Магазины во время локдауна смогут продавать бытовую химию и прессу, - Мокан

Кабинет Министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу к перечню товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-25 января.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании во вторник.

"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобретать", - сказал Мокан.

Он добавил, что соответствующая инициатива исходила от главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов назвал список товаров, которыми можно будет торговать во время январского локдауна