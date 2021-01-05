Магазини під час локдауну зможуть продавати побутову хімію і пресу, - Мокан

Кабінет Міністрів додав товари побутової хімії і друковану пресу до переліку товарів, які магазини зможуть продавати під час жорсткого локдауну 8-25 січня.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні у вівторок.

"Змінами було запропоновано додати можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці товари можна буде купувати", - сказав Мокан.

Він додав, що відповідна ініціатива йшла від глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.

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