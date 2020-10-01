В Украине вступил в силу новый перечень воинских званий

1 октября в Украине вступил в действие новый перечень воинских званий рядового, сержантского и старшинского состава.

Об этом сообщил начальник Управления по работе с сержантами ВСУ Александр Косинский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вступил в действие новый перечень воинских званий рядового, сержантского и старшинского состава. Звание прапорщик, старший прапорщик, мичман, старший мичман, а также старшина для армейской линейки, перестали существовать, они уже история. Появились новые воинские звания, которые впервые будут применяться в Вооруженных Силах и других воинских формированиях Украины", - написал он.

По словам Косинского, с 1 января 2021 года вступит в силу приказ Министерства обороны о перечне должностей рядового, сержантского и старшинского состава под новые воинские звания, после чего начнется переаттестация военнослужащих указанных категорий.

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Напомним, 4 июня 2020 года Рада приняла закон №2247 о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО.