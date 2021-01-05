С начала года в зоне отчуждения ЧАЭС задержано 14 туристов-экстремалов, - Нацполиция

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за пять дней нового года украинские правоохранители обнаружили 14 экстремалов-туристов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Все они, подчеркивают в полиции, проникли на территорию незаконно, минуя контрольно-пропускные пункты.

Пятерых "искателей экстремального туризма", говорится в сообщении, обнаружили у города Припять. Ими оказались 23-летний и 36-летний жители Винницкой области, 29-летний киевлянин, 20-летний житель Житомирской области и 20-летний одессит.

Еще девятерых киевлян полицейские заметили вблизи сел Полесское, Мартыновичи и возле КПП "Чернобыль-2". Самому старшему из них 32 года, а младшему – 20.

В отношении всех туристов полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Административного кодекса Украины. Нарушителям грозят административные штрафы в объеме 20–30 минимальных размеров оплаты труда (120–180 тыс. грн.).

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