С начала года в зоне отчуждения ЧАЭС задержано 14 туристов-экстремалов, - Нацполиция
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за пять дней нового года украинские правоохранители обнаружили 14 экстремалов-туристов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.
Все они, подчеркивают в полиции, проникли на территорию незаконно, минуя контрольно-пропускные пункты.
Пятерых "искателей экстремального туризма", говорится в сообщении, обнаружили у города Припять. Ими оказались 23-летний и 36-летний жители Винницкой области, 29-летний киевлянин, 20-летний житель Житомирской области и 20-летний одессит.
Еще девятерых киевлян полицейские заметили вблизи сел Полесское, Мартыновичи и возле КПП "Чернобыль-2". Самому старшему из них 32 года, а младшему – 20.
В отношении всех туристов полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Административного кодекса Украины. Нарушителям грозят административные штрафы в объеме 20–30 минимальных размеров оплаты труда (120–180 тыс. грн.).
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Явно ошибочка, 17 грн - неоподатковуваний мінімум доходів громадян
Соотвественно от 340 до 510 грн.
Взагалі там потірбно створити заповідник і не проводити ніяких казнокрадних заходів. Природа за сотні років сама себе захистить. Створити лісову протипожежну і противирубальну охорону все інше повиганяти бо вони там не охороняють, а грабують і вбивають.
українською мовою цей вираз виглядає наступним чином:
в зоні вивласнення ЧАЕС затримано 14 туристів-екстремалів, - Народна варта