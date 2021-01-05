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Новини
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Від початку року в зоні відчуження ЧАЕС затримано 14 туристів-екстремалів, - Нацполіція

Від початку року в зоні відчуження ЧАЕС затримано 14 туристів-екстремалів, - Нацполіція

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС за п'ять днів нового року українські правоохоронці виявили 14 екстремалів-туристів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області.

Всі вони, підкреслюють у поліції, проникли на територію незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти.

П'ятьох "шукачів екстремального туризму", - сказано в повідомленні,- виявили біля міста Прип'ять. Ними виявилися 23-річний і 36-річний жителі Вінницької області, 29-річний киянин, 20-річний житель Житомирської області та 20-річний одесит.

Ще дев'ятьох киян поліцейські помітили поблизу сіл Поліське, Мартиновичі і біля КПП "Чорнобиль-2". Найстаршому із них 32 роки, а наймолодшому - 20.

Стосовно всіх туристів поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Адміністративного кодексу України. Порушникам загрожують адміністративні штрафи в обсязі 20-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (120-180 тис. грн.).

Читайте також: Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму

Автор: 

Київська область (4084) зона відчуження (326) екстрим (9)


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Топ коментарі
+2
Читай ниже - ходят. Но не долго.
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05.01.2021 21:44
+1
Зараз ;Сталкер-2; вийде, ловити задовбуться!
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05.01.2021 21:21
+1
Ага - пора в "рыжий лес" за грибами начинать ходить. Ты первый.
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05.01.2021 21:38
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штрафы в объеме 20-30 минимальных размеров оплаты труда (120-180 тыс. грн.)

Явно ошибочка, 17 грн - неоподатковуваний мінімум доходів громадян
Соотвественно от 340 до 510 грн.
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05.01.2021 21:18 Відповісти
Потрібно повертати мешканців в зону відчуження! Скільки можна тягнути з держави кошти на охорону цього району, який вже не є небезпечним для людей?
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05.01.2021 21:20 Відповісти
Ага - пора в "рыжий лес" за грибами начинать ходить. Ты первый.
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05.01.2021 21:38 Відповісти
А можна подумат що в цей ліс за грибами не ходять. А що ж тоді продають по всій Україні на базарах?
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05.01.2021 21:44 Відповісти
Читай ниже - ходят. Но не долго.
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05.01.2021 21:44 Відповісти
Так у нас до 50 не кожен чоловік доживає, тому це нормально, можна відкривати зону для проживання і подорожування. Немає грошей охороняти таку величезну територію! Землі Чорнобильської зони потрібно повертати в агровиробництво!
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05.01.2021 21:46 Відповісти
Я ж говорю - ты первый.
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05.01.2021 21:46 Відповісти
...ляшенко, а давай твою графоманию и идиотизм попробуем лечить облучением?
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05.01.2021 22:00 Відповісти
В сочетании с ЭКТ (ЭСТ, ЭШТ) будет прекрасно.
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05.01.2021 22:01 Відповісти
Не кожен доживає до 50 років, але пану Гриценку вже 63. Мабуть він не їсть чорнобильські гриби
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06.01.2021 08:07 Відповісти
Пан Гриценко з Суворівського училища має гарну фізпідготовку і раніше приймав участь в забігах по 100км, тому має міцне здоров'я.
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06.01.2021 11:33 Відповісти
...судя по твоим "постам" - ты основной потребитель грибов в Украине, причем галюциногенные в них превалируют...
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05.01.2021 22:01 Відповісти
Почнемо переселення з Вас, я так зрозумів?
Взагалі там потірбно створити заповідник і не проводити ніяких казнокрадних заходів. Природа за сотні років сама себе захистить. Створити лісову протипожежну і противирубальну охорону все інше повиганяти бо вони там не охороняють, а грабують і вбивають.
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06.01.2021 06:46 Відповісти
+1. Знаю что раньше многие что бы не пилить 30-40 км сами «сдавались» что бы их вывезли... платили штраф и через месяц-другой опять заходили...
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05.01.2021 23:33 Відповісти
Есть "неоподатковуваних мінімумів" - 17 грн, а есть "мінімальна заробітна плата" - 5000 грн.
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06.01.2021 05:45 Відповісти
А, с 1 января минимальная зарплата - 6000 грн.
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06.01.2021 05:53 Відповісти
Зараз ;Сталкер-2; вийде, ловити задовбуться!
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05.01.2021 21:21 Відповісти
Та на флюрографии каждый год большую дозу отхвачиваем , чем в зоне отчуждения...Не говоря про МРТ и КТ!
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05.01.2021 21:25 Відповісти
Знавал одного азартного грибника, который в 50 км от Чернобыля любил "чистые грибочки" собирать. Вот как ты рассуждал. Умер от рака желудка пару лет назад...
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05.01.2021 21:40 Відповісти
Я знавал любителей спорта и экологически чистого питания , тоже умерших от рака желудка и крови...То такэ! Но если люди хотят там шляться, зачем ресурсы тратить на запреты?
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05.01.2021 21:53 Відповісти
Профессиональный спорт - далеко не полезное для организма занятие. Так что ты тут мимо кассы пример привёл.
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05.01.2021 21:55 Відповісти
кто сказал про профессиональный?
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05.01.2021 21:56 Відповісти
Я сказал. Но и чрезмерное любительство так же вредно.
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05.01.2021 22:00 Відповісти
Вся природа там оживает, а людям вредно....
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05.01.2021 22:02 Відповісти
Так вперед. У тебя даже компаньон уже есть - https://censor.net/ru/user/347491. С ним рядом и похоронят.
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05.01.2021 22:07 Відповісти
всех похоронят, не переживай...Я как то свыкся с этой мыслью, спокойно жду смерти. Верю в Христа!
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05.01.2021 22:10 Відповісти
Только не все туда торопятся так, как ты и https://censor.net/ru/user/347491...
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05.01.2021 22:14 Відповісти
Никого не спросят когда кому уйти с гостей с планеты... Не обольщайся, жизнь дана в аренду, она не твоя...Заберет Всевышний и не спросит...
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05.01.2021 22:16 Відповісти
Повторяю - не все туда торопятся так, как ты и https://censor.net/ru/user/347491.
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05.01.2021 22:18 Відповісти
Добраніч!
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05.01.2021 22:19 Відповісти
Пошел суицидить? Удачи!
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05.01.2021 22:21 Відповісти
Прекрасный туристический хаб всемирного значения можно создать маленько вложившись в инфраструктуру Чернобыльской зоны .С дозиметрами для каждого туриста.Неплохо наблюдать генезис заражённой зоны с самосёлами, флорой и фауной, берущих своё у людей.Обеспечить рекламу.Не хуже Помпей будет привлекать мировых зевак.
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05.01.2021 21:41 Відповісти
Насколько я знаю, то там уже есть туристическое официальное агенство. Туристы деньги платят и идут. А этих неофициальных задержали. Может боятся, что они пожары будут устраивать, как в прошлом году?
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06.01.2021 05:43 Відповісти
Хвосты обрезать, рога спилить, копыта отрубить, нюю и кастрировать мутантиков...))
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05.01.2021 21:43 Відповісти
Монолит ищут
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05.01.2021 22:33 Відповісти
в зоні відчуження ЧАЕС затримано 14 туристів-екстремалів, - Нацполіція
українською мовою цей вираз виглядає наступним чином:
в зоні вивласнення ЧАЕС затримано 14 туристів-екстремалів, - Народна варта
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05.01.2021 23:08 Відповісти
И что им там надо было, если есть официальный туризм в Чернобыль? Наверно что-то нехорошее: или ма.родерство, но там уже все украли, что можно; или поджог леса; или запрещенная охота , то есть браконьерство; или еще там ягодки чернобыльские на продажу повадились собирать, но явно не сезон . Так что?
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06.01.2021 05:51 Відповісти
 
 