За неделю зафиксировано 16 хакерских атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи

В Украине с 30 декабря по 5 января система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 16 DDoS-атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 76328 атак различных видов, что на 32% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (99%). Также зафиксировано и заблокировано 16 DDoS-атак, в частности на веб-ресурсы НАБУ и Госспецсвязи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5055047 подозрительных событий, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (38%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав пользователя (13%) и попыток получения прав администратора (12%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3133 киберинцидента (на 5% больше, чем на предыдущей неделе).

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