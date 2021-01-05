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Магазины во время локдауна смогут продавать бытовую химию и прессу, - Мокан

Магазины во время локдауна смогут продавать бытовую химию и прессу, - Мокан

Кабинет Министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу к перечню товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-25 января.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании во вторник.

"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобретать", - сказал Мокан.

Он добавил, что соответствующая инициатива исходила от главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов назвал список товаров, которыми можно будет торговать во время январского локдауна

Автор: 

Кабмин (14034) карантин (16729) COVID-19 (18608) Мокан Василий (44) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+8
Прессу можно,а пачку бумаги для принтера нельзя,так как сразу вирус накинется?
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05.01.2021 19:26
+8
Печатная пресса... Это турбо )
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05.01.2021 19:27
+6
Вопрос "На каком основании выплаты предпринимателям и их наемным сотрудникам материальной помощи проводились из средств Пенсионного фонда Украины, целевого внебюджетного фонда,", еще станет основанием серьезного уголовного расследования.
Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.
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05.01.2021 19:41
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Прессу можно,а пачку бумаги для принтера нельзя,так как сразу вирус накинется?
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05.01.2021 19:26 Ответить
Вопрос "На каком основании выплаты предпринимателям и их наемным сотрудникам материальной помощи проводились из средств Пенсионного фонда Украины, целевого внебюджетного фонда,", еще станет основанием серьезного уголовного расследования.
Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.
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05.01.2021 19:41 Ответить
В Украине этим нищебродам-ФОПам компенсацию выплачивают пенсионеры. Забавно, да?
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05.01.2021 19:54 Ответить
п.с. через печатную продукцию вирус отлично передается)
Один газетчик, чихнувши на "прессу" - заразит половину района Киева...
но.. разешила, ибо как нарИд сможет знавать о свежих видосиках клоуна?
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05.01.2021 19:44 Ответить
прессу !!!!
кто последний раз видел в городе Киеве ПРЕССУ ???
я не имею ввиду-газетенок агиток к выборам
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06.01.2021 00:00 Ответить
Вообще то даже у нас в Мельбурне, с нашим, прости Господи, придурком - премьером штата Эндрюсом, магазины оффисных принадлежностей работали, хоть и бесконтактно.
Но в Украине у власти "поленья" из особо тупой древесины ("я выстрогал его из полена", как сказал Беня о "бубочке"), и потому они не имеют никакого представления о том, как работают бизнесы, живет все это чиновье в жиртуальной реальности, и не задумываются, что за их идиотские директивы их будут отлавливать и бить таки в реале.
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06.01.2021 05:23 Ответить
Сами виноваты, пересичных постепено опутали законами и держат что в коконе а потом начинают пить кровь. И главное эти законы никто до конца не знает,а кто знает его не слышно среди воя невигласов. Игроют какую то какофонию и выдают за высокую музыку. И все юристы дружно убеждают с важным видом что так и надо.Доигрались а король то голый -эконмика сдувается и ковид это только предлог. Зашли в тупик,пора разворачиваться к сильному самоуправлению .
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06.01.2021 11:04 Ответить
Печатная пресса... Это турбо )
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05.01.2021 19:27 Ответить
Ну и чудненько,будем жрать бытовую химию,ею же срать и подтираться прессой...
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05.01.2021 19:28 Ответить
"Младший (мелкий) брат" разрешил прессу.. "2020"
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05.01.2021 19:29 Ответить
лапти тут спрашивают почему Мы рублем интересуемся , а мы что не люди в туалет не ходим
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05.01.2021 19:33 Ответить
А на фіга тепер лохдаун? Захворівших децл взагалі. Чи новорічні корпоративи ;Квартал-95; пройшли, тепер можна і лохдаун?
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05.01.2021 19:30 Ответить
прессу?))) а телеграф будет работать? ))))
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05.01.2021 19:30 Ответить
и Вайпер тоже
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05.01.2021 19:32 Ответить
только для телеграмм-молний
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06.01.2021 00:01 Ответить
прессу на самокрутки . а табак ?
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05.01.2021 19:31 Ответить
Пресса мировая у Меня в Айфонах и смартфонах...
Ващето лучче ея печатать на туалетной бумаге..
))
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05.01.2021 19:32 Ответить
Так буде лох-даун, чи ні?
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05.01.2021 19:34 Ответить
нок даун
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05.01.2021 19:35 Ответить
Вїн гімнюк і так є вже досить тривалий термїн...
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05.01.2021 19:41 Ответить
Все що треба зараз людям це хімія витравити всю ту гидоту, що зібралася у владі.
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05.01.2021 19:34 Ответить
печатная пресса ! аха-ха а какая она еще бывает Малюськи придурковатые
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05.01.2021 19:42 Ответить
Ну викки так трактует термин пресса:

Пре́сса - часть средств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F массовой коммуникации (которые обозначаются также ещё не вышедшим из употребления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC анахронизмом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98 СМИ ), совокупность массовых периодических https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 печатных , а также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 электронных изданий для массового читателя: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 газет , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB журналов , сборников, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85 альманахов .
Термин происходит от названия первой массовой газеты «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Presse&action=edit&redlink=1 La Presse https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Presse_(France) [fr] », вышедшей в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париже в https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1836 году . Характеризуя привычку к чтению газет по утрам, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C Гегель назвал её «утренней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 молитвой современного человека»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0#cite_note-1 [1] .
Так что пресса это совокупность печатных и электронных изданий.
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05.01.2021 22:01 Ответить
слава те Господи !
я уже начал волноваться за интернет
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06.01.2021 00:03 Ответить
Не Вы один.
Некоторые особо одаренные граждане полагают, что вирус - он везде вирус и ковид может заползти в комьютер, как вирус софтверный
Это не шутка, к ожалению.
Это пример образования определенной части лохтората.
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06.01.2021 05:25 Ответить
А батарейки ААА не будут, электротовары ?
Так что если в тонометре сядет бвтврейка, считай что кырдык придёт гипертоникам
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05.01.2021 19:45 Ответить
завтра тебе последний день,бери с запасом
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05.01.2021 19:48 Ответить
я не пью
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06.01.2021 13:42 Ответить
покупай аппарат с насосом - времена сейчас тяжелые, нужно рассчитывать только на себя
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06.01.2021 00:10 Ответить
А почему нам про это сообщает путинский интерфакс?
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05.01.2021 19:55 Ответить
О, вєлікіє разрєшатєлі...
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05.01.2021 19:56 Ответить
Эти товары можно будет приобретать", - сказал Мокан.

мне очень нравится это "можно" - барин позволяют
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05.01.2021 19:58 Ответить
огромное нечеловеческое спасибо зеленскому вове и его команде, за заботу о людях
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05.01.2021 19:59 Ответить
Вышел,подышал воздухом,купил туалетного утенка и свежий номер комсомолки...
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05.01.2021 20:06 Ответить
последнюю свежую комсомолку видел лет эдак 30-ть назад,
с тех пор остались только мятые у Петра Симоненка
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06.01.2021 00:09 Ответить
а гандони будуть продавати?
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05.01.2021 20:13 Ответить
О чём Вы? Люди мрут как мухи. Надо восстанавливать популяцию налогоплательщиков. Вот и будет чем заняться в ближайший лохдаун
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05.01.2021 21:08 Ответить
зачем если нельзя выйти из дома... налево
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06.01.2021 00:12 Ответить
Ходи направо, главное результат
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06.01.2021 12:49 Ответить
Зе-дебіли,ваш препіздєнт за вас дуже переживає... Ха-ха-ха...
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05.01.2021 20:13 Ответить
Єта проста афігеть... Как трогатєльно,***...
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05.01.2021 22:23 Ответить
У нас 80 % населення не прочитають газети.
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06.01.2021 02:38 Ответить
порох робив би теж саме. Я маю на увазі лох-даун (і крек-даун, і брейк-даун). Він їде в одному возику з глобалістами. Допоміг зеленим прийняти для шороша закон про продаж землі. І, до речі, поздоровив мумію чжоу бай-дена з фальсифікацією виборів. А біоробота чжоу байдена і проститутку гаріс пхають нагору глобалісти.
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06.01.2021 06:37 Ответить
Постановление кабмина не может отменять Закон О правх споживачив и Конституцию. Суд это не приймет. Нужен якийсь недолугий закон хотя бы. Приступные подзаконные акты
отменяют Основные законы-это бред и преступление. Законы нас защищают не только требуют. Пока мы не поймем этого мы безграмотные дикие папуасы, для которых на все случаи жизни один закон это Табу глвного шамана.
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06.01.2021 09:46 Ответить
Магазини під час локдауну зможуть продавати побутову хімію і пресу, - Мокан - Цензор.НЕТ 6744

https://ibigdan.livejournal.com/26101439.html Это самая тупая власть в истории Украины - они постоянно придумывают какую-то херню, которую вскоре отменяют. Но поскольку их избиратели такие же тупые, отмену подают как победу и повод для гордости.
Вот на днях "слуги народа" https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/1035293386976660 выкатили список своих "достижений" за 2020 год:

Магазини під час локдауну зможуть продавати побутову хімію і пресу, - Мокан - Цензор.НЕТ 8706

Пункт 1: Сами приняли закон, получили ******** от ФОПов, сами же и отложили закон.
Пункт 5: Сначала отменили, а потом героически вернули.

Не зря год прошёл.
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06.01.2021 12:18 Ответить
 
 