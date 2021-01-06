Хотелось бы, чтобы США добились большего прогресса в Украине, - Помпео

США попытались укрепить способность украинского правительства защищаться от угроз, исходящих из России.

Как сообщается на сайте госдепартамента США, об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда на то, что Россия вернет оккупированный ею Крым или уйдет с востока Украины, Помпео сказал, что ситуация "довольно заморожена".

"Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я сожалею об этом", - отметил госсекретарь США.

Помпео напомнил, что США приложили усилия, чтобы остановить строительство Северного потока-2 и предоставили Украине летальное оружие.

"Мы сделали для них правильные вещи, и мы попытались укрепить способность украинского правительства защищаться от угроз, исходящих из России, как военных угроз, так и информационных угроз, угроз внутри Украины, энергетических угроз. ... Мы не добились большого прогресса, и европейцы также не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса за наше время", - подчеркнул Помпео.

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