В Украине создадут Агентство оборонных технологий, - Уруский

В 2021 году в Украине планируется создание Агентства оборонных технологий.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Олег Уруский заявил во время визита в объединение производителей вооружения и военной техники "Лига оборонных предприятий Украины" в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра, такое Агентство поспособствует созданию перспективных образцов вооруженной военной техники (ВВТ).

Кроме того, Минстратпром в перспективе объединится с "Лигой оборонных предприятий Украины" с целью создания условий как для государственных, так и частных компаний.

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На данный момент, как подчеркнул Уруский, на особом контроле правительства находится имплементация закона Украины "Про оборонные закупки". Планируется, что уже в январе удастся принять все необходимые документы, чтобы он заработал. Уже завершена обработка "Стратегии развития ОПК", – сообщили в пресс-службе Минстратпрома.