Магазины во время локдауна смогут продавать бытовую химию и прессу, - Мокан
Кабинет Министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу к перечню товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-25 января.
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании во вторник.
"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобретать", - сказал Мокан.
Он добавил, что соответствующая инициатива исходила от главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.
Также на Цензор.НЕТ: Степанов назвал список товаров, которыми можно будет торговать во время январского локдауна
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Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.
Один газетчик, чихнувши на "прессу" - заразит половину района Киева...
но.. разешила, ибо как нарИд сможет знавать о свежих видосиках клоуна?
кто последний раз видел в городе Киеве ПРЕССУ ???
я не имею ввиду-газетенок агиток к выборам
Но в Украине у власти "поленья" из особо тупой древесины ("я выстрогал его из полена", как сказал Беня о "бубочке"), и потому они не имеют никакого представления о том, как работают бизнесы, живет все это чиновье в жиртуальной реальности, и не задумываются, что за их идиотские директивы их будут отлавливать и бить таки в реале.
Ващето лучче ея печатать на туалетной бумаге..
))
Пре́сса - часть средств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F массовой коммуникации (которые обозначаются также ещё не вышедшим из употребления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC анахронизмом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98 СМИ ), совокупность массовых периодических https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 печатных , а также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 электронных изданий для массового читателя: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 газет , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB журналов , сборников, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85 альманахов .
Термин происходит от названия первой массовой газеты «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Presse&action=edit&redlink=1 La Presse https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Presse_(France) [fr] », вышедшей в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париже в https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1836 году . Характеризуя привычку к чтению газет по утрам, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C Гегель назвал её «утренней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 молитвой современного человека»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0#cite_note-1 [1] .
Так что пресса это совокупность печатных и электронных изданий.
я уже начал волноваться за интернет
Некоторые особо одаренные граждане полагают, что вирус - он везде вирус и ковид может заползти в комьютер, как вирус софтверный
Это не шутка, к ожалению.
Это пример образования определенной части лохтората.
Так что если в тонометре сядет бвтврейка, считай что кырдык придёт гипертоникам
мне очень нравится это "можно" - барин позволяют
с тех пор остались только мятые у Петра Симоненка
отменяют Основные законы-это бред и преступление. Законы нас защищают не только требуют. Пока мы не поймем этого мы безграмотные дикие папуасы, для которых на все случаи жизни один закон это Табу глвного шамана.
https://ibigdan.livejournal.com/26101439.html Это самая тупая власть в истории Украины - они постоянно придумывают какую-то херню, которую вскоре отменяют. Но поскольку их избиратели такие же тупые, отмену подают как победу и повод для гордости.
Вот на днях "слуги народа" https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/1035293386976660 выкатили список своих "достижений" за 2020 год:
Пункт 1: Сами приняли закон, получили ******** от ФОПов, сами же и отложили закон.
Пункт 5: Сначала отменили, а потом героически вернули.
Не зря год прошёл.