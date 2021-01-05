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Минздрав обнародовал обновленный протокол лечения коронавируса
Министерство здравоохранения обнародовало обновленный протокол лечения коронавируса. Данный протокол был обновлен 31 декабря 2020 года.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте Минздрава.
Как отметила инфекционист Ольга Голубовская, главным изменением является то, что из обновленного протокола исключили из лечения больных с критическим течением заболевания препарат "Тоцилизумаб". Его применение рекомендуется лишь при тяжелом течении болезни.
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+9 mrSmith
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показать весь комментарий05.01.2021 20:40 Ссылка
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...у нас ещё нихто, никого, ничем не лечит...*)
...я мовчу...
А у нас некоторые назначают его всем. Само собой, что симптоматику он снижает и улучшает самочувствие, но потом бывает и хуже, потому как иммунитет-то он подавляет.
Дексаметазон по протоколу положен, если человек получает кислородную поддержку (или все идет к тому). На ранних стадиях и просто так, от нечего делать, его, разумеется, принимать не стоит, это не конфетки. Но при среднем и тяжелом течении он реально помогает.
ВОЗ в своих рекомендациях пишет о нежелательности применения его при легком течении главным образом для того, чтобы народ не смел его прозапас из всех аптек и не было искусственного дефицита.
Вам років під 60? Омега3 - чудова річ і цілком може бути допоміжною і при лікуванні ковіду, оскільки покращує еластичність судин.
Ви гавкаєте як типовий порохобот.
Навіть в лікарню не забрали..
Нет тестов - нет больных!
... а мы тут кукуем -- тоска лютая! -- ни погуляли, ни расслабились -- где-нить возле Маркус Кирхе -- там с 14 века все гуляют... -- без пауз!
Сегодня шайбы уплотнительные через Ибей заказывал -- стоят 6 евриков, доставка 39!
Не, пора сваливать отсель! ... -- в Беларусь сперва... *)
https://www.youtube.com/watch?v=ClLEdUS_oBE Цена пандемии. Беседа с доктором медицинских наук Михаилом Фаворовым.
Там, кстати, речь идёт и о протоколах лечения.