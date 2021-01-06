"Газпром" на 1/3 знизив транзит газу через Україну

Російський газовий монополіст "Газпром" на початку січня на 1/3 знизив транзит газу через Україну.

Про це повідомив у фейсбуці глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Газпром знизив транзит газу через Україну з ~180 млн на добу (кінець грудня) до ~130 млн на добу (початок січня). Оператор ГТС України готовий забезпечити більший обсяг транзиту за відповідних заявок Газпрому", - написав він.

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Як нагадує "Укрінформ", транзитна угода з "Газпромом" передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/доб.) в 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/доб.) у 2021-2024 роках. Минулого року транзит становив на 14% менше (або на 9,2 млрд куб. м), ніж передбачено угодою. При цьому "Газпром" вже повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей за контрактом, в якому передбачена умова "качай або плати".