Озброєний ломакою чоловік пограбував відділення пошти в Харкові. ФОТО

Невідомий зайшов у відділення "Укрпошти" і, погрожуючи палицею, змусив відкрити сейф і віддати йому 30 тисяч гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"У приміщення пошти на вулиці Льва Ландау зайшов невідомий чоловік у "Балаклаві" і погрожуючи застосуванням палиці змусив відкрити сейф. Потім зловмисник зв'язав касира і закрив разом з іншою працівницею у підсобці. Після чого заволодів грошима і втік", - сказано в повідомленні поліції.

Зараз на пошук зловмисника орієнтовано наряди поліції.

Слідчі вирішують, за якою статтею Кримінального Кодексу починати провадження.

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