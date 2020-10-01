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В Україні набрав чинності новий перелік військових звань

В Україні набрав чинності новий перелік військових звань

1 жовтня в Україні набрав чинності новий перелік військових звань рядового, сержантського і старшинського складу.

Про це повідомив начальник Управління по роботі з сержантами ЗСУ Олександр Косинський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вступив в дію новий перелік військових звань рядового, сержантського і старшинського складу. Звання прапорщик, старший прапорщик, мічман, старший мічман, а також старшина для армійської лінійки, перестали існувати, вони вже історія. З'явилися нові військові звання, які вперше будуть застосовуватися у Збройних Силах та в інших військових формуваннях України", - написав він.

За словами Косинського, з 1 січня 2021 року набере чинності наказ Міністерства оборони про перелік посад рядового, сержантського і старшинського складу під нові військові звання, після чого почнеться переатестація військовослужбовців вказаних категорій.

Нагадаємо, 4 червня 2020 року Рада прийняла закон №2247 про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО.

В Україні набрав чинності новий перелік військових звань 01

Автор: 

армія (3777) звання (117) військовослужбовці (4804) Косинський Владислав (5) ЗСУ (7655)


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Топ коментарі
+7
Курица не птица, прапорщик не офицер.
Лучше иметь дочь проститутку чем сына ефрейтора.
(поговорки времен СА Совка)
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01.10.2020 17:55 Відповісти
+4
теперь служить в вийсках будет в два раза почетней и выгодней
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01.10.2020 17:59 Відповісти
+4
Нормальна реформа. Прапора тю-тю.
Сержанти і офіцери, як в усіх нормальних арміях
І вік перебування в запасі чоловікам подовжили до 60 років для усіх військовозобов'язаних.
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01.10.2020 19:00 Відповісти
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Курица не птица, прапорщик не офицер.
Лучше иметь дочь проститутку чем сына ефрейтора.
(поговорки времен СА Совка)
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01.10.2020 17:55 Відповісти
Ну к чему тут этот бред?
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01.10.2020 19:43 Відповісти
Для поддержания разговора.
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01.10.2020 21:04 Відповісти
Я, по совковому, ефрейтор 😁. В свои 50... и ничего.
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02.10.2020 07:48 Відповісти
И на здоровье. Ни чего не имею против. Поговорка была такая. Вот и все.😉
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02.10.2020 08:45 Відповісти
Ты, для начала, найди цитату с которой выдрали этого ефрейтора. Пойми смысл и подумай стоит ли писать тут то что пишут на заборах.
Мне твое против до одного места, имей его или не имей.
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02.10.2020 12:10 Відповісти
В данном, конкретном случае, вы даным постом подтверждаете правильность совковой пословицы про ефрейтора и проститутку. Уровнем своего интелекта подтверждаете.
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02.10.2020 15:36 Відповісти
На мой взгляд ты сейчас подтверждаеш свою неосведомленность в поднятом вопросе.
Говорю же, найди источник своей цитаты, ознакомься с окончанием.
Я думаю юморить тебе не захочется...
Даже твоего интеллекта тут будет достаточно 😉
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02.10.2020 18:36 Відповісти
теперь служить в вийсках будет в два раза почетней и выгодней
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01.10.2020 17:59 Відповісти
Хоть звания мушкетёра нет.
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01.10.2020 18:11 Відповісти
Нормальна реформа. Прапора тю-тю.
Сержанти і офіцери, як в усіх нормальних арміях
І вік перебування в запасі чоловікам подовжили до 60 років для усіх військовозобов'язаних.
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01.10.2020 19:00 Відповісти
И в чем тайный смысл этих выкрутасов? Сократить расходы на армию?
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01.10.2020 19:47 Відповісти
вот..теперь, гадай, в каком звании нынешний президент уйдет в запас...
может, полковником, как дима табачник
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01.10.2020 21:39 Відповісти
В звании "Штаб - мастер - членограй".
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02.10.2020 08:48 Відповісти
Что, скрепы мешают культурно общаться? 😁
Во время призывов я вполне важными для государства делами занимался.
Теперь в армии другими нужными делами занимаюсь.
Ты видишь юмор в том что вы выбрали чномигруна президентом нашего государства? Тебе наверно до сих пор смешно?
Мне нет.
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02.10.2020 18:29 Відповісти
Ну какой тайный смысл может быть у военных чину из МОУ и ГШ? Это подаётся как "набуття сумісності", "унификация" из структурами званий армий стран НАТО.
На самом же деле, никакого "прорыва" к "стандартам НАТО" не произошло: тупое переименование званий "как в НАТО" при сохранении существующего совкового порядка прохождения и организации службы, что априори не предполагает подготовки и роста профессионального сержантского корпуса, мотивированных обученых солдат и т.д.
Профессиональные ВСУ (даже по контрактно-призывному принципу комплектования) в понимании армий стран НАТО, для Украины является недостижимой мечтой, более того, такая армия и не нужна военно-политическому руководству Украины.
В качестве иллюстрации: вчера в сюжете по тв с учений один наш генерал, надув щёки и нахмурив брови, заявил, что за время военного сотрудничества (Rapid Trident, программа Orbital и т.д.) прошло подготовку "по стандартам НАТО" более 18 тысяч (!!!) военнослужащих ЗСУ.
Он умолчал о том, сколько из обученых "по стандартам НАТО" служат на данный момент. И почему многие обученые "по стандартам НАТО", имеющие кучу сертификатов, энтузиасты военного дела уходят из армии, проклиная ЗСУ с их "стандартами"?
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02.10.2020 09:24 Відповісти
- Товарищ прапорщик, а бывают умные собаки?
- Бывают, рядовой. Иногда даже умнее хозяев. У меня была такая...


"Пяный прапор" одни из советских архетипов, пора ему уже на историческую пенсию.
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01.10.2020 20:27 Відповісти
Ну что же, бывают и пьяный майор, и пьяный полковник - "ничто человеческое им не чуждо". Но страшнее всех - пьяный рядовой с автоматом.
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02.10.2020 06:10 Відповісти
Дятел, в ЗСУ рядовых давно нет.
Девочек - курсанток инвалидами сделал пьяный *идарас майор без автомата, как там Назаров, сидеть 7 лет не собирается (я думаю ребятам с автоматами было немного страшно в Ил-76). Как ты думаешь, было страшно солдатам с автоматами проезжать по "зелёному коридору" с Иловайска, за который пьянюга Муженко "порешал".
Sergey USP, завали своё *бло, мразина и не рассказывай то, о чём не владеешь.
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02.10.2020 09:34 Відповісти
"Ребятам с автоматами" в Ил-76 страшно не было, вероятно, они ничего и понять не успели. И по "зелёному коридору" проезжать было не страшно, пока "дарагие расияне" не начали стрелять по ним, а когда враг начал стрелять, тут уж бояться некогда. Но тебе этого не понять, поэтому "завали своё *бло, мразина и не рассказывай то, о чём не владеешь".
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02.10.2020 14:42 Відповісти
Ты просто беспринципный *идар без совести и чести. Только виртуальный, в отличие от реальных *идарасов - "командиров", которым "ничто человеческое не чуждо".
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02.10.2020 15:08 Відповісти
Ты у "отцов-командиров", пьянчуг, которым "ничто человеческое (кроме ума, совести, чести) не чуждо" не слазишь с *уя! Да, лисичка?
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02.10.2020 15:11 Відповісти
Придурок, ********. Пшёл вон!
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02.10.2020 15:25 Відповісти
Ты на Расеюшке в подводном флоте служил? Там и "обидели"? Таке життя.
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02.10.2020 15:34 Відповісти
Ты, Зин, на грубость нарываешься.
Я же уже сказал, в каком направлении тебе следовать, что ещё непонятно?
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02.10.2020 15:43 Відповісти
страшніше всього коли тверезий маньяк з автоматом і з малолітнім сином... бігають по вулицях....
я про Білорусь.
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02.10.2020 09:40 Відповісти
Ладно бы просто маньяк, а то ведь маньяк, дорвавшийся до власти, с тысячами ему подчинённых и готовых убивать ни в чём не повинных людей.
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02.10.2020 14:48 Відповісти
Звания - пережиток ФЕОДАЛИЗМА (армии ГОСПОД и подневольных РАБОВ! Для четкой субординации и иерархии структуры в ГРАЖДАНСКОЙ АРМИИ достаточно ДОЛЖНОСТЕЙ, большинство из которых ВЫБОРНЫЕ среди кандидатов, имеющих соответствующие параметры и качества, достаточные для претенденство на соответствующую ДОЛЖНОСТЬ вплоть до ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО (ГЕТМАНА)!
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01.10.2020 21:00 Відповісти
Я так понял ввели звание Клована Великого и Непобедимого.
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01.10.2020 22:37 Відповісти
А КАК НАЗЫВАТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ !?)
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02.10.2020 04:34 Відповісти
Товаришу головний майстер-старшина доповідає вам товариш старший майстер-сержант мій старший рядовий на горизонті побачив танк. Язик трісне доки їх озвучиш ці звання. На війні все повинно бути коротким і логічним.
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02.10.2020 08:01 Відповісти
Ти хворий?
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02.10.2020 09:00 Відповісти
Козляра, ти був на тій війні, що повчаєш "як має бути"?
Залізь назад в будку, не воняй.
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02.10.2020 09:37 Відповісти
Ви Добра людина поясніть усім коли ви в изволили Крим і Донбас це раз, а подруге як би не добровольці у яких не було штаб-майстер-старшин то була б Новоросія Я памятаю як ЗСУ здали все майно ворогу і без бою, тобто, відбулось як в афоризмі військові отримують звання і заробітну плату, щоб коли бахнуло призвати на війну інших. В чому я не правий, в тому що на війні накази і звання повинні бути лаконічні, чому моряки говорять "Товсь" а не Готовся? А японські льотчики програвали в повітряних боях в тому числі і тому, що їх мова команд була довша за американську.
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02.10.2020 12:25 Відповісти
Пояснюю: по-перше: в ЗСУ давно немає "товаришів" (там "пани"), немає в/звання "рядовий" (є "солдат/матрос"); по-друге: у добровольчо-мобілізованому воюючому (наголошую!) війську 2014-2016 р.р., як і в ******** контрактних ЗСУ (в частинах бойового складу, що залучаються до АТО/ООС) в/званнями особливо не козиряли (їх мало хто й знав), згідно Статутів в бойових умовах звертаються рідко, а стосовно того, що "на війні накази і звання повинні бути лаконічні", так в ЗСУ так було завжди, що на війні, що на навчанні, що на п'янці (відпочинку) - я б сказав, навіть вкрай "лаконічні", так що "язик не трісне", не хвилюйтесь; по-третє - кому "усім" (Всі - це ніхто!) я маю пояснювати коли буде визволено Крим і Донбас? Чи не вам, Добрій людині, котра знає причину поразок японських військових льотчиків і навіть пам'ятає "як ЗСУ здали все майно ворогу і без бою", проте ухилилася і не спромоглася піти в "добровольці", "щоб не було Новоросії", а спостерігала на безпечній відстані разом з "усіма"?
Як бачите, стабілізували ситуацію якось і без вас, і фізично повертати ОРДЛО "усі" (і ви зокрема) не прибудуть - в цьому я впевнений зі свого досвіду.
Багато набирати текст: почитайте мої дописи стосовно МОУ і ГШ ЗСУ - очевидно, це "організації", що не спромоглись ні надати відсіч агресії (про масовий перехід на сторону ворога умовчимо), ні організувати людські і матеріальні ресурси для збройної боротьби, - вкрай неефективні і просто недолугі структури, заточені на розкрадання ("освоєння") бюджетних коштів, розпродажу майна і земель та "обслуговування" "кар'єр" неграмотних "справжніх" полковників - алкоголіків та дебільного виду генералів по принципу клановості - виключних носіїв сакральних знань по водінню військ (закрита, непідзвітна суспільству шарага з круговою порукою, а відтак і безвідповідальністю - кумівство відпочиває!).
В цілому ви раціональні речі кажете, проте не володієте темою (так би мовити, війни на практиці, чинозастосування), тому й така реакція.
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02.10.2020 15:02 Відповісти
Это российский ФСБ-шный тролль. Специально провоцирует, оскорбляет - таких тут хватает.
Не знаю, как сейчас, но когда я служил, разве что только на парадах и на построениях экипажей кораблей "по Большому сбору" обращались "товарищ капитан 2 ранга", вместо этого употребляли "товарищ командир", "съедая" буквы - "тащкомандир", а то и просто "тащ", если начальник был лейтенантней. Моряки срочной службы широко использовали мат, отчего обращение по званию выглядело неуместным - флот-то был "рабоче-крестьянский", и служили на нём, соответственно, "рабоче-крестьяне". Впрочем, ругались все, а не только матросы. По любой установленной боевой готовности и в любой обстановке, и возле причала, и в океане. Сейчас на Россиюшке флот имперский, возвращаются старые порядки, но мат, похоже, остался. Что в армии - я, к сожалению, не знаю.
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02.10.2020 15:16 Відповісти
Знову про Болонський процес? Є дві організаційні системи: німецька, яка базується на рицарських традиціях середньовікової Європи де, було повно дрібних феодалів, які мали виставляти військо для потреб сюзерена, вона базується на офіцерах; та британська, де давно сформувалася королівська вертикаль і офіцерів було мало, основний упор робився на унтер-офіцерів.
Україна і досі не вирішила з ким вона. Як і у випадку з "Болонським процесом" ми створюємо покруча, якого обзиваємо красивим ім'ям і надіємося що, воно буде працювати, або хоч хтось його перелякається.
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02.10.2020 09:07 Відповісти
 
 