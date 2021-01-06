"Газпром" на 1/3 снизил транзит газа через Украину

Российский газовый монополист "Газпром" в начале января на 1/3 снизил транзит газа через Украину.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

"Газпром снизил транзит газа через Украину со ~180 млн в сутки (конец декабря) до ~130 млн в сутки (начало января). Оператор ГТС України готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках Газпрома", - написал он.

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Как напоминает "Укринформ", транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати".