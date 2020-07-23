Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове. ФОТО

Неизвестный зашел в отделение "Укрпочты" и, угрожая палкой, заставил открыть сейф и отдать ему 30 тысяч гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"В помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в "балаклаве" и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся", - сказано в сообщении полиции.

Сейчас на поиск злоумышленника ориентированы наряды полиции.

Следователи решают, по какой статье Уголовного Кодекса начинать производство.

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