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Новини Коронавірус і карантин
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Майже 80% госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів потребують кисню, - експерт МОЗ Дубров

Майже 80% госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів потребують кисню, - експерт МОЗ Дубров

Через коронавірусну інфекцію може бути дихальна недостатність. Це імунне ураження легеневої тканини.

Про це розповіла в коментарі РБК-Україна лікарка-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, людина втрачає здатність на деякий час забезпечувати себе киснем.

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"Поки інші ділянки легень справляються, людина не відчуває задишки. Але якщо кількість уражених ділянок перевищує компенсаторні можливості неуражених ділянок, починає падати сатурація - рівень кисню в крові - і людина відчуває задишку", - пояснила вона.

Госпіталізації підлягають пацієнти із сатурацією менше ніж 92%, за стандартами МОЗ. Президент Асоціації анестезіологів, один з експертів МОЗ Сергій Дубров додав, що до цього списку також входять середні або тяжкі пацієнти з більш високим рівнем сатурації.

"Переважна більшість пацієнтів, приблизно 80%, у яких є показання до госпіталізації, мають отримувати кисень в комплексі лікування", - зазначив він.

Автор: 

карантин (18172) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зачем вы врете! Около 80% госпитализированных нуждаются в асфальте от ЗеМародера и его видосиках!
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24.12.2020 08:47 Відповісти
А ті що 20% вже зовсім не дишуть.
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24.12.2020 08:50 Відповісти
Так в чем дело? Дайте им кислород и всех делов то.
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24.12.2020 08:52 Відповісти
Ямковий ремон ! Ось нагальний лозунг політичного моменту епохи зеленої братви.
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24.12.2020 08:52 Відповісти
да, кислород спасает. И не обязательно ИВЛ. Достаточно кислородной маски. У меня родственник переболел. Ну и уколы конечно.
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24.12.2020 10:43 Відповісти
 
 