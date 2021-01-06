Хотілося б, щоб США домоглися більшого прогресу в Україні, - Помпео
США спробували зміцнити здатність українського уряду захищатися від загроз, що виходять з Росії.
Як повідомляється на сайті держдепартаменту США, про це державний секретар США Майк Помпео заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи є надія на те, що Росія поверне окупований нею Крим або піде зі сходу України, Помпео сказав, що ситуація "доволі заморожена".
"Росіяни двічі укладали угоди, які не виконували. Я шкодую про це", - зазначив держсекретар США.
Помпео нагадав, що США доклали зусиль, щоб зупинити будівництво "Північного потоку-2" і надали Україні летальну зброю.
"Ми зробили для них правильні речі, і ми спробували зміцнити здатність українського уряду захищатися від загроз, що виходять з Росії, як військових загроз, так і інформаційних, загроз усередині України, енергетичних загроз. ... Ми не домоглися великого прогресу, і європейці також не домоглися великого прогресу у своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б хотів, щоб ми досягли більшого прогресу за наш час", - наголосив Помпео.
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да кому ты нужен?
ах, да! рынок земли еще не вступил в силу? то может еще трохи "нужен"
Радиостанция «Эхо Москвы» организовала на своем сайте опрос под названием «Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
По состоянию на 7:30 мск, в опросе приняли участие 8768 человек. 5047 из них (58 процентов опрошенных) признались, что опасаются встретить украинцев. Еще 2703 (или 31 процент) опасаются встречи с чеченцами. 12 процентов (или 1018 опрошенных) затруднились ответить.
А тобою кацап що керує? Заздрість?
Я хочу успехов Украины в Украине!
Ми частка європейської, західної цивілізації. Кому не подобається - за порєбрік.