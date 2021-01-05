Минздрав обнародовал обновленный протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный протокол лечения коронавируса. Данный протокол был обновлен 31 декабря 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте Минздрава.

Как отметила инфекционист Ольга Голубовская, главным изменением является то, что из обновленного протокола исключили из лечения больных с критическим течением заболевания препарат "Тоцилизумаб". Его применение рекомендуется лишь при тяжелом течении болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская