1 жовтня в Україні набрав чинності новий перелік військових звань рядового, сержантського і старшинського складу.

Про це повідомив начальник Управління по роботі з сержантами ЗСУ Олександр Косинський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вступив в дію новий перелік військових звань рядового, сержантського і старшинського складу. Звання прапорщик, старший прапорщик, мічман, старший мічман, а також старшина для армійської лінійки, перестали існувати, вони вже історія. З'явилися нові військові звання, які вперше будуть застосовуватися у Збройних Силах та в інших військових формуваннях України", - написав він.

За словами Косинського, з 1 січня 2021 року набере чинності наказ Міністерства оборони про перелік посад рядового, сержантського і старшинського складу під нові військові звання, після чого почнеться переатестація військовослужбовців вказаних категорій.

Нагадаємо, 4 червня 2020 року Рада прийняла закон №2247 про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО.