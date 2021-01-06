В Україні створять Агентство оборонних технологій, - Уруський

У 2021 році в Україні планується створення Агентства оборонних технологій.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив під час візиту в об'єднання виробників озброєння і військової техніки "Ліга оборонних підприємств України" в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, таке Агентство посприяє створенню перспективних зразків збройної військової техніки (ЗВТ).

Крім того, Мінстратпром у перспективі об'єднається з "Лігою оборонних підприємств України" з метою створення умов і для державних, і для приватних компаній.

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На сьогодні, як наголосив Уруський, на особливому контролі уряду перебуває імплементація закону України "Про оборонні закупівлі". Планується, що вже у січні вдасться ухвалити всі необхідні документи, щоб він запрацював. Уже завершено обробку "Стратегії розвитку ОПК", - повідомили у пресслужбі Мінстратпрому.