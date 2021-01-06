Українські військові звання перевели на коди військових рангів НАТО, - Таран
Міністр оборони України Андрій Таран підписав указ про переведення українських військових звань на коди військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Зазначений Перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних Сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує сумісність зі збройними силами держав-членів", - пояснив Таран.
За його словами, підписаний наказ починає євроатлантичну трансформацію існуючої системи кадрового менеджменту на управління кар'єрою військовослужбовців за військовим званням. Зі свого боку, це стане складовою проєкту Концепції військової кадрової політики Збройних сил України до 2025 року.
"Ці рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення, - зазначив Таран.
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Four fuck ???
Чи відбрешись, воєн дивану, що ти ще на колчаківських фронтах воював.
https://ibigdan.livejournal.com/26102407.html Томос, який нікому не треба (с)
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158298784733439 Володимир Омелян: Я, мабуть, не маю права це казати, але хочу.
Єдине, наразі без імен.
У 2018 році був присутній на переговорах на рівні глав держав, коли раптом керівник іноземної делегації країни G7 однією з пріоритетних тем обрав намір України отримати Томос.
Іноземець всіляко переконував Президента Порошенка облишити цю затію, що навіть у разі успіху - незалежність української церкви матиме виключно негативний результат, спричинить кровопролиття і бунти.
Сказати, що українська делегація була шокована таким поворотом розмови - це дуже м'яко. Більше того, риторика і аргументи цього іноземного лідера до болю нагадували пряму мову Путіна.
Порошенко зупинив співрозмовника і наголосив, що ці острахи безпідставні, а Україна має право на власну незалежну церкву.
Неможливе іноді можна зробити можливим!
Томосу - 2 роки!
Плохо и то, что немало сержантских должностей (по натовской штатке) в нашей армии занимают вообще офицеры (OF-1/OF-2), а так же и то, что части общепринятых там сержантских званий и должностей у нас просто нет соответствия. Работы ещё - непочатый край. Вот только надо ли оно зрителям сватов и ценителям клоунад, выбравшим по приколу членограя в главнокомандующие...
И для этого есть причины. В украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».