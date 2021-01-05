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С начала года в зоне отчуждения ЧАЭС задержано 14 туристов-экстремалов, - Нацполиция

С начала года в зоне отчуждения ЧАЭС задержано 14 туристов-экстремалов, - Нацполиция

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за пять дней нового года украинские правоохранители обнаружили 14 экстремалов-туристов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Все они, подчеркивают в полиции, проникли на территорию незаконно, минуя контрольно-пропускные пункты.

Пятерых "искателей экстремального туризма", говорится в сообщении, обнаружили у города Припять. Ими оказались 23-летний и 36-летний жители Винницкой области, 29-летний киевлянин, 20-летний житель Житомирской области и 20-летний одессит.

Еще девятерых киевлян полицейские заметили вблизи сел Полесское, Мартыновичи и возле КПП "Чернобыль-2". Самому старшему из них 32 года, а младшему – 20.

В отношении всех туристов полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Административного кодекса Украины. Нарушителям грозят административные штрафы в объеме 20–30 минимальных размеров оплаты труда (120–180 тыс. грн.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорус и двое украинцев незаконно собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4190) Зона отчуждения (280) экстрим (31)


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Топ комментарии
+2
Читай ниже - ходят. Но не долго.
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05.01.2021 21:44
+1
Зараз ;Сталкер-2; вийде, ловити задовбуться!
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05.01.2021 21:21
+1
Ага - пора в "рыжий лес" за грибами начинать ходить. Ты первый.
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05.01.2021 21:38
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штрафы в объеме 20-30 минимальных размеров оплаты труда (120-180 тыс. грн.)

Явно ошибочка, 17 грн - неоподатковуваний мінімум доходів громадян
Соотвественно от 340 до 510 грн.
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05.01.2021 21:18 Ответить
Потрібно повертати мешканців в зону відчуження! Скільки можна тягнути з держави кошти на охорону цього району, який вже не є небезпечним для людей?
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05.01.2021 21:20 Ответить
Ага - пора в "рыжий лес" за грибами начинать ходить. Ты первый.
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05.01.2021 21:38 Ответить
А можна подумат що в цей ліс за грибами не ходять. А що ж тоді продають по всій Україні на базарах?
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05.01.2021 21:44 Ответить
Читай ниже - ходят. Но не долго.
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05.01.2021 21:44 Ответить
Так у нас до 50 не кожен чоловік доживає, тому це нормально, можна відкривати зону для проживання і подорожування. Немає грошей охороняти таку величезну територію! Землі Чорнобильської зони потрібно повертати в агровиробництво!
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05.01.2021 21:46 Ответить
Я ж говорю - ты первый.
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05.01.2021 21:46 Ответить
...ляшенко, а давай твою графоманию и идиотизм попробуем лечить облучением?
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05.01.2021 22:00 Ответить
В сочетании с ЭКТ (ЭСТ, ЭШТ) будет прекрасно.
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05.01.2021 22:01 Ответить
Не кожен доживає до 50 років, але пану Гриценку вже 63. Мабуть він не їсть чорнобильські гриби
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06.01.2021 08:07 Ответить
Пан Гриценко з Суворівського училища має гарну фізпідготовку і раніше приймав участь в забігах по 100км, тому має міцне здоров'я.
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06.01.2021 11:33 Ответить
...судя по твоим "постам" - ты основной потребитель грибов в Украине, причем галюциногенные в них превалируют...
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05.01.2021 22:01 Ответить
Почнемо переселення з Вас, я так зрозумів?
Взагалі там потірбно створити заповідник і не проводити ніяких казнокрадних заходів. Природа за сотні років сама себе захистить. Створити лісову протипожежну і противирубальну охорону все інше повиганяти бо вони там не охороняють, а грабують і вбивають.
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06.01.2021 06:46 Ответить
+1. Знаю что раньше многие что бы не пилить 30-40 км сами «сдавались» что бы их вывезли... платили штраф и через месяц-другой опять заходили...
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05.01.2021 23:33 Ответить
Есть "неоподатковуваних мінімумів" - 17 грн, а есть "мінімальна заробітна плата" - 5000 грн.
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06.01.2021 05:45 Ответить
А, с 1 января минимальная зарплата - 6000 грн.
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06.01.2021 05:53 Ответить
Зараз ;Сталкер-2; вийде, ловити задовбуться!
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05.01.2021 21:21 Ответить
Та на флюрографии каждый год большую дозу отхвачиваем , чем в зоне отчуждения...Не говоря про МРТ и КТ!
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05.01.2021 21:25 Ответить
Знавал одного азартного грибника, который в 50 км от Чернобыля любил "чистые грибочки" собирать. Вот как ты рассуждал. Умер от рака желудка пару лет назад...
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05.01.2021 21:40 Ответить
Я знавал любителей спорта и экологически чистого питания , тоже умерших от рака желудка и крови...То такэ! Но если люди хотят там шляться, зачем ресурсы тратить на запреты?
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05.01.2021 21:53 Ответить
Профессиональный спорт - далеко не полезное для организма занятие. Так что ты тут мимо кассы пример привёл.
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05.01.2021 21:55 Ответить
кто сказал про профессиональный?
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05.01.2021 21:56 Ответить
Я сказал. Но и чрезмерное любительство так же вредно.
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05.01.2021 22:00 Ответить
Вся природа там оживает, а людям вредно....
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05.01.2021 22:02 Ответить
Так вперед. У тебя даже компаньон уже есть - https://censor.net/ru/user/347491. С ним рядом и похоронят.
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05.01.2021 22:07 Ответить
всех похоронят, не переживай...Я как то свыкся с этой мыслью, спокойно жду смерти. Верю в Христа!
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05.01.2021 22:10 Ответить
Только не все туда торопятся так, как ты и https://censor.net/ru/user/347491...
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05.01.2021 22:14 Ответить
Никого не спросят когда кому уйти с гостей с планеты... Не обольщайся, жизнь дана в аренду, она не твоя...Заберет Всевышний и не спросит...
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05.01.2021 22:16 Ответить
Повторяю - не все туда торопятся так, как ты и https://censor.net/ru/user/347491.
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05.01.2021 22:18 Ответить
Добраніч!
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05.01.2021 22:19 Ответить
Пошел суицидить? Удачи!
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05.01.2021 22:21 Ответить
Прекрасный туристический хаб всемирного значения можно создать маленько вложившись в инфраструктуру Чернобыльской зоны .С дозиметрами для каждого туриста.Неплохо наблюдать генезис заражённой зоны с самосёлами, флорой и фауной, берущих своё у людей.Обеспечить рекламу.Не хуже Помпей будет привлекать мировых зевак.
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05.01.2021 21:41 Ответить
Насколько я знаю, то там уже есть туристическое официальное агенство. Туристы деньги платят и идут. А этих неофициальных задержали. Может боятся, что они пожары будут устраивать, как в прошлом году?
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06.01.2021 05:43 Ответить
Хвосты обрезать, рога спилить, копыта отрубить, нюю и кастрировать мутантиков...))
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05.01.2021 21:43 Ответить
Монолит ищут
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05.01.2021 22:33 Ответить
в зоні відчуження ЧАЕС затримано 14 туристів-екстремалів, - Нацполіція
українською мовою цей вираз виглядає наступним чином:
в зоні вивласнення ЧАЕС затримано 14 туристів-екстремалів, - Народна варта
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05.01.2021 23:08 Ответить
И что им там надо было, если есть официальный туризм в Чернобыль? Наверно что-то нехорошее: или ма.родерство, но там уже все украли, что можно; или поджог леса; или запрещенная охота , то есть браконьерство; или еще там ягодки чернобыльские на продажу повадились собирать, но явно не сезон . Так что?
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06.01.2021 05:51 Ответить
 
 