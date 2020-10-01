В Україні набрав чинності новий перелік військових звань
1 жовтня в Україні набрав чинності новий перелік військових звань рядового, сержантського і старшинського складу.
Про це повідомив начальник Управління по роботі з сержантами ЗСУ Олександр Косинський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вступив в дію новий перелік військових звань рядового, сержантського і старшинського складу. Звання прапорщик, старший прапорщик, мічман, старший мічман, а також старшина для армійської лінійки, перестали існувати, вони вже історія. З'явилися нові військові звання, які вперше будуть застосовуватися у Збройних Силах та в інших військових формуваннях України", - написав він.
За словами Косинського, з 1 січня 2021 року набере чинності наказ Міністерства оборони про перелік посад рядового, сержантського і старшинського складу під нові військові звання, після чого почнеться переатестація військовослужбовців вказаних категорій.
Нагадаємо, 4 червня 2020 року Рада прийняла закон №2247 про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО.
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Лучше иметь дочь проститутку чем сына ефрейтора.
(поговорки времен СА Совка)
Мне твое против до одного места, имей его или не имей.
Говорю же, найди источник своей цитаты, ознакомься с окончанием.
Я думаю юморить тебе не захочется...
Даже твоего интеллекта тут будет достаточно 😉
Сержанти і офіцери, як в усіх нормальних арміях
І вік перебування в запасі чоловікам подовжили до 60 років для усіх військовозобов'язаних.
может, полковником, как дима табачник
Во время призывов я вполне важными для государства делами занимался.
Теперь в армии другими нужными делами занимаюсь.
Ты видишь юмор в том что вы выбрали чномигруна президентом нашего государства? Тебе наверно до сих пор смешно?
Мне нет.
На самом же деле, никакого "прорыва" к "стандартам НАТО" не произошло: тупое переименование званий "как в НАТО" при сохранении существующего совкового порядка прохождения и организации службы, что априори не предполагает подготовки и роста профессионального сержантского корпуса, мотивированных обученых солдат и т.д.
Профессиональные ВСУ (даже по контрактно-призывному принципу комплектования) в понимании армий стран НАТО, для Украины является недостижимой мечтой, более того, такая армия и не нужна военно-политическому руководству Украины.
В качестве иллюстрации: вчера в сюжете по тв с учений один наш генерал, надув щёки и нахмурив брови, заявил, что за время военного сотрудничества (Rapid Trident, программа Orbital и т.д.) прошло подготовку "по стандартам НАТО" более 18 тысяч (!!!) военнослужащих ЗСУ.
Он умолчал о том, сколько из обученых "по стандартам НАТО" служат на данный момент. И почему многие обученые "по стандартам НАТО", имеющие кучу сертификатов, энтузиасты военного дела уходят из армии, проклиная ЗСУ с их "стандартами"?
- Бывают, рядовой. Иногда даже умнее хозяев. У меня была такая...
"Пяный прапор" одни из советских архетипов, пора ему уже на историческую пенсию.
Девочек - курсанток инвалидами сделал пьяный *идарас майор без автомата, как там Назаров, сидеть 7 лет не собирается (я думаю ребятам с автоматами было немного страшно в Ил-76). Как ты думаешь, было страшно солдатам с автоматами проезжать по "зелёному коридору" с Иловайска, за который пьянюга Муженко "порешал".
Sergey USP, завали своё *бло, мразина и не рассказывай то, о чём не владеешь.
Я же уже сказал, в каком направлении тебе следовать, что ещё непонятно?
я про Білорусь.
Залізь назад в будку, не воняй.
Як бачите, стабілізували ситуацію якось і без вас, і фізично повертати ОРДЛО "усі" (і ви зокрема) не прибудуть - в цьому я впевнений зі свого досвіду.
Багато набирати текст: почитайте мої дописи стосовно МОУ і ГШ ЗСУ - очевидно, це "організації", що не спромоглись ні надати відсіч агресії (про масовий перехід на сторону ворога умовчимо), ні організувати людські і матеріальні ресурси для збройної боротьби, - вкрай неефективні і просто недолугі структури, заточені на розкрадання ("освоєння") бюджетних коштів, розпродажу майна і земель та "обслуговування" "кар'єр" неграмотних "справжніх" полковників - алкоголіків та дебільного виду генералів по принципу клановості - виключних носіїв сакральних знань по водінню військ (закрита, непідзвітна суспільству шарага з круговою порукою, а відтак і безвідповідальністю - кумівство відпочиває!).
В цілому ви раціональні речі кажете, проте не володієте темою (так би мовити, війни на практиці, чинозастосування), тому й така реакція.
Не знаю, как сейчас, но когда я служил, разве что только на парадах и на построениях экипажей кораблей "по Большому сбору" обращались "товарищ капитан 2 ранга", вместо этого употребляли "товарищ командир", "съедая" буквы - "тащкомандир", а то и просто "тащ", если начальник был лейтенантней. Моряки срочной службы широко использовали мат, отчего обращение по званию выглядело неуместным - флот-то был "рабоче-крестьянский", и служили на нём, соответственно, "рабоче-крестьяне". Впрочем, ругались все, а не только матросы. По любой установленной боевой готовности и в любой обстановке, и возле причала, и в океане. Сейчас на Россиюшке флот имперский, возвращаются старые порядки, но мат, похоже, остался. Что в армии - я, к сожалению, не знаю.
Україна і досі не вирішила з ким вона. Як і у випадку з "Болонським процесом" ми створюємо покруча, якого обзиваємо красивим ім'ям і надіємося що, воно буде працювати, або хоч хтось його перелякається.