"Укрпочта" заработала 42 миллиона чистой прибыли за полгода, - Смелянский
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что компания за первое полугодие 2020-го года заработала 42,7 миллиона гривен чистой прибыли.
Об Смелянский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мы увеличили доходы, объемы бизнеса и заработали около 42.7 миллионов чистой прибыли. Это, несмотря на не летающие самолеты, более 120 миллионов на средства защиты и доплаты, остановки международной почты и почтовых отправок госсектора и бизнеса. Конечно, это меньше, чем мы планировали", - пишет Смелянский.
По его словам, за время карантина госкомпания открыла 20 новых почтовых отделений, и за этот год планирует приобрести 650 новых авто.
Топ комментарии
+7 Привет
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+3 Привет
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+3 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий29.07.2020 13:28 Ответить Ссылка
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А если у укрпочты забрать доставку пенсий...то она вылетит в трубу...
подняли тарифы на услуги и доставку - вот ваш заработок (но не заработок ... почтальонов )
Итого весь заработок на чем угодно...крупы...консервы...пополнение...кроме того чем почта должна заниматься...
было всё 20 лет назад, так и осталось.