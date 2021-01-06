Украинские воинские звания перевели на коды военных рангов НАТО, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Указанный Перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Украины военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов", - пояснил Таран.

По его словам, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. В свою очередь, это станет составной частью проекту Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.

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"Данные решения призваны заменить систему управления карьерой советского образца современной, принятой в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, рост и обеспечение", - отметил Таран.