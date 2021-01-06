За тиждень зафіксовано 16 хакерських атак на сайти НАБУ і Держспецзв'язку

В Україні із 30 грудня по 5 січня система захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблокувала 16 DDoS-атак на сайти НАБУ і Держспецзв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 76 328 атак різних видів, що на 32% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість - це мережеві атаки прикладного рівня (99%). Також зафіксовано і заблоковано 16 DDoS-атак, зокрема на вебресурси НАБУ та Держспецзв’язку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 5 055 047 підозрілих подій, що на 17% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб викрадення інформації (38%), мережевого сканування (27%), спроб отримання прав користувача (13%) та спроб отримання прав адміністратора (12%).

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3 133 кіберінциденти, що на 5% більше, ніж попереднього тижня.

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