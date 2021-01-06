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Новости Агрессия России против Украины
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В Украине создадут Агентство оборонных технологий, - Уруский

В Украине создадут Агентство оборонных технологий, - Уруский

В 2021 году в Украине планируется создание Агентства оборонных технологий.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Олег Уруский заявил во время визита в объединение производителей вооружения и военной техники "Лига оборонных предприятий Украины" в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра, такое Агентство поспособствует созданию перспективных образцов вооруженной военной техники (ВВТ).

Кроме того, Минстратпром в перспективе объединится с "Лигой оборонных предприятий Украины" с целью создания условий как для государственных, так и частных компаний.

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На данный момент, как подчеркнул Уруский, на особом контроле правительства находится имплементация закона Украины "Про оборонные закупки". Планируется, что уже в январе удастся принять все необходимые документы, чтобы он заработал. Уже завершена обработка "Стратегии развития ОПК", – сообщили в пресс-службе Минстратпрома.

Автор: 

оборона (5230) Уруский Олег (116) Минстратегпром (63)


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Топ комментарии
+4
Очень, понимаете ли удобно. Для ГРУ и ФСБ Параши. Так им по всем КБ и предприятиям оборонки надо шариться, а тут всё в одном месте. Взяли кейсом и ни каких забот. И агентуры надо меньше и затрат с рисками меньше.
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06.01.2021 14:19 Ответить
+3
В мене завжди складається враження,що якщо у нас створюється якийсь новий підрозділ/агенство/відділ/комісія,то це плюс декілька десятків нових робочих місць,тобто чиновників-дармоїдів.
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06.01.2021 14:49 Ответить
+2
Сегодня ночью в неподконтрольном Луганске произошел взрыв в доме, где живет начальник народной милиции
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06.01.2021 14:13 Ответить
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06.01.2021 14:12 Ответить
Потрібно терміново ліквідовувати Укроборонпром і передавати всі оборонні підприємство міністерству Уруского, щоб нарешті оборонні заводи розпочали нормальне планове виробництво оборонної продукції. Укроборонпром у вигляді холдингу це помийна контора, яка в принципі неспроможна на організацію виробництва зброї!
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06.01.2021 14:14 Ответить
Странное впечатление производит этот товарищ. Фамилия Уруский, а фейс типичного немца из фильмов о Второй мировой войне. И характер, наверное, нордический...
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06.01.2021 14:13 Ответить
А в кого, по твоєму, русскій фейс?
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06.01.2021 14:27 Ответить
У скабеевой стопудофф и валуева.
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06.01.2021 14:50 Ответить
О, у валуева типичный сруцкий фейс!
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06.01.2021 17:56 Ответить
Что - если не свиное рыло с характером алкоголика то для тебя это странность?

Ехай на паРашу - там будешь в своей тарелке среди "товарищей".
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06.01.2021 14:51 Ответить
А тебе, похоже, и ехать никуда не надо,- ты со всеми потрохами с рождения ТАМ!
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06.01.2021 16:38 Ответить
А я по морде вижу и понимаю ,- что вот ОН , по-настоящему искренний и честный человек, для которого коррупция враХ № 1, это тот, кто наведёт порядок на ввереном ему куске экономики и обороны страны. Укроборонпром наведёт смиренный страх на США и Израиль, и даже Рассея его убоится. А количество созданного им оружия и отданного в руки армии, для защиты родины , будет неисчислимым , особенно портянок для солдат.
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06.01.2021 15:10 Ответить
фейс типично ватный, имхо. 23 февраля празднует 100% со всеми вытекающими.
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06.01.2021 15:14 Ответить
Сегодня ночью в неподконтрольном Луганске произошел взрыв в доме, где живет начальник народной милиции
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06.01.2021 14:13 Ответить
Очень, понимаете ли удобно. Для ГРУ и ФСБ Параши. Так им по всем КБ и предприятиям оборонки надо шариться, а тут всё в одном месте. Взяли кейсом и ни каких забот. И агентуры надо меньше и затрат с рисками меньше.
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06.01.2021 14:19 Ответить
100%
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06.01.2021 15:04 Ответить
Лучше разрешите частным предприятиям изготавливать оружие. Они вас завалят новыми разработками.
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06.01.2021 14:29 Ответить
С 1 января начал действовать новый Договор между Британией и Украиной в военной сфере...
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06.01.2021 14:35 Ответить
Наверное пол корпоратива думал шо ж такое в новом году выстрогать .
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06.01.2021 14:49 Ответить
В мене завжди складається враження,що якщо у нас створюється якийсь новий підрозділ/агенство/відділ/комісія,то це плюс декілька десятків нових робочих місць,тобто чиновників-дармоїдів.
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06.01.2021 14:49 Ответить
Это же сколько нужно ещё создать бесполезных министерств, агенств, служб по борьбе с коррупцией в мелких размерах, унижающих достоинство чиновников, что бы трудоустроить своих родственников?
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06.01.2021 14:50 Ответить
Я згоден, що потрібно змінювати всю збройну індустрію: це і патентне законодавство щоб ті хто створює новітні озброєння мали достойні винагороди, щоб статегічні оборонні заводи були не за 40 км від кордонів з ймовірним противником, а в глибині країни, щоб була відповідальність за виконання прийнятих програм озброєння, а не як в 2020 році все профукано і ніхто не відповів. Повинно бути організовано швидке безмитне і без податкове постачання критичних товарів для оборони. Повинні бути створені цілі наукові школи; ракето-, авіа-, судно- і танкобудування,. НАН України в час війни фінансувати лише тоді коли є роботи і дослідження щодо нових видів озброєнь і матеріалів. А не розпродати пустити на металобрухт цілий завод щоб директор і пара його присьорбників купили мерседеси на здані як брухт станки. Окрім цього заборонити приватизацію критичних об'єктів як Кримський канал який дає воду окупанту в тому числі і для його збройних сил.
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06.01.2021 14:50 Ответить
Что такое, не весь 95К к кормушке пристроили?
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06.01.2021 14:57 Ответить
на седьмой год войны можно еще создать акционерное общество, ооо, международный консорциум и еще есть очень много других интересных слов. а в Агенстве наверное будут производить агентов по оборонным технологиям.
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06.01.2021 15:13 Ответить
а что реального вы создали кроме министерств, комитетов, комиссий и прочих разбирательно-наблюдательных органов? ну хоть одно, что то хорошее назовите.
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06.01.2021 15:22 Ответить
"Укроборонорпом "-раздеребанят в 2021 году, что не успеют украсть - переведут в это агенство - будет что в 2022 году украсть...Потом еще че-то создадут...Главное назначить своих людей руководителями и красть красть и еще раз красть - пока есть еще что.
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06.01.2021 15:51 Ответить
Маловато, товарищ Урусский!
Маловато будет!
А где агентство критических технологий?
Где министерство высоких технологий?
Где хотя бы комплексная программа технологических парков и инвестиционных инноваций миллиардов так на пятьдесят?
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06.01.2021 18:00 Ответить
Красавчик.Кому и лопатка оборона.Тут главное шо лучше.Лопатка Тора или молот Ахметова
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06.01.2021 18:51 Ответить
Що тільки не побить зелена влада..Спочатку об'єднували міністерства, піарили як велике досягнення, зараз їх роз'єднують - теж велике досягнення. От вже буде Агенство. Краще розказали б про результати вже створеного, якщо вони є.
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06.01.2021 20:36 Ответить
Чого ви ще не створили, аби тільки нічого для ЗСУ, на потреби України не випускати? Контору за конторою прокацапські зелепухи плодять з купою начальнічків з великими зарплатами - уруських і підуруських. Не встигаєш прізвища запам"ятати - вже нове створили і т. д.
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06.01.2021 21:23 Ответить
Нам не нужно еще одно Агентство! Нам уже ВЧЕРА нужны ВНЕДРЕННЫЕ новые технологии!
Как задрали бараны зеленые своей бесконечной говорильней, слиянием, потом разделением, созданием новых мыльных бульб--зебилье!
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07.01.2021 01:41 Ответить
 
 