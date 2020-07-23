Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове. ФОТО
Неизвестный зашел в отделение "Укрпочты" и, угрожая палкой, заставил открыть сейф и отдать ему 30 тысяч гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"В помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в "балаклаве" и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся", - сказано в сообщении полиции.
Сейчас на поиск злоумышленника ориентированы наряды полиции.
Следователи решают, по какой статье Уголовного Кодекса начинать производство.
Также на Цензор.НЕТ: Трое подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" арестованы на 2 месяца без права залога, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Таварисчи зЕбудады и не только зЕ, пора вам знать, что повышение цен на 2% стимулирует рост преступности на 5-10%, в любой стране!!!
під загрозою використання палки...
а охорона банку що ж? злякалася палки та закрилася з дівчиною у підсобці?
чи тільки стереотипи?
такой-какой банк. укрпоштовий. де пенсіонери сплачують комуналку та отримують пенсію.
і якщо я туди потикаюся (давно вже не робив такого), то там є що найменьше товселезна тіточка, яка намагається усіх построїти у чергу. а щонайбільше - охоронник (залежно від того, які суми проходять через касу за день). та ще там завжди купа дідів та бабів, які тебе просто зьїдять, якщо підозрюватимуть,що ти намагаєшся щось зробити без черги.
а я дуже не певний, що мужик у балаклаві та з палкою сумлінно стояв у черзі
просто продовження цього маразматичного серіалу про терористів кожного разу - все придурковатіше та придурковатіше
тепер терористи вже озброєні палками...
це публікація з дєло.уа. хочеш статтю в орігіналі - погугли "укрпошта. банк"
та називай ти пошта-банк як заманеться. хоч зберкасою. або куточком споживача.
це так важливо, як ти його назвеш, щоб лаятися? факт у тому, що з залу просто так до працівників не потрапиш. особливо коли ти дуже небезпечно озброєний палкою.
ану ж спробуй відібрати з палкою хоча б листівку або старий журнал за минулий рік та не сплатити кілька гривень у касі.
ондо вже новий серіал зняли: аваков мужньо перемагає особливо небезпечного одеського пенсіонера-терориста з пневматичним револьвером, що тероризував кущі біля свого дома
ти справлі думаешь, що якесь значення має те, як саме назвати фінансове відділення в укрпошті? та от не треба мені прописувати що мені повинно бути все одно. мені не все одно, коли мене обзивають. я звик при зустрічі за таке намилювати пику кривднику. тому - обережно.
я намагаюся нікого не ображати, навіть ватників чи зе-виборців. і вимагаю такого самого відношення до себе. від справжніх патріотів чи від вишиватників - оце мені точно всеодно
але премьер та міністр мвс - це різні персони. чи теж для правознавця це все одно?
Сьогодні у Верховну Раду внесено законопроект про розширення фінансових послуг "Укрпоштою". В. о. гендиректора "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів Delo.UA, чому цей законопроект потрібен Укрпошті, так як зміниться сервіс та швидкість обслуговування
"и под угрозой применения палки заставил..."
Это как понимать? Чувак хотел кинуть палку сотрудницам?
Без крмментов..... это от смеха!!
Молодцы следаки!
Шейте мелкое хулиганство. ))