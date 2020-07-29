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"Укрпошта" заробила 42 мільйони чистого прибутку за пів року, - Смілянський

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що компанія за перше півріччя 2020 року заробила 42,7 мільйона гривень чистого прибутку.

Про Смілянський повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми збільшили доходи, обсяги бізнесу і заробили близько 42,7 мільйона чистого прибутку. Це, попри нелітаючі літаки, понад 120 мільйонів на засоби захисту та доплати, зупинки міжнародної пошти та поштових відправлень держсектору і бізнесу. Звичайно, це менше, ніж ми планували", - пише Смілянський.

За його словами, за час карантину держкомпанія відкрила 20 нових поштових відділень, і за цей рік планує придбати 650 нових авто.

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Автор: 

Укрпошта (1087) Смілянський Ігор (188)


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Топ коментарі
+7
42 миллиона на 13700 отделений...3000 грн на отделение за полгода... или 500 грн в месяц...это достижение???
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29.07.2020 13:37 Відповісти
+3
Ну да...если в отделениях укрпочты вместо почтовых услуг продавать крупу в пакетах...то можно заработать...
А если у укрпочты забрать доставку пенсий...то она вылетит в трубу...
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29.07.2020 13:28 Відповісти
+3
а шо ж вы такое производили? выращивали?
подняли тарифы на услуги и доставку - вот ваш заработок (но не заработок ... почтальонов )
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29.07.2020 13:28 Відповісти
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Отчен не полный. А сколько разворовано?
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29.07.2020 13:27 Відповісти
Прибыль то есть, а чего отделы почты такие задрипанные? Самые затрапезные и нищие среди всех офисов Украины.
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29.07.2020 13:40 Відповісти
Ну да...если в отделениях укрпочты вместо почтовых услуг продавать крупу в пакетах...то можно заработать...
А если у укрпочты забрать доставку пенсий...то она вылетит в трубу...
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29.07.2020 13:28 Відповісти
а шо ж вы такое производили? выращивали?
подняли тарифы на услуги и доставку - вот ваш заработок (но не заработок ... почтальонов )
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29.07.2020 13:28 Відповісти
Так это только на зарплату аппарату Укрпочты хватит. И то без налогов.
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29.07.2020 13:32 Відповісти
Не хватит! Больше 1/2 из этой суммы (22,5 ляма) только гендиректору уйдет
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29.07.2020 13:36 Відповісти
отож, 1/2 піде головному нікчемі з Укрпошти. І так все в Україні - переважно надходить нікчемам.
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29.07.2020 13:43 Відповісти
А еще укрпочта на пополнении мобильников бабушкам ...дедушкам и просто ленивым неплохо зарабатывает...с каждого пополнения 5 грн. имеет...
Итого весь заработок на чем угодно...крупы...консервы...пополнение...кроме того чем почта должна заниматься...
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29.07.2020 13:33 Відповісти
При этом гендиректор за год получает порядка 22,5 лямов, т.е. половину чистой прибыли огромного предприятия с тысячами сотрудников (которые кстати получают копейки) не дохрена ли?!
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29.07.2020 13:34 Відповісти
42 миллиона на 13700 отделений...3000 грн на отделение за полгода... или 500 грн в месяц...это достижение???
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29.07.2020 13:37 Відповісти
И это с какой стоимости общего капитала?
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29.07.2020 13:38 Відповісти
За пол года директор Укрпочты получил 3 млн. зарплаты.
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29.07.2020 14:09 Відповісти
Хм. Поиграимся в цифры. В Укрпошта работает около 85500 сотрудников. Получается что каждый сотрудник в среднем принёс 42700000/85500=499,41 грн. чистого дохода, и это за пол года. А за день аж 2 грн. 74 копейки. Умопомрачительная эффективность.
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29.07.2020 14:15 Відповісти
З власних спостережень - ефект є. стало краще з обслуговуванням. До відділка можуть дістатися люди з обмеженими можливостями. Якби дівчатам підняли зарплатню, щоб вони не так часто змінювалися.
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29.07.2020 15:03 Відповісти
Так и есть. Даже в Киеве задрипаные. Нищета. Как
было всё 20 лет назад, так и осталось.
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29.07.2020 15:09 Відповісти
 
 