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МОЗ оприлюднило оновлений протокол лікування коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений протокол лікування коронавірусу. Цей протокол було оновлено 31 грудня 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Як зазначила інфекціоністка Ольга Голубовська, головною зміною є те, що з оновленого протоколу виключили з лікування хворих із критичним перебігом захворювання препарат "Тоцилізумаб". Його застосування рекомендується лише при тяжкому перебігу хвороби.
Топ коментарі
+9 mrSmith
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+8 Valery Greff
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+7 Igor L
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...у нас ещё нихто, никого, ничем не лечит...*)
...я мовчу...
А у нас некоторые назначают его всем. Само собой, что симптоматику он снижает и улучшает самочувствие, но потом бывает и хуже, потому как иммунитет-то он подавляет.
Дексаметазон по протоколу положен, если человек получает кислородную поддержку (или все идет к тому). На ранних стадиях и просто так, от нечего делать, его, разумеется, принимать не стоит, это не конфетки. Но при среднем и тяжелом течении он реально помогает.
ВОЗ в своих рекомендациях пишет о нежелательности применения его при легком течении главным образом для того, чтобы народ не смел его прозапас из всех аптек и не было искусственного дефицита.
Вам років під 60? Омега3 - чудова річ і цілком може бути допоміжною і при лікуванні ковіду, оскільки покращує еластичність судин.
Ви гавкаєте як типовий порохобот.
Навіть в лікарню не забрали..
Нет тестов - нет больных!
... а мы тут кукуем -- тоска лютая! -- ни погуляли, ни расслабились -- где-нить возле Маркус Кирхе -- там с 14 века все гуляют... -- без пауз!
Сегодня шайбы уплотнительные через Ибей заказывал -- стоят 6 евриков, доставка 39!
Не, пора сваливать отсель! ... -- в Беларусь сперва... *)
https://www.youtube.com/watch?v=ClLEdUS_oBE Цена пандемии. Беседа с доктором медицинских наук Михаилом Фаворовым.
Там, кстати, речь идёт и о протоколах лечения.