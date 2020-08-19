"Укрпошта" випустила марку із зображенням першої нагороди УНР. ФОТО

Уведено в обіг поштову марку, присвячену 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років та заснування державних нагород Української Народної Республіки.

"Відзнака Залізного хреста" – це перша з реалізованих нагород УНР, яка була призначена для нагородження за похід і бої з 6 грудня 1919 року по 6 травня 1920 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрпошти".

До поштової марки випущено конверт "Перший день" та виготовлено штемпель спецпогашення. На конверті зображено фрагмент грамоти генерала (тоді – отамана) М. Омеляновича-Павленка, ескіз якої виконав В. Крижанівський. Автор поштового випуску – Володимир Таран.

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Поштова марка "Відзнака Залізного хреста" випущена тиражем 130 тис. примірників. Номінальна вартість – 11 грн і відповідає тарифу на пересилання простого пріоритетного листа вагою до 50 г у межах України.

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