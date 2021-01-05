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Новини Місцеві вибори-2020
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ЦВК визначила розмір грошової застави для участі у місцевих виборах

ЦВК визначила розмір грошової застави для участі у місцевих виборах

Центральна виборча комісія визначила розмір грошової застави для участі в повторних місцевих виборах. Він становить від 1200 до 1300 грн за кандидата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Визначено розмір грошової застави на повторних місцевих виборах, виборчий процес яких починається в 2021 році. Комісія визначила, що розмір грошової застави для кандидата в депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тис.) , виборчий процес яких починається в 2021 році, становитиме в період з 1 січня по 30 листопада 2021 року 1200 гривень за кожного кандидата. А в період з 1 до 31 грудня 2021 року - 1300 гривень за кожного кандидата", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що розмір грошової застави для кандидата на посаду голови на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тис.) у період з 1 січня по 30 листопада 2021 становитиме 6 тис. грн, а в період з 1 до 31 грудня 2021 - 6,5 тис. грн.

Читайте також: ЦВК звернулася до Луганської та Донецької ОблВЦА з питанням про можливість проведення місцевих виборів на окремих територіях цих областей

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застава (682) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177)


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05.01.2021 22:52 Відповісти
Потрібен майновий ценз для кандидатів в депутати, хто має менше 10 квартир, до виборів не допускається як ніщеброд!
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05.01.2021 22:55 Відповісти
а воно так і є ... просто не гласно , "по умолчанію" ...
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05.01.2021 22:57 Відповісти
_Бандиты тратят на рекламу кучу своих бабок чтобы работать на народ, лямку тянуть, а не грабить народ. Не сомневайтесь, лопоухие буратины...
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05.01.2021 22:55 Відповісти
для Допи - разочок затягнутись
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05.01.2021 23:09 Відповісти
Не зрозуміло,в чому сенс застави !!!)))
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05.01.2021 23:12 Відповісти
Щоб різне сміття пхалось в дупатути.
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05.01.2021 23:33 Відповісти
"По чем опиум для народа?" (с)
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05.01.2021 23:47 Відповісти
А де ж принцип рівенства? Получається --немає грошей,неможеш приймати участь у виборах. ЦЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ,
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06.01.2021 11:24 Відповісти
 
 