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За неделю зафиксировано 16 хакерских атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи

За неделю зафиксировано 16 хакерских атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи

В Украине с 30 декабря по 5 января система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 16 DDoS-атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 76328 атак различных видов, что на 32% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (99%). Также зафиксировано и заблокировано 16 DDoS-атак, в частности на веб-ресурсы НАБУ и Госспецсвязи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5055047 подозрительных событий, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (38%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав пользователя (13%) и попыток получения прав администратора (12%). 

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3133 киберинцидента (на 5% больше, чем на предыдущей неделе).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальные масштабы проникновения хакеров на информресурсы госорганов впечатляют: атаки происходят почти каждый день, - Баканов

Автор: 

НАБУ (4230) хакер (1191) Госспецсвязь (181) кибербезопасность (675)


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цензор членососы почему не публикуете новость о зажареных на розумовской людях?
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06.01.2021 01:10 Ответить
я так понимаю это родичи чьи то?
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06.01.2021 01:11 Ответить
устроили аварию
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06.01.2021 01:12 Ответить
где мразь устроившая аварию
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06.01.2021 01:13 Ответить
ублюдок ДРИФТЕР
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06.01.2021 01:14 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCYFc_ol3a-Q1CVdS6pJRfWg baran petro https://www.youtube.com/watch?v=Y2DKbbBpWrI&lc=UgyDgtH-1ccKz9FHNkR4AaABAg 1 second ago

сегодня родственник из элыты на ул.розумовской и мясоедовской устроил аварию и сжёг трёх людей ...сейчас его активно отмазывают как Одесса так и Киевhttps://www.youtube.com/watch?v=Y2DKbbBpWrI

Андрей Караулов
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06.01.2021 01:20 Ответить
Американская разведка обвинила Россию в масштабной кибератаке

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/06/119552/amerikanskaya-razvedka-obvinila-rossiyu-v-masshtabnoj-kiberatake.shtml
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06.01.2021 01:32 Ответить
 
 