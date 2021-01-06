Украинские воинские звания перевели на коды военных рангов НАТО, - Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Указанный Перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Украины военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов", - пояснил Таран.
По его словам, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. В свою очередь, это станет составной частью проекту Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.
Также на Цензор.НЕТ: В Украине вступил в силу новый перечень воинских званий
"Данные решения призваны заменить систему управления карьерой советского образца современной, принятой в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, рост и обеспечение", - отметил Таран.
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Four fuck ???
Чи відбрешись, воєн дивану, що ти ще на колчаківських фронтах воював.
https://ibigdan.livejournal.com/26102407.html Томос, який нікому не треба (с)
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158298784733439 Володимир Омелян: Я, мабуть, не маю права це казати, але хочу.
Єдине, наразі без імен.
У 2018 році був присутній на переговорах на рівні глав держав, коли раптом керівник іноземної делегації країни G7 однією з пріоритетних тем обрав намір України отримати Томос.
Іноземець всіляко переконував Президента Порошенка облишити цю затію, що навіть у разі успіху - незалежність української церкви матиме виключно негативний результат, спричинить кровопролиття і бунти.
Сказати, що українська делегація була шокована таким поворотом розмови - це дуже м'яко. Більше того, риторика і аргументи цього іноземного лідера до болю нагадували пряму мову Путіна.
Порошенко зупинив співрозмовника і наголосив, що ці острахи безпідставні, а Україна має право на власну незалежну церкву.
Неможливе іноді можна зробити можливим!
Томосу - 2 роки!
Плохо и то, что немало сержантских должностей (по натовской штатке) в нашей армии занимают вообще офицеры (OF-1/OF-2), а так же и то, что части общепринятых там сержантских званий и должностей у нас просто нет соответствия. Работы ещё - непочатый край. Вот только надо ли оно зрителям сватов и ценителям клоунад, выбравшим по приколу членограя в главнокомандующие...
И для этого есть причины. В украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».