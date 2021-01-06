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"Газпром" на 1/3 знизив транзит газу через Україну

Російський газовий монополіст "Газпром" на початку січня на 1/3 знизив транзит газу через Україну.

Про це повідомив у фейсбуці глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Газпром знизив транзит газу через Україну з ~180 млн на добу (кінець грудня) до ~130 млн на добу (початок січня). Оператор ГТС України готовий забезпечити більший обсяг транзиту за відповідних заявок Газпрому", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році транзит газу в Європу через Україну знизився на 38%, - Оператор ГТС

Як нагадує "Укрінформ", транзитна угода з "Газпромом" передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/доб.) в 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/доб.) у 2021-2024 роках. Минулого року транзит становив на 14% менше (або на 9,2 млрд куб. м), ніж передбачено угодою. При цьому "Газпром" вже повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей за контрактом, в якому передбачена умова "качай або плати".

Автор: 

газ (10489) Газпром (3395) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+17
"Газпром" на 1/3 снизил транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 224
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06.01.2021 14:35 Відповісти
+15
Глобальное потепление разорит ГрязьПром и Роснефть. Катар вернулся в ОПЕК,а это трындец Мавзолейным...
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06.01.2021 14:31 Відповісти
+12
А вот и повод для ЗЕлёных ублюдков, обслуживающих ахметова с коломойским, ещё поднять тарифы на газ и на его транспонтировку для населения. По приколу.
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06.01.2021 14:33 Відповісти
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Глобальное потепление разорит ГрязьПром и Роснефть. Катар вернулся в ОПЕК,а это трындец Мавзолейным...
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06.01.2021 14:31 Відповісти
З якого переляку? Що ти мелеш, "іксперд" інтернетівський.
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06.01.2021 14:56 Відповісти
По- моему наоборот. Если они недоарокачивают обьемы, то платят они нам.
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06.01.2021 15:25 Відповісти
А то что с 1 января заработал турецкий поток на 20 млрд кубов не учитывается?
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06.01.2021 16:42 Відповісти
"Все пропало".
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06.01.2021 19:24 Відповісти
А вот и повод для ЗЕлёных ублюдков, обслуживающих ахметова с коломойским, ещё поднять тарифы на газ и на его транспонтировку для населения. По приколу.
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06.01.2021 14:33 Відповісти
Это повод для старый зольтатен фсбэшный охфицерэн ольгинскую методичку процетировать.
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06.01.2021 16:03 Відповісти
Дурашка вы, из Парашки.
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06.01.2021 17:53 Відповісти
Предурь ты кацапская!
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06.01.2021 20:18 Відповісти
Ну нічого. Ми доплатимо недонадходження!!!
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06.01.2021 14:35 Відповісти
"Газпром" на 1/3 снизил транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 224
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06.01.2021 14:35 Відповісти
А что удивляет? Снижение предусматривает договор о транзите
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06.01.2021 14:41 Відповісти
Вчера в штате Джорджия состоялись выборы в Сенатт США,победили демократы...,РАБссия в шоке...
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06.01.2021 14:41 Відповісти
Я ждал этого .Ура !
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06.01.2021 15:00 Відповісти
Отлично. Меньше окупантам денег на войну будет
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06.01.2021 14:42 Відповісти
Це парадокс. Люто ненавидимо ворога, але із задоволенням качаємо в Європу його газ.
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06.01.2021 14:45 Відповісти
Бо за це платить Европа.
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06.01.2021 15:14 Відповісти
Забираем у ворога его природные ресурсы.
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06.01.2021 15:27 Відповісти
Ага, напряму фінансуємо тероризм
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06.01.2021 15:44 Відповісти
Двойной парадокс-а потом же его и купляемо(з накруткамы).
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06.01.2021 19:27 Відповісти
Вот интересная у нас политика в Украине. Когда Нафтогаз получает убытки- ето убытки Украины. А когда Нафтогаз получает прибыли- ето прибыли лично Нафтогаза и мамы Коболева. То же самое касается Укрзализныци. А не пойти вам на**** с вашим Нафтогазом
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06.01.2021 14:44 Відповісти
По решению Стокгольмского Арбитража,Украина обязана купить 5 ядов кубов газа у РАБссии...,а поскольку в Европе переизбыток газа,то это решение ГрязьПрома чисто символическое...
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06.01.2021 14:45 Відповісти
Доходы от транзита уже давно не играют никакой особой роли, внутри страны разворовывается столько, что все остальное меркнет...
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06.01.2021 14:48 Відповісти
Как жить?
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06.01.2021 14:48 Відповісти
качай или плати
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06.01.2021 14:50 Відповісти
Шоу, ты, как выдающийся нефтетрейдер, политинформацию лаптям к понедельнику на Корре готовишь?
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06.01.2021 15:01 Відповісти
Спокойно.
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06.01.2021 15:00 Відповісти
А Коболєву хоть з/п та премії не урізано?
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06.01.2021 15:00 Відповісти
прими ванну, выпей чашечку кофе…
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06.01.2021 15:01 Відповісти
А абрикосовки?
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06.01.2021 15:02 Відповісти
Пусть хоть вообще прекратят. Нас наши власти все равно обдирут до нитки.
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06.01.2021 15:10 Відповісти
Народ с него все равно ни чего нее имеет. Все идет коболеву и другим уродам.
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06.01.2021 15:14 Відповісти
Хай іде як що він гарно роботу робить і кацапів на міліарди штрафує )
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06.01.2021 16:23 Відповісти
Нужно готовиться к тому,что транзита лет через 10 вообще не будет.
У раши просто перестанут покупать.
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06.01.2021 15:18 Відповісти
Да ,а Вы оптимист.
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06.01.2021 16:30 Відповісти
Посмотрите планы развития ЕС,и может разделите мой оптимизм.
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06.01.2021 17:12 Відповісти
Ну контракт прописан так что -поставляй не поставляй, а деньги ПЛАТИ....К чему эта новость?...Ни к чему....Даже если они полностью перестанут прокачивать газ...Деньги те же самые...
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06.01.2021 15:20 Відповісти
На улице весна, кому тот газ нужен
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06.01.2021 15:22 Відповісти
Покакал?
Полегчало?
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06.01.2021 16:00 Відповісти
А вы не знали?
Что Путин давно ведёт политику по сворачиванию транзита через Украину?
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06.01.2021 16:02 Відповісти
если заработает СП2 то да.
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06.01.2021 17:12 Відповісти
зима-то -- теплая. скоро русский газ совсем никому не будет нужен
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06.01.2021 16:27 Відповісти
зрада чи перемога?
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06.01.2021 16:35 Відповісти
Желательно сбить эту цифру до нуля и вообще все экономические связи с рашкой довести до такой же цифры.
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06.01.2021 16:51 Відповісти
Да уж.Москали всё ближе к суициду
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06.01.2021 18:58 Відповісти
 
 