Українські військові звання перевели на коди військових рангів НАТО, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран підписав указ про переведення українських військових звань на коди військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазначений Перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних Сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує сумісність зі збройними силами держав-членів", - пояснив Таран.

За його словами, підписаний наказ починає євроатлантичну трансформацію існуючої системи кадрового менеджменту на управління кар'єрою військовослужбовців за військовим званням. Зі свого боку, це стане складовою проєкту Концепції військової кадрової політики Збройних сил України до 2025 року.

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"Ці рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення, - зазначив Таран.