответить
+3
а шо ж вы такое производили? выращивали?
подняли тарифы на услуги и доставку - вот ваш заработок (но не заработок ... почтальонов )
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29.07.2020 13:28 Ответить
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Отчен не полный. А сколько разворовано?
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29.07.2020 13:27 Ответить
Прибыль то есть, а чего отделы почты такие задрипанные? Самые затрапезные и нищие среди всех офисов Украины.
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29.07.2020 13:40 Ответить
Ну да...если в отделениях укрпочты вместо почтовых услуг продавать крупу в пакетах...то можно заработать...
А если у укрпочты забрать доставку пенсий...то она вылетит в трубу...
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29.07.2020 13:28 Ответить
а шо ж вы такое производили? выращивали?
подняли тарифы на услуги и доставку - вот ваш заработок (но не заработок ... почтальонов )
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29.07.2020 13:28 Ответить
Так это только на зарплату аппарату Укрпочты хватит. И то без налогов.
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29.07.2020 13:32 Ответить
Не хватит! Больше 1/2 из этой суммы (22,5 ляма) только гендиректору уйдет
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29.07.2020 13:36 Ответить
отож, 1/2 піде головному нікчемі з Укрпошти. І так все в Україні - переважно надходить нікчемам.
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29.07.2020 13:43 Ответить
А еще укрпочта на пополнении мобильников бабушкам ...дедушкам и просто ленивым неплохо зарабатывает...с каждого пополнения 5 грн. имеет...
Итого весь заработок на чем угодно...крупы...консервы...пополнение...кроме того чем почта должна заниматься...
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29.07.2020 13:33 Ответить
При этом гендиректор за год получает порядка 22,5 лямов, т.е. половину чистой прибыли огромного предприятия с тысячами сотрудников (которые кстати получают копейки) не дохрена ли?!
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29.07.2020 13:34 Ответить
42 миллиона на 13700 отделений...3000 грн на отделение за полгода... или 500 грн в месяц...это достижение???
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29.07.2020 13:37 Ответить
И это с какой стоимости общего капитала?
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29.07.2020 13:38 Ответить
За пол года директор Укрпочты получил 3 млн. зарплаты.
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29.07.2020 14:09 Ответить
Хм. Поиграимся в цифры. В Укрпошта работает около 85500 сотрудников. Получается что каждый сотрудник в среднем принёс 42700000/85500=499,41 грн. чистого дохода, и это за пол года. А за день аж 2 грн. 74 копейки. Умопомрачительная эффективность.
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29.07.2020 14:15 Ответить
З власних спостережень - ефект є. стало краще з обслуговуванням. До відділка можуть дістатися люди з обмеженими можливостями. Якби дівчатам підняли зарплатню, щоб вони не так часто змінювалися.
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29.07.2020 15:03 Ответить
Так и есть. Даже в Киеве задрипаные. Нищета. Как
было всё 20 лет назад, так и осталось.
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29.07.2020 15:09 Ответить
 
 