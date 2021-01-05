МОЗ оприлюднило оновлений протокол лікування коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений протокол лікування коронавірусу. Цей протокол було оновлено 31 грудня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначила інфекціоністка Ольга Голубовська, головною зміною є те, що з оновленого протоколу виключили з лікування хворих із критичним перебігом захворювання препарат "Тоцилізумаб". Його застосування рекомендується лише при тяжкому перебігу хвороби.

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