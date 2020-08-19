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"Укрпошта" випустила марку із зображенням першої нагороди УНР. ФОТО

Уведено в обіг поштову марку, присвячену 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років та заснування державних нагород Української Народної Республіки.

"Відзнака Залізного хреста" – це перша з реалізованих нагород УНР, яка була призначена для нагородження за похід і бої з 6 грудня 1919 року по 6 травня 1920 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрпошти".

До поштової марки випущено конверт "Перший день" та виготовлено штемпель спецпогашення. На конверті зображено фрагмент грамоти генерала (тоді – отамана) М. Омеляновича-Павленка, ескіз якої виконав В. Крижанівський. Автор поштового випуску – Володимир Таран.

Також дивіться: "Укрпошта" запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях. ФОТОрепортаж

Поштова марка "Відзнака Залізного хреста" випущена тиражем 130 тис. примірників. Номінальна вартість – 11 грн і відповідає тарифу на пересилання простого пріоритетного листа вагою до 50 г у межах України.

.Укрпошта випустила марку із зображенням першої нагороди УНР 01
Укрпошта випустила марку із зображенням першої нагороди УНР 02

Також читайте: "Укрпошта" заробила 42 мільйони чистого прибутку за пів року, - Смілянський

Автор: 

нагорода (1260) Укрпошта (1081) УНР (65)


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Топ коментарі
+13
"Укрпочта" выпустила марку с изображением единственной боевой награды Армии УНР - Цензор.НЕТ 9507
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19.08.2020 00:36
+9
Нагороди армій УНР та ЗУНР
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Орден Визволення 1-го ступеня.
2. Медаль "За заслуги" (Медаль Тризуба) 1-го класу.
3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Залізний хрест УНР
4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2 Хрест легіону Українських січових стрільців (Гуцульський)
5. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8 Хрест Симона Петлюри
6. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Галицький Хрест (для військовиків)
7. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_3-%D1%97_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%97 Хрест 3-ї Залізної стрілецької дивізії
8. Мініатюра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2_(%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Бойового (Мазепинського) хреста
9. Відзнака 6-ї Січової стрілецької дивізії.
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19.08.2020 00:36
+8
"Укрпочта" выпустила марку с изображением единственной боевой награды Армии УНР - Цензор.НЕТ 3832
Україні ще б прапор УНР як її правонаступниці.
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19.08.2020 00:41
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Юрий Мухин

@mukhin_ua

https://twitter.com/mukhin_ua/status/1295834097336623105

Убери вирус Московии, и никаких проблем в Беларуси не будет. И в Сирии. В Иране не будет ядерного оружия, Ын согласится уехать в Швейцарию, где бывал молодым, на севере Африки прекратятся войны, а Краина вернется к исконным границам, вспомнив где украинский был родным языком.
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19.08.2020 00:34 Відповісти
"Укрпочта" выпустила марку с изображением единственной боевой награды Армии УНР - Цензор.НЕТ 9507
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19.08.2020 00:36 Відповісти
Нагороди армій УНР та ЗУНР
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Орден Визволення 1-го ступеня.
2. Медаль "За заслуги" (Медаль Тризуба) 1-го класу.
3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Залізний хрест УНР
4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2 Хрест легіону Українських січових стрільців (Гуцульський)
5. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8 Хрест Симона Петлюри
6. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Галицький Хрест (для військовиків)
7. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_3-%D1%97_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%97 Хрест 3-ї Залізної стрілецької дивізії
8. Мініатюра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2_(%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Бойового (Мазепинського) хреста
9. Відзнака 6-ї Січової стрілецької дивізії.
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19.08.2020 00:36 Відповісти
Наскільки знаю, залізний хрест не був єдиною бойовою відзнакою армії УНР
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19.08.2020 00:38 Відповісти
"Укрпочта" выпустила марку с изображением единственной боевой награды Армии УНР - Цензор.НЕТ 3832
Україні ще б прапор УНР як її правонаступниці.
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19.08.2020 00:41 Відповісти
О.
Нормальне розташування кольорів.
Там би ще червоного і чорного кольору.
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19.08.2020 00:49 Відповісти
А от орден РСФСР, тієї ж пори:
"Укрпочта" выпустила марку с изображением единственной боевой награды Армии УНР - Цензор.НЕТ 3202
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19.08.2020 00:47 Відповісти
Це нагорода командного складу ЧА Туркестанського фронту, коли була Громадянська війна.
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19.08.2020 00:56 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8&oq=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81&aqs=chrome.5.69i57j0l6.12181j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Бро, то вершечок айсберга. Касаби прикривають більш цікаві речі. Зайди по цьому пруфу.
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19.08.2020 01:00 Відповісти
Так это свастику Гитлер у москалей скомуниздил. Интересно...
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19.08.2020 09:28 Відповісти
Слугам народа нужно лучше знать подвиги народа.
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19.08.2020 00:59 Відповісти
Ну а как там смелянский глава укрпочты грёбанной ,а ну да продолжает жировать падло с зарплатой 2 ляма а марка это потом когда гавнюка посадят
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19.08.2020 01:00 Відповісти
Укрполшта, нехай, стелажі зробить у відділеннях, щоб працівники в купах посилок не рилися. Опалення толкове зробили в цих самих відділеннях, щоб працівники та клієнти в холодну пору року не мерзли.
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19.08.2020 09:45 Відповісти
 
 