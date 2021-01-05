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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обнародовал обновленный протокол лечения коронавируса

Минздрав обнародовал обновленный протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный протокол лечения коронавируса. Данный протокол был обновлен 31 декабря 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте Минздрава.

Как отметила инфекционист Ольга Голубовская, главным изменением является то, что из обновленного протокола исключили из лечения больных с критическим течением заболевания препарат "Тоцилизумаб". Его применение рекомендуется лишь при тяжелом течении болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская

Автор: 

карантин (16729) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+9
Главный метод лечения: манипуляции со статистикой и тестами.
Нет тестов - нет больных!
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05.01.2021 20:32
+8
Кроворазжижающие и, если высокая температура, парацетамол. Это два лекарства, которые в основном применяют при лечении короновируса. Ни одно из этих лекарств не является лекарством от короновируса, а лишь не дает пациенту склеить ласты, пока иммунная система сама борется с вирусом. Все остальные препараты применяют при осложнениях хронических болезней и т.п. И так везде, кроме рашки - на рашке еще лупили конскими дозами антибиотиков (счас вроде перестали).
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05.01.2021 21:05
+7
Степанов не є медиком, а є корупціонером тому готовий лікувати всіх хоч риб'ячим жиром, або тільки закуповувати цей риб'ячий жир на мільярди гривень!
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05.01.2021 20:40
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Ой, как немцам интересно!

...у нас ещё нихто, никого, ничем не лечит...*)
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05.01.2021 20:26 Ответить
Его нигде ничем не лечат. Нет лекарства.
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05.01.2021 20:30 Ответить
Минздрав обнародовал обновленный протокол лечения коронавируса
...я мовчу...
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05.01.2021 20:31 Ответить
Степанов не є медиком, а є корупціонером тому готовий лікувати всіх хоч риб'ячим жиром, або тільки закуповувати цей риб'ячий жир на мільярди гривень!
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05.01.2021 20:40 Ответить
Хорошо если только рыбий жир, а не неведомая хрень
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05.01.2021 21:00 Ответить
Кроворазжижающие и, если высокая температура, парацетамол. Это два лекарства, которые в основном применяют при лечении короновируса. Ни одно из этих лекарств не является лекарством от короновируса, а лишь не дает пациенту склеить ласты, пока иммунная система сама борется с вирусом. Все остальные препараты применяют при осложнениях хронических болезней и т.п. И так везде, кроме рашки - на рашке еще лупили конскими дозами антибиотиков (счас вроде перестали).
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05.01.2021 21:05 Ответить
Еще кислородик, кому требуется (масочка, или искуственная вентиляция у тяжелых). И всё.
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05.01.2021 21:07 Ответить
+ Дексаметазон при среднем и тяжелом течении, реально снижает симптоматику, улучшает самочувствие. Кроме парацетамола - ибупрофен (желательно их чередовать раз в несколько дней, чтобы снизить негативное влияние каждого препарата). + Остальные препараты для симптоматического лечения (обезболивающие, откашливающие, противорвотные, снотворные и др.) по мере необходимости. Антибиотики - при обоснованном подозрении в наличии присоединившейся бактериальной инфекции (по показателям крови).
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05.01.2021 22:44 Ответить
С дексаметазоном вообще нужно аккуратнее. Читал исследования, которые доказали, что применение дексаметазона на начальных этапах заболевания сильно увеличивает процент летальности. По нормальному его должны давать только тем, кто уже на интенсивной терапии. И именно об этом говорили и первоначальные исследования и ВОЗ.
А у нас некоторые назначают его всем. Само собой, что симптоматику он снижает и улучшает самочувствие, но потом бывает и хуже, потому как иммунитет-то он подавляет.
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06.01.2021 02:06 Ответить
Декса вообще только для реанимаций. Если использовать при течении средней тяжести, то с ОЧЕНЬ большой долей вероятности будут бактериальные или грибковые осложнения.
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06.01.2021 02:17 Ответить
Я с Вами полностью согласен. И вирусу развиваться проще. Поэтому в случае с короной его следует принимать только тогда, когда следует "гасить" иммунитет. Об этом я и написал. Да, при бактериальных инфекциях, когда уже работают антибиотики, при пневмониях его назначают даже обычным больным. Но при вирусных пневмониях с этим нужно быть осторожней.
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06.01.2021 03:41 Ответить
При цитокиновом шторме и гипервоспалительной реакции, когда организм реагирует неадекватно угрозе и начинает убивать здоровые клетки легких, что приводит к дальнейшему снижению сатурации. У многих людей возникает такая аутоимунная реакция, и дексаметазон (или другие глюкокортикостероиды) в такой ситуации реально помогают выкарабкаться. И хоть он положен только при стационарном лечении, многие его принимают на дому, в виду загруженности больниц и трудностей с госпитализацией.
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06.01.2021 23:17 Ответить
Невнимательно читали, они указывают, что этот вывод неоднозначный/не имеет достаточных подтверждений)
Дексаметазон по протоколу положен, если человек получает кислородную поддержку (или все идет к тому). На ранних стадиях и просто так, от нечего делать, его, разумеется, принимать не стоит, это не конфетки. Но при среднем и тяжелом течении он реально помогает.

ВОЗ в своих рекомендациях пишет о нежелательности применения его при легком течении главным образом для того, чтобы народ не смел его прозапас из всех аптек и не было искусственного дефицита.
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06.01.2021 23:11 Ответить
Прочтите иллюстр. лист к парацетамолу- надеюсь, вам, как и мне, не захочется его применять. Уж лучше аспирин. А на каком основании Вы даёте советы по лечению- Вы медик? народный целитель с большим опытом? недавний переболевший с личным опытом?
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06.01.2021 02:54 Ответить
Я не даю советы, а констатирую факт. Можете проверить сами, если не верите.
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06.01.2021 10:49 Ответить
У аспирина тоже куча побочек со стороны ЖКТ, а ведь он толком не сбивает температуру при приеме в небольших дозах. Врачи рекомендуют чередовать ибупрофен с парацетомолосодержащими препаратами (день так, день так). Аспирин-кардио в небольших дозах рекомендуют для предотвращения образования тромбов (кардио не так пагубно влияет на ЖКТ)
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07.01.2021 00:11 Ответить
ви малообізнані щодо риб'ячого жиру.
Вам років під 60? Омега3 - чудова річ і цілком може бути допоміжною і при лікуванні ковіду, оскільки покращує еластичність судин.
Ви гавкаєте як типовий порохобот.
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05.01.2021 21:27 Ответить
Я про риб'ячий жир, Омега-3 та ковід знаю, пояснювати не потрібно. Але Степанов ідіот і застосовує ліки з недоведеною ефективністю за що буде відповідати перед судом!
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05.01.2021 21:42 Ответить
ну то почитайте що є по-суті риб'ячий жир. Це вам не смалець, дядьку. Омега 3 і є тією речовиною заради якої в ссср ложками давали дітям той жир. На разі ефективно навчилися витягувати з нього омегу-3 і продають в капсулах. При чому ціна значно різниться.
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05.01.2021 21:55 Ответить
Мені більше подобається риб'ячий жир в скумбрії.
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05.01.2021 22:32 Ответить
Опубликуй, если нашел в этом протоколе, "лекарство от короновируса". Именно лекарство и именно от короновируса.
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05.01.2021 20:55 Ответить
Молитва син мій, молитва. )))
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05.01.2021 21:07 Ответить
Она помогает только в сочетании с традиционной медициной.
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05.01.2021 21:08 Ответить
Причастя теж дозволене, кагор, червоне вино, горілка ... на поминках. )))
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05.01.2021 21:27 Ответить
Особенно тому, по ком поминки. Ему еще припарки помогают, как гласит народная мудрость...
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05.01.2021 21:29 Ответить
Критичним відмінили "Тоцилизумаб" - їм допоможе тільки святий отче та молитва. А важких будуть "Тоцилизумабом" доводити до критичних )))
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05.01.2021 21:06 Ответить
Счас, Мій дружбан помер три тижні тому..
Навіть в лікарню не забрали..
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05.01.2021 20:29 Ответить
Встречайте! Новый! Обновлённый! Теперь со вкусом клубники! З.Ы.На дату внимание.
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05.01.2021 20:30 Ответить
Главный метод лечения: манипуляции со статистикой и тестами.
Нет тестов - нет больных!
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05.01.2021 20:32 Ответить
Кофейная гуща может хоть каждый вечер "выдавать" новую статистику и протоколы.
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05.01.2021 20:37 Ответить
А ШО....подорожник тоже исключили? Но, хоть банки можно ? На толивзубдамы денег нет у народа.
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05.01.2021 20:40 Ответить
если хилый сразу в гроб ,сохранить здоровье чтоб ,занимайтесь люди наливанием
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05.01.2021 20:40 Ответить
Минздрав обнародовал обновленный протокол лечения коронавируса - Цензор.НЕТ 164
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05.01.2021 20:42 Ответить
Ну хрен его знает? -- может внатуре, есть украинское Нечто?
... а мы тут кукуем -- тоска лютая! -- ни погуляли, ни расслабились -- где-нить возле Маркус Кирхе -- там с 14 века все гуляют... -- без пауз!

Сегодня шайбы уплотнительные через Ибей заказывал -- стоят 6 евриков, доставка 39!
Не, пора сваливать отсель! ... -- в Беларусь сперва... *)
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05.01.2021 20:42 Ответить
Ликбез по данному вопросу:
https://www.youtube.com/watch?v=ClLEdUS_oBE Цена пандемии. Беседа с доктором медицинских наук Михаилом Фаворовым.
Там, кстати, речь идёт и о протоколах лечения.
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06.01.2021 09:09 Ответить
Всё правильно! Никогда воры у власти не дадут народу хорошей медицины, т.к. народ сам так относится к медикам!
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05.01.2021 20:43 Ответить
а спутнику разрешение как продвигается?
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05.01.2021 20:46 Ответить
из подопытных собак, только опзж-опники готовы тесты проводить. но и то, все на ********* хотят. )
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05.01.2021 21:02 Ответить
Зачем 10 лет учиться и каждый год курсы "проходить", если всё по протоколу?
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05.01.2021 20:53 Ответить
свєжий асфальт нада нюхать ілє нєт
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05.01.2021 20:56 Ответить
Закатать туда этого поца и насрать,нюхать не обязательно...
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05.01.2021 21:21 Ответить
марихуану не добавили???
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05.01.2021 21:15 Ответить
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05.01.2021 21:28 Ответить
В общем , нада дома сидеть и ничё не делать . ((
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05.01.2021 21:28 Ответить
Пневмония как была , так и есть . Её никто не отменял , потому и пишут во всех диагнозах . ))
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05.01.2021 21:51 Ответить
Идите в ж****пу со своими советами. На ето государство как и на Минздрав надежды нету. У нас уже народ сам уже лечится и какие хочешь рецепты вам расскажет.
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05.01.2021 21:50 Ответить
Цыбули и часныка вам , кацапам - не будет .
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05.01.2021 22:01 Ответить
Самый действующий "протокол" : квашеная капусточка (можно и свежую порезать) + пару зубков чесночка+ репчатая луковица+ хрен с бурячком ежедневно; тёплое питьё (не путать с горячительными напитками) как при любой простуде. Ингаляции паром от воды отварной картошки. Глубокое вдыхание запаха свежеразрезанных указанных выше овощей. Это народный рецепт на сегодняшний день, не требующий больших расходов. Ниже советуют лек-во по 850долл.х2х14=? Лень считать, всё равно негде их взять.
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06.01.2021 03:24 Ответить
Оно и не работает. Испытания идут с весны, положительных результатов до сих пор нет. Но стоит дорого, а значит можно отмыть много денег - сейчас для них это главное.
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06.01.2021 03:47 Ответить
Лекарство Актемра (Тоцилизумаб), цена 200 мл-850$, подозреваю, что нужно пара флаконов в сутки на 2 недели. Ни балей.
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05.01.2021 23:01 Ответить
Они уже завезли себе вакцину (сообщил Бродский) и начали вакцинироваться. Рабы и гои им не интересны... бабы еще нарожают.
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05.01.2021 23:53 Ответить
 
 