За неделю зафиксировано 16 хакерских атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи
В Украине с 30 декабря по 5 января система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 16 DDoS-атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
"Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 76328 атак различных видов, что на 32% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (99%). Также зафиксировано и заблокировано 16 DDoS-атак, в частности на веб-ресурсы НАБУ и Госспецсвязи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5055047 подозрительных событий, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (38%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав пользователя (13%) и попыток получения прав администратора (12%).
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3133 киберинцидента (на 5% больше, чем на предыдущей неделе).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сегодня родственник из элыты на ул.розумовской и мясоедовской устроил аварию и сжёг трёх людей ...сейчас его активно отмазывают как Одесса так и Киевhttps://www.youtube.com/watch?v=Y2DKbbBpWrI
Андрей Караулов
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/06/119552/amerikanskaya-razvedka-obvinila-rossiyu-v-masshtabnoj-kiberatake.shtml