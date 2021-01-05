Від початку року в зоні відчуження ЧАЕС затримано 14 туристів-екстремалів, - Нацполіція
У зоні відчуження Чорнобильської АЕС за п'ять днів нового року українські правоохоронці виявили 14 екстремалів-туристів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області.
Всі вони, підкреслюють у поліції, проникли на територію незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти.
П'ятьох "шукачів екстремального туризму", - сказано в повідомленні,- виявили біля міста Прип'ять. Ними виявилися 23-річний і 36-річний жителі Вінницької області, 29-річний киянин, 20-річний житель Житомирської області та 20-річний одесит.
Ще дев'ятьох киян поліцейські помітили поблизу сіл Поліське, Мартиновичі і біля КПП "Чорнобиль-2". Найстаршому із них 32 роки, а наймолодшому - 20.
Стосовно всіх туристів поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Адміністративного кодексу України. Порушникам загрожують адміністративні штрафи в обсязі 20-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (120-180 тис. грн.).
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Явно ошибочка, 17 грн - неоподатковуваний мінімум доходів громадян
Соотвественно от 340 до 510 грн.
Взагалі там потірбно створити заповідник і не проводити ніяких казнокрадних заходів. Природа за сотні років сама себе захистить. Створити лісову протипожежну і противирубальну охорону все інше повиганяти бо вони там не охороняють, а грабують і вбивають.
українською мовою цей вираз виглядає наступним чином:
в зоні вивласнення ЧАЕС затримано 14 туристів-екстремалів, - Народна варта