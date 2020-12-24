Майже 80% госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів потребують кисню, - експерт МОЗ Дубров
Через коронавірусну інфекцію може бути дихальна недостатність. Це імунне ураження легеневої тканини.
Про це розповіла в коментарі РБК-Україна лікарка-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, людина втрачає здатність на деякий час забезпечувати себе киснем.
"Поки інші ділянки легень справляються, людина не відчуває задишки. Але якщо кількість уражених ділянок перевищує компенсаторні можливості неуражених ділянок, починає падати сатурація - рівень кисню в крові - і людина відчуває задишку", - пояснила вона.
Госпіталізації підлягають пацієнти із сатурацією менше ніж 92%, за стандартами МОЗ. Президент Асоціації анестезіологів, один з експертів МОЗ Сергій Дубров додав, що до цього списку також входять середні або тяжкі пацієнти з більш високим рівнем сатурації.
"Переважна більшість пацієнтів, приблизно 80%, у яких є показання до госпіталізації, мають отримувати кисень в комплексі лікування", - зазначив він.
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