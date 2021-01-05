ЦВК визначила розмір грошової застави для участі у місцевих виборах

Центральна виборча комісія визначила розмір грошової застави для участі в повторних місцевих виборах. Він становить від 1200 до 1300 грн за кандидата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Визначено розмір грошової застави на повторних місцевих виборах, виборчий процес яких починається в 2021 році. Комісія визначила, що розмір грошової застави для кандидата в депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тис.) , виборчий процес яких починається в 2021 році, становитиме в період з 1 січня по 30 листопада 2021 року 1200 гривень за кожного кандидата. А в період з 1 до 31 грудня 2021 року - 1300 гривень за кожного кандидата", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що розмір грошової застави для кандидата на посаду голови на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тис.) у період з 1 січня по 30 листопада 2021 становитиме 6 тис. грн, а в період з 1 до 31 грудня 2021 - 6,5 тис. грн.

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