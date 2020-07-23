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Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове. ФОТО

Неизвестный зашел в отделение "Укрпочты" и, угрожая палкой, заставил открыть сейф и отдать ему 30 тысяч гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"В помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в "балаклаве" и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся", - сказано в сообщении полиции.

Сейчас на поиск злоумышленника ориентированы наряды полиции.

Следователи решают, по какой статье Уголовного Кодекса начинать производство.

Также на Цензор.НЕТ: Трое подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" арестованы на 2 месяца без права залога, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове 01
Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове 02

Автор: 

ограбление (1369) Нацполиция (16550) Укрпочта (311) Харьков (7550)


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Топ комментарии
+43
ну хоть видеообращение от прэзэдэнта не требовал
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23.07.2020 18:26
+25
Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове - Цензор.НЕТ 1422
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23.07.2020 18:27
+18
Завтра прочитаємо, що пограбував НБУ терорист з пальцем в дупі. Погрожував дістати і стіни повимазувати.
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23.07.2020 18:29
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ну хоть видеообращение от прэзэдэнта не требовал
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23.07.2020 18:26 Ответить
этот мог заставить выложить ролик на порнхаб Благо, есть пианисту, что выложить без лишних затрат.
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23.07.2020 19:13 Ответить
Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове - Цензор.НЕТ 3403
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23.07.2020 19:28 Ответить
И не заказал мультик "Ограбление по ..." - украински?
Таварисчи зЕбудады и не только зЕ, пора вам знать, что повышение цен на 2% стимулирует рост преступности на 5-10%, в любой стране!!!
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23.07.2020 19:35 Ответить
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23.07.2020 18:26 Ответить
В этой новости прекрасно всьо. Прямо как мужик делал репортаж про цыганку которая назвала своего сына зеленским
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23.07.2020 19:01 Ответить
конечно не твои деньги же украли?
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23.07.2020 21:16 Ответить
Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове - Цензор.НЕТ 1422
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23.07.2020 18:27 Ответить
Даже удивительно, как здесь обошлось без популярной сейчас гранаты..
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23.07.2020 18:29 Ответить
Завтра прочитаємо, що пограбував НБУ терорист з пальцем в дупі. Погрожував дістати і стіни повимазувати.
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23.07.2020 18:29 Ответить
А слідство треба вести по статі "незаконна лісозаготівля", бо на палку хіба не було в нього ані чека, ані накладної.
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23.07.2020 18:31 Ответить
не підказуйте!
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23.07.2020 18:35 Ответить
Недавно передачу видел где несколько трепачей рассказывали, что укрпочта имеет право выполнять функции банка и у них много инкассаторов. Ну вот отличный «банк» получился, можно палкой ограбить!
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23.07.2020 18:30 Ответить
угрожая палкой завладел деньгами кассиром и другой работницей )
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23.07.2020 18:30 Ответить
У одного к можно на рояле мелодию отыгрвть, а у этого настолько большая и грозная, что рабртницы сразу отдают...
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24.07.2020 09:33 Ответить
ой не можу... пьята серія про терористів...
під загрозою використання палки...

а охорона банку що ж? злякалася палки та закрилася з дівчиною у підсобці?
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23.07.2020 18:31 Ответить
хватит бухать стекломой. Какой такой "банк" какая такая "охрана" ?
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23.07.2020 18:37 Ответить
а щось розумне можеш бовкнути?
чи тільки стереотипи?
такой-какой банк. укрпоштовий. де пенсіонери сплачують комуналку та отримують пенсію.
і якщо я туди потикаюся (давно вже не робив такого), то там є що найменьше товселезна тіточка, яка намагається усіх построїти у чергу. а щонайбільше - охоронник (залежно від того, які суми проходять через касу за день). та ще там завжди купа дідів та бабів, які тебе просто зьїдять, якщо підозрюватимуть,що ти намагаєшся щось зробити без черги.
а я дуже не певний, що мужик у балаклаві та з палкою сумлінно стояв у черзі
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23.07.2020 18:44 Ответить
в Укрпошті - відділення. Банками вони ніколи не були і не будуть.
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23.07.2020 19:04 Ответить
дивись закон. 2017 рік. вони давно вже мають банки. поштові. але якщо тобі більше подобається - нехай буде пошта.

просто продовження цього маразматичного серіалу про терористів кожного разу - все придурковатіше та придурковатіше

тепер терористи вже озброєні палками...
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23.07.2020 19:14 Ответить
давай номер закону чи посилання. Почитаю.
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23.07.2020 19:21 Ответить
очі спусти нижче. я там тобі прописав коли в вр прийнятий цей закон: 22 червня 2017 року.
це публікація з дєло.уа. хочеш статтю в орігіналі - погугли "укрпошта. банк"
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23.07.2020 19:48 Ответить
А ви всьому вірете що пишуть? samski2 бреше. Розширення послуг ще не робить укрпошту банком.
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23.07.2020 21:37 Ответить
брешеш . мабудь кацап.. Номер закону давай..
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23.07.2020 21:39 Ответить
ох ти ж... один цукерками рошен погрожує. інший - стекломоєм та обзивається кацапом. а заради чого? вигородити зе та авакова?
та називай ти пошта-банк як заманеться. хоч зберкасою. або куточком споживача.
це так важливо, як ти його назвеш, щоб лаятися? факт у тому, що з залу просто так до працівників не потрапиш. особливо коли ти дуже небезпечно озброєний палкою.
ану ж спробуй відібрати з палкою хоча б листівку або старий журнал за минулий рік та не сплатити кілька гривень у касі.
ондо вже новий серіал зняли: аваков мужньо перемагає особливо небезпечного одеського пенсіонера-терориста з пневматичним револьвером, що тероризував кущі біля свого дома
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23.07.2020 21:51 Ответить
Брешуть кацапи. Якщо ти брешеш - ти кацап. Чхати я хотів на авакяна. Я намагаюсь жити в правовій державі, де все має бути по закону. Де відділення Укрпошти не може називатися банком. В житті ці юридичні тонкощі виграють велику роль, навіть в маштабі планети. Якщо ти цього не розумієш, то тоді тобі повино буть по цимбалам, кацапом тебе обзивають, чи пити тобі вино чи скломийку.
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23.07.2020 22:10 Ответить
ну-ну, правовий державнику. побачимо як тобі буде начхати, коли геройський аваков через свої терористичні серіали введе комендантську годино та інші серьйозні обмеження по всій україні.
ти справлі думаешь, що якесь значення має те, як саме назвати фінансове відділення в укрпошті? та от не треба мені прописувати що мені повинно бути все одно. мені не все одно, коли мене обзивають. я звик при зустрічі за таке намилювати пику кривднику. тому - обережно.
я намагаюся нікого не ображати, навіть ватників чи зе-виборців. і вимагаю такого самого відношення до себе. від справжніх патріотів чи від вишиватників - оце мені точно всеодно
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23.07.2020 22:31 Ответить
Ти щось маєш проти протеже Порошенко - Авакова?
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23.07.2020 23:09 Ответить
не було протеже авакова від порошенко. протеже пороха - гройсман.
але премьер та міністр мвс - це різні персони. чи теж для правознавця це все одно?
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23.07.2020 23:17 Ответить
ой, а чи не шеколадному вводили обмеження? Щось ти не вякав тоді.
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23.07.2020 23:12 Ответить
комусь битиму пику. це вже точно. звичайних слів хтось не розуміє. вякає та вякає. робить з себе дуже серйозного знавця українського права
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23.07.2020 23:14 Ответить
дивись як тобі правда муляє. Дупу рве на частини.
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23.07.2020 23:21 Ответить
22 июня 2017 в 14:00 Навіщо "Укрпошта" розширює свої фінансові послуги

Сьогодні у Верховну Раду внесено законопроект про розширення фінансових послуг "Укрпоштою". В. о. гендиректора "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів Delo.UA, чому цей законопроект потрібен Укрпошті, так як зміниться сервіс та швидкість обслуговування
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23.07.2020 18:49 Ответить
какой цирк такое и ограбление
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23.07.2020 18:33 Ответить
А як там себе почуває міністр аваков ? У платників податків з"являються питання до його діяльності і своєї безпеки. За ті податки що ви отримуєте ми собі самі знайдемо охорону. Ганьба мусарні
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23.07.2020 18:34 Ответить
Аваков штрафует страну от короновируса.
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23.07.2020 18:52 Ответить
однако, харьковские террористы изобретательны..
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23.07.2020 18:34 Ответить
Тепер цю палку можна продати на аукціоні.
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23.07.2020 18:35 Ответить
Скотина мелочью побрезговал
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23.07.2020 18:36 Ответить
хотели жить в" квартале" теперь разгребайте
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23.07.2020 18:36 Ответить
Зеленский превратил всю жизнь в Украине в цирковое представление. Только вот что-то не смешно.
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23.07.2020 18:37 Ответить
Хотя бы в цирковое, а на самом деле в 95 квартал! Теперь призЕдент играет пародию на клоуна. =)
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23.07.2020 19:46 Ответить
Щось давно нема одного харків'янина.
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23.07.2020 18:38 Ответить
которого?
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23.07.2020 18:42 Ответить
Больше всего меня заинтриговала фраза:
"и под угрозой применения палки заставил..."
Это как понимать? Чувак хотел кинуть палку сотрудницам?
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23.07.2020 18:42 Ответить
так за палку и дали
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23.07.2020 19:02 Ответить
Э-э Сумской, теперь мало кто знает, что такое "кинуть палку" ...
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23.07.2020 19:58 Ответить
ісгибіціоністи ще банків не грабували.? вони дрючок теж ******* показувати!
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23.07.2020 18:45 Ответить
Ексгібіціоністи.
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23.07.2020 18:56 Ответить
Скоро с фаллоиметатором будут грабить.
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23.07.2020 18:49 Ответить
Откуда знаешь?
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23.07.2020 19:01 Ответить
Всё к этому идёт.
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23.07.2020 19:08 Ответить
Скоро по всей стране по улицам будут бродить одни террористы с палками и гранатами и выстраиваться в очередь к президенту на запись видиков.
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23.07.2020 18:59 Ответить
30 000 гривен зарплата Смилянского за 2 часа.
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23.07.2020 19:00 Ответить
А вот в этом виноват Дарвин ,нефик ему было эволюцию с палкой придумывать!!!!
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23.07.2020 19:10 Ответить
угрожал палкой? Женщинам? На почте? Шо за чушь? Палок бы не хватило
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23.07.2020 19:11 Ответить
Только не угрожать, а обещать!
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23.07.2020 20:01 Ответить
Знову Гепа "шаліє"?
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23.07.2020 19:16 Ответить
Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове - Цензор.НЕТ 5980
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23.07.2020 19:16 Ответить
палкой копалкой
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23.07.2020 19:25 Ответить
Что-то уровень террористов падает.Скоро мокрыми трусами угрожать будут
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23.07.2020 19:26 Ответить
Ограбление века,Оушен с друзьями плакали,а палка даже не заряжена была
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23.07.2020 19:42 Ответить
"угрожая палкой, заставил открыть сейф и отдать ему 30 тысяч гривен".
Без крмментов..... это от смеха!!
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23.07.2020 20:05 Ответить
"Следователи решают, по какой статье Уголовного Кодекса начинать производство".



Молодцы следаки!
Шейте мелкое хулиганство. ))
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23.07.2020 20:30 Ответить
Не удивлюсь,если завтра кто то ограбит почту или банк при помощи воздушного шарика,точнее под угрозой его применения.
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23.07.2020 21:12 Ответить
"Раз в год и палка стреляет" подумал кассир и выдал 30 тыс. гривен
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24.07.2020 01:52 Ответить
"...угрожая передметом , ПОХОЖИМ на палку..."!
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24.07.2020 08:35 Ответить
 
 