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Хотілося б, щоб США домоглися більшого прогресу в Україні, - Помпео

Хотілося б, щоб США домоглися більшого прогресу в Україні, - Помпео

США спробували зміцнити здатність українського уряду захищатися від загроз, що виходять з Росії.

Як повідомляється на сайті держдепартаменту США, про це державний секретар США Майк Помпео заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи є надія на те, що Росія поверне окупований нею Крим або піде зі сходу України, Помпео сказав, що ситуація "доволі заморожена".

"Росіяни двічі укладали угоди, які не виконували. Я шкодую про це", - зазначив держсекретар США.

Помпео нагадав, що США доклали зусиль, щоб зупинити будівництво "Північного потоку-2" і надали Україні летальну зброю.

"Ми зробили для них правильні речі, і ми спробували зміцнити здатність українського уряду захищатися від загроз, що виходять з Росії, як військових загроз, так і інформаційних, загроз усередині України, енергетичних загроз. ... Ми не домоглися великого прогресу, і європейці також не домоглися великого прогресу у своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б хотів, щоб ми досягли більшого прогресу за наш час", - наголосив Помпео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помпео поділився знімком з українськими військовими в київському госпіталі. ФОТО

Автор: 

Держдепартамент США (1648) росія (65949) США (23348) Помпео Майк (338)


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Топ коментарі
+8
США намагались... А Україна обрала собі блазня для захисту.
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06.01.2021 08:43 Відповісти
+8
Ответ неверный! Проблема не Украина. Проблема - и угроза! - расия.
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06.01.2021 08:56 Відповісти
+7
Хотілося б, щоб США домоглися більшого прогресу в Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 3538
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06.01.2021 09:07 Відповісти
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иди лучше успокой рыжего
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06.01.2021 08:41 Відповісти
А рижий - это Пират или Бандит, Шоу?
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06.01.2021 08:42 Відповісти
Ничего, Байден скоро наведет тут порядок!!!
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06.01.2021 08:41 Відповісти
Хотелось бы, чтобы США добились большего прогресса в Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 6629
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06.01.2021 08:52 Відповісти
А шо єто у нево каленки пазбиванньіє? У камсамольца смактал, чьі шо?
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06.01.2021 09:01 Відповісти
Да поскорее-бы , Монику и ее кукловодов на нары с полной конфискацией !
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06.01.2021 09:15 Відповісти
США намагались... А Україна обрала собі блазня для захисту.
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06.01.2021 08:43 Відповісти
"намагались"
да кому ты нужен?
ах, да! рынок земли еще не вступил в силу? то может еще трохи "нужен"
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06.01.2021 09:18 Відповісти
Помпео работает с трумпом, ему веры нет. Так, дежурное высказывание.
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06.01.2021 08:47 Відповісти
У него других забот нет, кроме Украины? Он работает на свою страну. Все остальное вторично. То же самое можно сказать и о Байдене.
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06.01.2021 08:51 Відповісти
Ответ неверный! Проблема не Украина. Проблема - и угроза! - расия.
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06.01.2021 08:56 Відповісти
Путлеробот иди нах, чмо примитивное.
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06.01.2021 15:16 Відповісти
А стабильная ситуация в Украине и щемление русни и китайцев, как раз и есть в интересах его страны.
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06.01.2021 14:49 Відповісти
помпєо трамп ***** - ***** трамп помпєо...нікакой связі
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06.01.2021 08:49 Відповісти
а теперь давай план маршала...шоб огромные инвестиции...мабудь трильон треба...но гарантии нет шо зразу прогрес буде
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06.01.2021 08:55 Відповісти
Трільйон піде транзитом в зелені опшори до Оману.
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06.01.2021 08:58 Відповісти
Вот так прямо до Омана ? Мимо ПОПы и его рашена ? Да он с горя все сивые патлы у себя во всех местах доступных и тяжелодоступных вырвет
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06.01.2021 12:35 Відповісти
Если пересадить и конфисковать все награбленное татаркой и еврейской кошер-нострой и триллион не понадобится
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06.01.2021 09:18 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/6/7279143/ Россия открывала огонь в сторону украинских позиций из противотанкового гранатомета
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06.01.2021 08:56 Відповісти
Хотелось бы, чтобы Украина достигла больших успехов в Украине, а успехов США пусть у себя достигает.
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06.01.2021 09:01 Відповісти
Хотілося б, щоб США домоглися більшого прогресу в Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 3538
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06.01.2021 09:07 Відповісти
І це кльово!!!
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06.01.2021 09:11 Відповісти
https://armenpress.am/rus/news/904446
Радиостанция «Эхо Москвы» организовала на своем сайте опрос под названием «Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
По состоянию на 7:30 мск, в опросе приняли участие 8768 человек. 5047 из них (58 процентов опрошенных) признались, что опасаются встретить украинцев. Еще 2703 (или 31 процент) опасаются встречи с чеченцами. 12 процентов (или 1018 опрошенных) затруднились ответить.
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06.01.2021 09:38 Відповісти
Сделали только, что хотели сделать - остальное пустословие. При таких возможностях и потенциале, сделано курам на смех - не зачет! Самая главная тема была сместить Байдена, но не все коту масленица, они уже один раз прокатили демократов, хотели опять на чужих плечах в рай въехать, ан нет, облом.
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06.01.2021 09:08 Відповісти
А зачем так волноваться? Гибель Помпеев вроде как не предвидится. Или предвидется? А может, не все Помпеи загнулись-то? Может какой завалящий Помпей и завалялся? Тут Байда намечается. Ну так последний Помпей от Байды и загнётся.
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06.01.2021 09:09 Відповісти
А нам би як хотілось...
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06.01.2021 09:11 Відповісти
Це ти про "незалежність"?
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06.01.2021 09:28 Відповісти
Це умовний термін. В ********* світі, абсолютно незалежних країн не існує і існувати не може. Це я про зміну менталітету і приєднання до цивілізації.
А тобою кацап що керує? Заздрість?
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06.01.2021 09:32 Відповісти
Почему сразу, если не сша, то росия?
Я хочу успехов Украины в Украине!
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06.01.2021 09:35 Відповісти
Якщо тобі кажуть про позаблоковість, про побудову якоїсь окремої від західної цивілізації України, це 100% ознака кацапа. Тільки ворог може просувати подібну ідею.
Ми частка європейської, західної цивілізації. Кому не подобається - за порєбрік.
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06.01.2021 09:41 Відповісти
Та кому твоя Росія нах.й впала? Не лізли би ви до нас дебіли, ми би про вас і не згадували.
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06.01.2021 15:15 Відповісти
"Хотелось бы, чтобы США добились большего прогресса в Украине, - Помпео" - "Прогре́сс, проградация (лат. pro - движение вперёд, успех; gradĭ - шагать, ступать; gradatio - постепенное повышение) - направление развития от низшего к высшему, поступательное движение вперед, повышение уровня организации, усложнение способа организации, характеризуется увеличением внутренних связей. Противоположность - регресс, деградация." - Какой прогресс с зелёными слугами олигархов? Регресс, деградация, это ихнее.
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06.01.2021 09:30 Відповісти
що, ще не усе обібрали? Що там ще у нас залишилось? АЕС?
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06.01.2021 09:33 Відповісти
земля...как вариант
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06.01.2021 09:41 Відповісти
моголокремляцькі рашонацисти то є страшна зараза, чучхе, чума планети, пандемія мізків, що вразила виключно цапориле насєлєніє нащадків дикоазійської татаромогольської орди..
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06.01.2021 09:36 Відповісти
Заберіть до США ваші кукукні креатури разом з МВФ, бо їх годувати вже не вистачає бюджету. Жеруть як не всебе, а користі з них як з козла молока.
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06.01.2021 09:43 Відповісти
куда еще большего успеха, народ уже за гранью нищеты
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06.01.2021 11:03 Відповісти
Русский миръ ждешь ? Не дождешься
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06.01.2021 12:31 Відповісти
Велика аграрна держава-это к Петрушке . Он старался . А мне хотелось бы чтобы кацапье из за поребрика оставило нас в покое и убралось в свои азиатские болота с нашей украинской земли . А вот с этим вопросом Петрушка отпетлял огородами .Он не по этой части был специалист
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06.01.2021 17:14 Відповісти
Для этого нужно что бы президентом США были не пацифист ( по своей сути) Обама и не шут гороховый, жулик, проходимец, приблудившийся к республиканцам пройдоха, любитель и поклонник авторитарной власти Путина и Кима, расист - неонацист, хам, по сути изменник и провокатор Трамп. Для этого нужен президент на подобии ушедшего в мир иной ( к глубокому сожалению) Маккейна. ( Обаме по сути нужно было идти в монахи или учителем, а Трампу сидеть безвылазно на нарах или даже под ними.)
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06.01.2021 12:00 Відповісти
важность той или иной страны для сша можно увидеть по количеству потраченных в ней денег, в афганистане или там ираке счет уже подходит к триллиону
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06.01.2021 14:30 Відповісти
Читаю комменты обиженных на США, и думаю, что не только лаптеногим Обама все подьезды обосцал. Он это делал и под двери избирателям ЗЕ и всем любителям рускава мира в Украине.
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06.01.2021 15:02 Відповісти
 
 