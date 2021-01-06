Хотілося б, щоб США домоглися більшого прогресу в Україні, - Помпео

США спробували зміцнити здатність українського уряду захищатися від загроз, що виходять з Росії.

Як повідомляється на сайті держдепартаменту США, про це державний секретар США Майк Помпео заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи є надія на те, що Росія поверне окупований нею Крим або піде зі сходу України, Помпео сказав, що ситуація "доволі заморожена".

"Росіяни двічі укладали угоди, які не виконували. Я шкодую про це", - зазначив держсекретар США.

Помпео нагадав, що США доклали зусиль, щоб зупинити будівництво "Північного потоку-2" і надали Україні летальну зброю.

"Ми зробили для них правильні речі, і ми спробували зміцнити здатність українського уряду захищатися від загроз, що виходять з Росії, як військових загроз, так і інформаційних, загроз усередині України, енергетичних загроз. ... Ми не домоглися великого прогресу, і європейці також не домоглися великого прогресу у своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б хотів, щоб ми досягли більшого прогресу за наш час", - наголосив Помпео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помпео поділився знімком з українськими військовими в київському госпіталі. ФОТО