"Укрпошта" заробила 42 мільйони чистого прибутку за пів року, - Смілянський
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що компанія за перше півріччя 2020 року заробила 42,7 мільйона гривень чистого прибутку.
Про Смілянський повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ми збільшили доходи, обсяги бізнесу і заробили близько 42,7 мільйона чистого прибутку. Це, попри нелітаючі літаки, понад 120 мільйонів на засоби захисту та доплати, зупинки міжнародної пошти та поштових відправлень держсектору і бізнесу. Звичайно, це менше, ніж ми планували", - пише Смілянський.
За його словами, за час карантину держкомпанія відкрила 20 нових поштових відділень, і за цей рік планує придбати 650 нових авто.
Топ коментарі
+7 Привет
показати весь коментар29.07.2020 13:37 Відповісти Посилання
+3 Привет
показати весь коментар29.07.2020 13:28 Відповісти Посилання
+3 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар29.07.2020 13:28 Відповісти Посилання
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А если у укрпочты забрать доставку пенсий...то она вылетит в трубу...
подняли тарифы на услуги и доставку - вот ваш заработок (но не заработок ... почтальонов )
Итого весь заработок на чем угодно...крупы...консервы...пополнение...кроме того чем почта должна заниматься...
было всё 20 лет назад, так и осталось.