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"Газпром" на 1/3 снизил транзит газа через Украину

Российский газовый монополист "Газпром" в начале января на 1/3 снизил транзит газа через Украину.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

"Газпром снизил транзит газа через Украину со ~180 млн в сутки (конец декабря) до ~130 млн в сутки (начало января). Оператор ГТС України готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках Газпрома", - написал он.

Также на Цензор.НЕТ: В 2020 году транзит газа в Европу через Украину снизился на 38%, - Оператор ГТС

Как напоминает "Укринформ", транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати".

Автор: 

Газ (10236) Газпром (3185) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+17
"Газпром" на 1/3 снизил транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 224
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06.01.2021 14:35 Ответить
+15
Глобальное потепление разорит ГрязьПром и Роснефть. Катар вернулся в ОПЕК,а это трындец Мавзолейным...
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06.01.2021 14:31 Ответить
+12
А вот и повод для ЗЕлёных ублюдков, обслуживающих ахметова с коломойским, ещё поднять тарифы на газ и на его транспонтировку для населения. По приколу.
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06.01.2021 14:33 Ответить
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Глобальное потепление разорит ГрязьПром и Роснефть. Катар вернулся в ОПЕК,а это трындец Мавзолейным...
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06.01.2021 14:31 Ответить
З якого переляку? Що ти мелеш, "іксперд" інтернетівський.
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06.01.2021 14:56 Ответить
По- моему наоборот. Если они недоарокачивают обьемы, то платят они нам.
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06.01.2021 15:25 Ответить
А то что с 1 января заработал турецкий поток на 20 млрд кубов не учитывается?
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06.01.2021 16:42 Ответить
"Все пропало".
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06.01.2021 19:24 Ответить
А вот и повод для ЗЕлёных ублюдков, обслуживающих ахметова с коломойским, ещё поднять тарифы на газ и на его транспонтировку для населения. По приколу.
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06.01.2021 14:33 Ответить
Это повод для старый зольтатен фсбэшный охфицерэн ольгинскую методичку процетировать.
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06.01.2021 16:03 Ответить
Дурашка вы, из Парашки.
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06.01.2021 17:53 Ответить
Предурь ты кацапская!
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06.01.2021 20:18 Ответить
Ну нічого. Ми доплатимо недонадходження!!!
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06.01.2021 14:35 Ответить
"Газпром" на 1/3 снизил транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 224
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06.01.2021 14:35 Ответить
А что удивляет? Снижение предусматривает договор о транзите
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06.01.2021 14:41 Ответить
Вчера в штате Джорджия состоялись выборы в Сенатт США,победили демократы...,РАБссия в шоке...
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06.01.2021 14:41 Ответить
Я ждал этого .Ура !
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06.01.2021 15:00 Ответить
Отлично. Меньше окупантам денег на войну будет
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06.01.2021 14:42 Ответить
Це парадокс. Люто ненавидимо ворога, але із задоволенням качаємо в Європу його газ.
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06.01.2021 14:45 Ответить
Бо за це платить Европа.
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06.01.2021 15:14 Ответить
Забираем у ворога его природные ресурсы.
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06.01.2021 15:27 Ответить
Ага, напряму фінансуємо тероризм
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06.01.2021 15:44 Ответить
Двойной парадокс-а потом же его и купляемо(з накруткамы).
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06.01.2021 19:27 Ответить
Вот интересная у нас политика в Украине. Когда Нафтогаз получает убытки- ето убытки Украины. А когда Нафтогаз получает прибыли- ето прибыли лично Нафтогаза и мамы Коболева. То же самое касается Укрзализныци. А не пойти вам на**** с вашим Нафтогазом
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06.01.2021 14:44 Ответить
По решению Стокгольмского Арбитража,Украина обязана купить 5 ядов кубов газа у РАБссии...,а поскольку в Европе переизбыток газа,то это решение ГрязьПрома чисто символическое...
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06.01.2021 14:45 Ответить
Доходы от транзита уже давно не играют никакой особой роли, внутри страны разворовывается столько, что все остальное меркнет...
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06.01.2021 14:48 Ответить
Как жить?
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06.01.2021 14:48 Ответить
качай или плати
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06.01.2021 14:50 Ответить
Шоу, ты, как выдающийся нефтетрейдер, политинформацию лаптям к понедельнику на Корре готовишь?
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06.01.2021 15:01 Ответить
Спокойно.
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06.01.2021 15:00 Ответить
А Коболєву хоть з/п та премії не урізано?
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06.01.2021 15:00 Ответить
прими ванну, выпей чашечку кофе…
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06.01.2021 15:01 Ответить
А абрикосовки?
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06.01.2021 15:02 Ответить
Пусть хоть вообще прекратят. Нас наши власти все равно обдирут до нитки.
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06.01.2021 15:10 Ответить
Народ с него все равно ни чего нее имеет. Все идет коболеву и другим уродам.
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06.01.2021 15:14 Ответить
Хай іде як що він гарно роботу робить і кацапів на міліарди штрафує )
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06.01.2021 16:23 Ответить
Нужно готовиться к тому,что транзита лет через 10 вообще не будет.
У раши просто перестанут покупать.
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06.01.2021 15:18 Ответить
Да ,а Вы оптимист.
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06.01.2021 16:30 Ответить
Посмотрите планы развития ЕС,и может разделите мой оптимизм.
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06.01.2021 17:12 Ответить
Ну контракт прописан так что -поставляй не поставляй, а деньги ПЛАТИ....К чему эта новость?...Ни к чему....Даже если они полностью перестанут прокачивать газ...Деньги те же самые...
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06.01.2021 15:20 Ответить
На улице весна, кому тот газ нужен
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06.01.2021 15:22 Ответить
Покакал?
Полегчало?
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06.01.2021 16:00 Ответить
А вы не знали?
Что Путин давно ведёт политику по сворачиванию транзита через Украину?
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06.01.2021 16:02 Ответить
если заработает СП2 то да.
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06.01.2021 17:12 Ответить
зима-то -- теплая. скоро русский газ совсем никому не будет нужен
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06.01.2021 16:27 Ответить
зрада чи перемога?
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06.01.2021 16:35 Ответить
Желательно сбить эту цифру до нуля и вообще все экономические связи с рашкой довести до такой же цифры.
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06.01.2021 16:51 Ответить
Да уж.Москали всё ближе к суициду
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06.01.2021 18:58 Ответить
 
 