Майже 80% госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів потребують кисню, - експерт МОЗ Дубров

Через коронавірусну інфекцію може бути дихальна недостатність. Це імунне ураження легеневої тканини.

Про це розповіла в коментарі РБК-Україна лікарка-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, людина втрачає здатність на деякий час забезпечувати себе киснем.

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"Поки інші ділянки легень справляються, людина не відчуває задишки. Але якщо кількість уражених ділянок перевищує компенсаторні можливості неуражених ділянок, починає падати сатурація - рівень кисню в крові - і людина відчуває задишку", - пояснила вона.

Госпіталізації підлягають пацієнти із сатурацією менше ніж 92%, за стандартами МОЗ. Президент Асоціації анестезіологів, один з експертів МОЗ Сергій Дубров додав, що до цього списку також входять середні або тяжкі пацієнти з більш високим рівнем сатурації.

"Переважна більшість пацієнтів, приблизно 80%, у яких є показання до госпіталізації, мають отримувати кисень в комплексі лікування", - зазначив він.