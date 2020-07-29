"Укрпочта" заработала 42 миллиона чистой прибыли за полгода, - Смелянский

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что компания за первое полугодие 2020-го года заработала 42,7 миллиона гривен чистой прибыли.

Об Смелянский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы увеличили доходы, объемы бизнеса и заработали около 42.7 миллионов чистой прибыли. Это, несмотря на не летающие самолеты, более 120 миллионов на средства защиты и доплаты, остановки международной почты и почтовых отправок госсектора и бизнеса. Конечно, это меньше, чем мы планировали", - пишет Смелянский.

По его словам, за время карантина госкомпания открыла 20 новых почтовых отделений, и за этот год планирует приобрести 650 новых авто.

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