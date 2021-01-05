С начала суток 5 января нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС
На Донбассе, вдоль линии разграничения в течение текущих суток, 5 января, в районах ответственности наших бригад наблюдалась тишина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 75 взрывоопасных предметов.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами".
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показать весь комментарий05.01.2021 18:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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