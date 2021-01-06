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Новини Агресія Росії проти України
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Українські військові звання перевели на коди військових рангів НАТО, - Таран

Українські військові звання перевели на коди військових рангів НАТО, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран підписав указ про переведення українських військових звань на коди військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазначений Перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних Сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує сумісність зі збройними силами держав-членів", - пояснив Таран.

За його словами, підписаний наказ починає євроатлантичну трансформацію існуючої системи кадрового менеджменту на управління кар'єрою військовослужбовців за військовим званням. Зі свого боку, це стане складовою проєкту Концепції військової кадрової політики Збройних сил України до 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні набрав чинності новий перелік військових звань

"Ці рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення, - зазначив Таран.

Автор: 

звання (117) Міноборони (7465) НАТО (6518) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+12
#пронезалежність
https://ibigdan.livejournal.com/26102407.html Томос, який нікому не треба (с)

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158298784733439 Володимир Омелян: Я, мабуть, не маю права це казати, але хочу.
Єдине, наразі без імен.

У 2018 році був присутній на переговорах на рівні глав держав, коли раптом керівник іноземної делегації країни G7 однією з пріоритетних тем обрав намір України отримати Томос.

Іноземець всіляко переконував Президента Порошенка облишити цю затію, що навіть у разі успіху - незалежність української церкви матиме виключно негативний результат, спричинить кровопролиття і бунти.

Сказати, що українська делегація була шокована таким поворотом розмови - це дуже м'яко. Більше того, риторика і аргументи цього іноземного лідера до болю нагадували пряму мову Путіна.
Порошенко зупинив співрозмовника і наголосив, що ці острахи безпідставні, а Україна має право на власну незалежну церкву.

Неможливе іноді можна зробити можливим!
Томосу - 2 роки!

Українські військові звання перевели на коди військових рангів НАТО, - Таран - Цензор.НЕТ 6511
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06.01.2021 15:04 Відповісти
+10
Князь Темнейший занервничал…
И для этого есть причины. В украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
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06.01.2021 15:31 Відповісти
+7
А какой код будет у паркетных генералов?
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06.01.2021 14:06 Відповісти
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А какой код будет у паркетных генералов?
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06.01.2021 14:06 Відповісти
6
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06.01.2021 14:07 Відповісти
Коли Тарана будуть звільняти за провал виконання бюджету міноброни 2020 року? Чекаємо поки Таран завалить бюджет МО 2021 року?
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06.01.2021 14:07 Відповісти
belly-general
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06.01.2021 14:39 Відповісти
переднеприводные оффроады.
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06.01.2021 14:58 Відповісти
А как переводится по стандартам НАТО звание "четырежды уклонист" ???
Four fuck ???
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06.01.2021 14:11 Відповісти
Зельцман четвертого ступеню.
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06.01.2021 14:17 Відповісти
Перекладається воно так - https://censor.net/ru/user/166399
Чи відбрешись, воєн дивану, що ти ще на колчаківських фронтах воював.
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06.01.2021 14:27 Відповісти
охеренное достижение!
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06.01.2021 14:25 Відповісти
Зрада однозначно.
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06.01.2021 14:30 Відповісти
Цэ Пэрэмога, да таран ? Теперь то уж точно и истребители помолодеют и в стволах гаубиц раздолбаный калибр сам назад металом нарастет .таран это визитка зеленского - бессмысленность и упоротая обдолбленность.
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06.01.2021 14:35 Відповісти
лучше бы зарплату увеличили и жильем обеспечили, а это все звания , значки, жетончики, нашивочки, медальки и другие цацки блестящие на грудь - баловство и балобольство!
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06.01.2021 14:50 Відповісти
ЗП повышать смысла нет. Война-то кончилась. Бубочка само заявило. А цацки пустые - это по-нашему, по-зеленому!
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06.01.2021 16:07 Відповісти
а про жильё? пусть зельц сам себя цацками увешает аж до ботинок как севкорейские генералы. вот посмотришь в конце года изя каломыйский ахметка рабинович и розенблат станут героями Уераины!
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06.01.2021 16:11 Відповісти
С таким кафном как МО и вытащенные ним из нафталина старые пердуны, хоть на какие стандарты переводи - толку не будет
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06.01.2021 15:01 Відповісти
#пронезалежність
https://ibigdan.livejournal.com/26102407.html Томос, який нікому не треба (с)

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158298784733439 Володимир Омелян: Я, мабуть, не маю права це казати, але хочу.
Єдине, наразі без імен.

У 2018 році був присутній на переговорах на рівні глав держав, коли раптом керівник іноземної делегації країни G7 однією з пріоритетних тем обрав намір України отримати Томос.

Іноземець всіляко переконував Президента Порошенка облишити цю затію, що навіть у разі успіху - незалежність української церкви матиме виключно негативний результат, спричинить кровопролиття і бунти.

Сказати, що українська делегація була шокована таким поворотом розмови - це дуже м'яко. Більше того, риторика і аргументи цього іноземного лідера до болю нагадували пряму мову Путіна.
Порошенко зупинив співрозмовника і наголосив, що ці острахи безпідставні, а Україна має право на власну незалежну церкву.

Неможливе іноді можна зробити можливим!
Томосу - 2 роки!

Українські військові звання перевели на коди військових рангів НАТО, - Таран - Цензор.НЕТ 6511
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06.01.2021 15:04 Відповісти
одному НАТО-вському коду OR-9 у нас відповідають аж 4 різних звання
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06.01.2021 15:09 Відповісти
Правильно. Но Вы сказали только о части проблемы.
Плохо и то, что немало сержантских должностей (по натовской штатке) в нашей армии занимают вообще офицеры (OF-1/OF-2), а так же и то, что части общепринятых там сержантских званий и должностей у нас просто нет соответствия. Работы ещё - непочатый край. Вот только надо ли оно зрителям сватов и ценителям клоунад, выбравшим по приколу членограя в главнокомандующие...
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06.01.2021 15:51 Відповісти
Князь Темнейший занервничал…
И для этого есть причины. В украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
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06.01.2021 15:31 Відповісти
"Темнейшим" ***** можуть називають лише прокацапські боти.
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06.01.2021 15:40 Відповісти
Важливий і необхідний крок для наближення до стандартів НАТО. Тепер скоріше треба від кодів перейти на відповідні назви і посади , але не автоматично, а з конкурсом на керівні посади і звання.
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06.01.2021 15:37 Відповісти
ты видать великий клавиатурный гынерал?
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06.01.2021 16:37 Відповісти
а в конкурсну комісію 95 квагтал
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06.01.2021 17:04 Відповісти
всё равно зрада.
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06.01.2021 16:34 Відповісти
Как теперь будет мой кап2?
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06.01.2021 16:48 Відповісти
Медленно но верно
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06.01.2021 18:48 Відповісти
Мичмана на летаках....)
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06.01.2021 21:46 Відповісти
Великое военное достижение -перенумеровали звания.
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07.01.2021 00:29 Відповісти
 
 