УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12435 відвідувачів онлайн
Новини
1 515 7

За тиждень зафіксовано 16 хакерських атак на сайти НАБУ і Держспецзв'язку

За тиждень зафіксовано 16 хакерських атак на сайти НАБУ і Держспецзв'язку

В Україні із 30 грудня по 5 січня система захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблокувала 16 DDoS-атак на сайти НАБУ і Держспецзв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 76 328 атак різних видів, що на 32% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість - це мережеві атаки прикладного рівня (99%). Також зафіксовано і заблоковано 16 DDoS-атак, зокрема на вебресурси НАБУ та Держспецзв’язку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 5 055 047 підозрілих подій, що на 17% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб викрадення інформації (38%), мережевого сканування (27%), спроб отримання прав користувача (13%) та спроб отримання прав адміністратора (12%).

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3 133 кіберінциденти, що на 5% більше, ніж попереднього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від кібератаки російських хакерів постраждали понад 250 американських держустанов і компаній, - The New York Times

Автор: 

НАБУ (5088) хакер (1361) Держспецзв’язок (358) кібербезпека (1169)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цензор членососы почему не публикуете новость о зажареных на розумовской людях?
показати весь коментар
06.01.2021 01:10 Відповісти
я так понимаю это родичи чьи то?
показати весь коментар
06.01.2021 01:11 Відповісти
устроили аварию
показати весь коментар
06.01.2021 01:12 Відповісти
где мразь устроившая аварию
показати весь коментар
06.01.2021 01:13 Відповісти
ублюдок ДРИФТЕР
показати весь коментар
06.01.2021 01:14 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCYFc_ol3a-Q1CVdS6pJRfWg baran petro https://www.youtube.com/watch?v=Y2DKbbBpWrI&lc=UgyDgtH-1ccKz9FHNkR4AaABAg 1 second ago

сегодня родственник из элыты на ул.розумовской и мясоедовской устроил аварию и сжёг трёх людей ...сейчас его активно отмазывают как Одесса так и Киевhttps://www.youtube.com/watch?v=Y2DKbbBpWrI

Андрей Караулов
показати весь коментар
06.01.2021 01:20 Відповісти
Американская разведка обвинила Россию в масштабной кибератаке

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/06/119552/amerikanskaya-razvedka-obvinila-rossiyu-v-masshtabnoj-kiberatake.shtml
показати весь коментар
06.01.2021 01:32 Відповісти
 
 