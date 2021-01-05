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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК определил размер денежного залога для участия в местных выборах

ЦИК определил размер денежного залога для участия в местных выборах

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога для участия в повторных местных выборах. Он составляет от 1200 до 1300 грн за кандидата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Определен размер денежного залога на повторных местных выборах, избирательный процесс которых начинается в 2021 году. Комиссия определила, что размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тыс.), избирательный процесс которых начинается в 2021 году, составит в период с 1 января по 30 ноября 2021 года 1200 гривен за каждого кандидата. А в период с 1 до 31 декабря 2021 года — 1300 гривен за каждого кандидата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер денежного залога для кандидата на должность председателя на повторных выборах сельских, поселковых, городских голов (города с количеством избирателей до 75 тыс.) в период с 1 января по 30 ноября 2021 составит 6 тыс. грн, а в период с 1 до 31 декабря 2021 — 6,5 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обратился к Луганской и Донецкой ОВГА с вопросом о возможности проведения местных выборов на отдельных территориях этих областей

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залог (518) местные выборы (2752) ЦИК (3644)


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Ціна дрібно-гуртова і цілком доступна...
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05.01.2021 22:52 Ответить
Потрібен майновий ценз для кандидатів в депутати, хто має менше 10 квартир, до виборів не допускається як ніщеброд!
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05.01.2021 22:55 Ответить
а воно так і є ... просто не гласно , "по умолчанію" ...
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05.01.2021 22:57 Ответить
_Бандиты тратят на рекламу кучу своих бабок чтобы работать на народ, лямку тянуть, а не грабить народ. Не сомневайтесь, лопоухие буратины...
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05.01.2021 22:55 Ответить
для Допи - разочок затягнутись
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05.01.2021 23:09 Ответить
Не зрозуміло,в чому сенс застави !!!)))
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05.01.2021 23:12 Ответить
Щоб різне сміття пхалось в дупатути.
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05.01.2021 23:33 Ответить
"По чем опиум для народа?" (с)
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05.01.2021 23:47 Ответить
А де ж принцип рівенства? Получається --немає грошей,неможеш приймати участь у виборах. ЦЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ,
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06.01.2021 11:24 Ответить
 
 