"Укрпошта" заробила 42 мільйони чистого прибутку за пів року, - Смілянський

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що компанія за перше півріччя 2020 року заробила 42,7 мільйона гривень чистого прибутку.

Про Смілянський повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми збільшили доходи, обсяги бізнесу і заробили близько 42,7 мільйона чистого прибутку. Це, попри нелітаючі літаки, понад 120 мільйонів на засоби захисту та доплати, зупинки міжнародної пошти та поштових відправлень держсектору і бізнесу. Звичайно, це менше, ніж ми планували", - пише Смілянський.

За його словами, за час карантину держкомпанія відкрила 20 нових поштових відділень, і за цей рік планує придбати 650 нових авто.

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