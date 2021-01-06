Хотелось бы, чтобы США добились большего прогресса в Украине, - Помпео
США попытались укрепить способность украинского правительства защищаться от угроз, исходящих из России.
Как сообщается на сайте госдепартамента США, об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, есть ли надежда на то, что Россия вернет оккупированный ею Крым или уйдет с востока Украины, Помпео сказал, что ситуация "довольно заморожена".
"Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я сожалею об этом", - отметил госсекретарь США.
Помпео напомнил, что США приложили усилия, чтобы остановить строительство Северного потока-2 и предоставили Украине летальное оружие.
"Мы сделали для них правильные вещи, и мы попытались укрепить способность украинского правительства защищаться от угроз, исходящих из России, как военных угроз, так и информационных угроз, угроз внутри Украины, энергетических угроз. ... Мы не добились большого прогресса, и европейцы также не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса за наше время", - подчеркнул Помпео.
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да кому ты нужен?
ах, да! рынок земли еще не вступил в силу? то может еще трохи "нужен"
Радиостанция «Эхо Москвы» организовала на своем сайте опрос под названием «Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
По состоянию на 7:30 мск, в опросе приняли участие 8768 человек. 5047 из них (58 процентов опрошенных) признались, что опасаются встретить украинцев. Еще 2703 (или 31 процент) опасаются встречи с чеченцами. 12 процентов (или 1018 опрошенных) затруднились ответить.
А тобою кацап що керує? Заздрість?
Я хочу успехов Украины в Украине!
Ми частка європейської, західної цивілізації. Кому не подобається - за порєбрік.