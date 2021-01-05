ЦИК определил размер денежного залога для участия в местных выборах

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога для участия в повторных местных выборах. Он составляет от 1200 до 1300 грн за кандидата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Определен размер денежного залога на повторных местных выборах, избирательный процесс которых начинается в 2021 году. Комиссия определила, что размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тыс.), избирательный процесс которых начинается в 2021 году, составит в период с 1 января по 30 ноября 2021 года 1200 гривен за каждого кандидата. А в период с 1 до 31 декабря 2021 года — 1300 гривен за каждого кандидата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер денежного залога для кандидата на должность председателя на повторных выборах сельских, поселковых, городских голов (города с количеством избирателей до 75 тыс.) в период с 1 января по 30 ноября 2021 составит 6 тыс. грн, а в период с 1 до 31 декабря 2021 — 6,5 тыс. грн.

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