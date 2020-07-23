УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10860 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 189 71

Озброєний ломакою чоловік пограбував відділення пошти в Харкові. ФОТО

Невідомий зайшов у відділення "Укрпошти" і, погрожуючи палицею, змусив відкрити сейф і віддати йому 30 тисяч гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"У приміщення пошти на вулиці Льва Ландау зайшов невідомий чоловік у "Балаклаві" і погрожуючи застосуванням палиці змусив відкрити сейф. Потім зловмисник зв'язав касира і закрив разом з іншою працівницею у підсобці. Після чого заволодів грошима і втік", - сказано в повідомленні поліції.

Зараз на пошук зловмисника орієнтовано наряди поліції.

Слідчі вирішують, за якою статтею Кримінального Кодексу починати провадження.

Читайте також: Пограбування автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині: В "Газелі" спрацював саморобний вибуховий пристрій

Озброєний ломакою чоловік пограбував відділення пошти в Харкові 01

Озброєний ломакою чоловік пограбував відділення пошти в Харкові 02

Автор: 

пограбування (576) Нацполіція (15261) Укрпошта (1085) Харків (5666)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
ну хоть видеообращение от прэзэдэнта не требовал
показати весь коментар
23.07.2020 18:26
+25
Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове - Цензор.НЕТ 1422
показати весь коментар
23.07.2020 18:27
+18
Завтра прочитаємо, що пограбував НБУ терорист з пальцем в дупі. Погрожував дістати і стіни повимазувати.
показати весь коментар
23.07.2020 18:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну хоть видеообращение от прэзэдэнта не требовал
показати весь коментар
23.07.2020 18:26 Відповісти
этот мог заставить выложить ролик на порнхаб Благо, есть пианисту, что выложить без лишних затрат.
показати весь коментар
23.07.2020 19:13 Відповісти
Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове - Цензор.НЕТ 3403
показати весь коментар
23.07.2020 19:28 Відповісти
И не заказал мультик "Ограбление по ..." - украински?
Таварисчи зЕбудады и не только зЕ, пора вам знать, что повышение цен на 2% стимулирует рост преступности на 5-10%, в любой стране!!!
показати весь коментар
23.07.2020 19:35 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2020 18:26 Відповісти
В этой новости прекрасно всьо. Прямо как мужик делал репортаж про цыганку которая назвала своего сына зеленским
показати весь коментар
23.07.2020 19:01 Відповісти
конечно не твои деньги же украли?
показати весь коментар
23.07.2020 21:16 Відповісти
Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове - Цензор.НЕТ 1422
показати весь коментар
23.07.2020 18:27 Відповісти
Даже удивительно, как здесь обошлось без популярной сейчас гранаты..
показати весь коментар
23.07.2020 18:29 Відповісти
Завтра прочитаємо, що пограбував НБУ терорист з пальцем в дупі. Погрожував дістати і стіни повимазувати.
показати весь коментар
23.07.2020 18:29 Відповісти
А слідство треба вести по статі "незаконна лісозаготівля", бо на палку хіба не було в нього ані чека, ані накладної.
показати весь коментар
23.07.2020 18:31 Відповісти
не підказуйте!
показати весь коментар
23.07.2020 18:35 Відповісти
Недавно передачу видел где несколько трепачей рассказывали, что укрпочта имеет право выполнять функции банка и у них много инкассаторов. Ну вот отличный «банк» получился, можно палкой ограбить!
показати весь коментар
23.07.2020 18:30 Відповісти
угрожая палкой завладел деньгами кассиром и другой работницей )
показати весь коментар
23.07.2020 18:30 Відповісти
У одного к можно на рояле мелодию отыгрвть, а у этого настолько большая и грозная, что рабртницы сразу отдают...
показати весь коментар
24.07.2020 09:33 Відповісти
ой не можу... пьята серія про терористів...
під загрозою використання палки...

а охорона банку що ж? злякалася палки та закрилася з дівчиною у підсобці?
показати весь коментар
23.07.2020 18:31 Відповісти
хватит бухать стекломой. Какой такой "банк" какая такая "охрана" ?
показати весь коментар
23.07.2020 18:37 Відповісти
а щось розумне можеш бовкнути?
чи тільки стереотипи?
такой-какой банк. укрпоштовий. де пенсіонери сплачують комуналку та отримують пенсію.
і якщо я туди потикаюся (давно вже не робив такого), то там є що найменьше товселезна тіточка, яка намагається усіх построїти у чергу. а щонайбільше - охоронник (залежно від того, які суми проходять через касу за день). та ще там завжди купа дідів та бабів, які тебе просто зьїдять, якщо підозрюватимуть,що ти намагаєшся щось зробити без черги.
а я дуже не певний, що мужик у балаклаві та з палкою сумлінно стояв у черзі
показати весь коментар
23.07.2020 18:44 Відповісти
в Укрпошті - відділення. Банками вони ніколи не були і не будуть.
показати весь коментар
23.07.2020 19:04 Відповісти
дивись закон. 2017 рік. вони давно вже мають банки. поштові. але якщо тобі більше подобається - нехай буде пошта.

просто продовження цього маразматичного серіалу про терористів кожного разу - все придурковатіше та придурковатіше

тепер терористи вже озброєні палками...
показати весь коментар
23.07.2020 19:14 Відповісти
давай номер закону чи посилання. Почитаю.
показати весь коментар
23.07.2020 19:21 Відповісти
очі спусти нижче. я там тобі прописав коли в вр прийнятий цей закон: 22 червня 2017 року.
це публікація з дєло.уа. хочеш статтю в орігіналі - погугли "укрпошта. банк"
показати весь коментар
23.07.2020 19:48 Відповісти
А ви всьому вірете що пишуть? samski2 бреше. Розширення послуг ще не робить укрпошту банком.
показати весь коментар
23.07.2020 21:37 Відповісти
брешеш . мабудь кацап.. Номер закону давай..
показати весь коментар
23.07.2020 21:39 Відповісти
ох ти ж... один цукерками рошен погрожує. інший - стекломоєм та обзивається кацапом. а заради чого? вигородити зе та авакова?
та називай ти пошта-банк як заманеться. хоч зберкасою. або куточком споживача.
це так важливо, як ти його назвеш, щоб лаятися? факт у тому, що з залу просто так до працівників не потрапиш. особливо коли ти дуже небезпечно озброєний палкою.
ану ж спробуй відібрати з палкою хоча б листівку або старий журнал за минулий рік та не сплатити кілька гривень у касі.
ондо вже новий серіал зняли: аваков мужньо перемагає особливо небезпечного одеського пенсіонера-терориста з пневматичним револьвером, що тероризував кущі біля свого дома
показати весь коментар
23.07.2020 21:51 Відповісти
Брешуть кацапи. Якщо ти брешеш - ти кацап. Чхати я хотів на авакяна. Я намагаюсь жити в правовій державі, де все має бути по закону. Де відділення Укрпошти не може називатися банком. В житті ці юридичні тонкощі виграють велику роль, навіть в маштабі планети. Якщо ти цього не розумієш, то тоді тобі повино буть по цимбалам, кацапом тебе обзивають, чи пити тобі вино чи скломийку.
показати весь коментар
23.07.2020 22:10 Відповісти
ну-ну, правовий державнику. побачимо як тобі буде начхати, коли геройський аваков через свої терористичні серіали введе комендантську годино та інші серьйозні обмеження по всій україні.
ти справлі думаешь, що якесь значення має те, як саме назвати фінансове відділення в укрпошті? та от не треба мені прописувати що мені повинно бути все одно. мені не все одно, коли мене обзивають. я звик при зустрічі за таке намилювати пику кривднику. тому - обережно.
я намагаюся нікого не ображати, навіть ватників чи зе-виборців. і вимагаю такого самого відношення до себе. від справжніх патріотів чи від вишиватників - оце мені точно всеодно
показати весь коментар
23.07.2020 22:31 Відповісти
Ти щось маєш проти протеже Порошенко - Авакова?
показати весь коментар
23.07.2020 23:09 Відповісти
не було протеже авакова від порошенко. протеже пороха - гройсман.
але премьер та міністр мвс - це різні персони. чи теж для правознавця це все одно?
показати весь коментар
23.07.2020 23:17 Відповісти
ой, а чи не шеколадному вводили обмеження? Щось ти не вякав тоді.
показати весь коментар
23.07.2020 23:12 Відповісти
комусь битиму пику. це вже точно. звичайних слів хтось не розуміє. вякає та вякає. робить з себе дуже серйозного знавця українського права
показати весь коментар
23.07.2020 23:14 Відповісти
дивись як тобі правда муляє. Дупу рве на частини.
показати весь коментар
23.07.2020 23:21 Відповісти
22 июня 2017 в 14:00 Навіщо "Укрпошта" розширює свої фінансові послуги

Сьогодні у Верховну Раду внесено законопроект про розширення фінансових послуг "Укрпоштою". В. о. гендиректора "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів Delo.UA, чому цей законопроект потрібен Укрпошті, так як зміниться сервіс та швидкість обслуговування
показати весь коментар
23.07.2020 18:49 Відповісти
какой цирк такое и ограбление
показати весь коментар
23.07.2020 18:33 Відповісти
А як там себе почуває міністр аваков ? У платників податків з"являються питання до його діяльності і своєї безпеки. За ті податки що ви отримуєте ми собі самі знайдемо охорону. Ганьба мусарні
показати весь коментар
23.07.2020 18:34 Відповісти
Аваков штрафует страну от короновируса.
показати весь коментар
23.07.2020 18:52 Відповісти
однако, харьковские террористы изобретательны..
показати весь коментар
23.07.2020 18:34 Відповісти
Тепер цю палку можна продати на аукціоні.
показати весь коментар
23.07.2020 18:35 Відповісти
Скотина мелочью побрезговал
показати весь коментар
23.07.2020 18:36 Відповісти
хотели жить в" квартале" теперь разгребайте
показати весь коментар
23.07.2020 18:36 Відповісти
Зеленский превратил всю жизнь в Украине в цирковое представление. Только вот что-то не смешно.
показати весь коментар
23.07.2020 18:37 Відповісти
Хотя бы в цирковое, а на самом деле в 95 квартал! Теперь призЕдент играет пародию на клоуна. =)
показати весь коментар
23.07.2020 19:46 Відповісти
Щось давно нема одного харків'янина.
показати весь коментар
23.07.2020 18:38 Відповісти
которого?
показати весь коментар
23.07.2020 18:42 Відповісти
Больше всего меня заинтриговала фраза:
"и под угрозой применения палки заставил..."
Это как понимать? Чувак хотел кинуть палку сотрудницам?
показати весь коментар
23.07.2020 18:42 Відповісти
так за палку и дали
показати весь коментар
23.07.2020 19:02 Відповісти
Э-э Сумской, теперь мало кто знает, что такое "кинуть палку" ...
показати весь коментар
23.07.2020 19:58 Відповісти
ісгибіціоністи ще банків не грабували.? вони дрючок теж ******* показувати!
показати весь коментар
23.07.2020 18:45 Відповісти
Ексгібіціоністи.
показати весь коментар
23.07.2020 18:56 Відповісти
Скоро с фаллоиметатором будут грабить.
показати весь коментар
23.07.2020 18:49 Відповісти
Откуда знаешь?
показати весь коментар
23.07.2020 19:01 Відповісти
Всё к этому идёт.
показати весь коментар
23.07.2020 19:08 Відповісти
Скоро по всей стране по улицам будут бродить одни террористы с палками и гранатами и выстраиваться в очередь к президенту на запись видиков.
показати весь коментар
23.07.2020 18:59 Відповісти
30 000 гривен зарплата Смилянского за 2 часа.
показати весь коментар
23.07.2020 19:00 Відповісти
А вот в этом виноват Дарвин ,нефик ему было эволюцию с палкой придумывать!!!!
показати весь коментар
23.07.2020 19:10 Відповісти
угрожал палкой? Женщинам? На почте? Шо за чушь? Палок бы не хватило
показати весь коментар
23.07.2020 19:11 Відповісти
Только не угрожать, а обещать!
показати весь коментар
23.07.2020 20:01 Відповісти
Знову Гепа "шаліє"?
показати весь коментар
23.07.2020 19:16 Відповісти
Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове - Цензор.НЕТ 5980
показати весь коментар
23.07.2020 19:16 Відповісти
палкой копалкой
показати весь коментар
23.07.2020 19:25 Відповісти
Что-то уровень террористов падает.Скоро мокрыми трусами угрожать будут
показати весь коментар
23.07.2020 19:26 Відповісти
Ограбление века,Оушен с друзьями плакали,а палка даже не заряжена была
показати весь коментар
23.07.2020 19:42 Відповісти
"угрожая палкой, заставил открыть сейф и отдать ему 30 тысяч гривен".
Без крмментов..... это от смеха!!
показати весь коментар
23.07.2020 20:05 Відповісти
"Следователи решают, по какой статье Уголовного Кодекса начинать производство".



Молодцы следаки!
Шейте мелкое хулиганство. ))
показати весь коментар
23.07.2020 20:30 Відповісти
Не удивлюсь,если завтра кто то ограбит почту или банк при помощи воздушного шарика,точнее под угрозой его применения.
показати весь коментар
23.07.2020 21:12 Відповісти
"Раз в год и палка стреляет" подумал кассир и выдал 30 тыс. гривен
показати весь коментар
24.07.2020 01:52 Відповісти
"...угрожая передметом , ПОХОЖИМ на палку..."!
показати весь коментар
24.07.2020 08:35 Відповісти
 
 